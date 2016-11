+++ Der Morgen live +++ Island verklagt "Iceland"

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Jörg Römer beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum im spanischen Alicante soll nun geklärt werden, ob der Name verwendet werden darf, berichtet der " Die Regierung von Island hat eine gleichnamige britische Supermarktkette wegen der Namensrechte verklagt. Vor demim spanischen Alicante soll nun geklärt werden, ob der Name verwendet werden darf, berichtet der " Guardian ". Das Unternehmen hatte mehrfach erfolgreich Firmen aus Island verklagt, die ebenfalls das Wort "Island" in ihren Namen führten. Die Kette, die dem Unternehmer Malcom Walker und einer Investmentgruppe aus Südafrika gehört, will ihr "bestehendes Recht" auf die Nutzung des Namens verteidigen, hieß es. Der Streit um die Nutzung der Namensrechte besteht schon länger. Bisher konnte keine Einigung erzielt werden. Dass es nun zu rechtlichen Schritten komme, bedauere die Kette, hieß es. Sie beschäftigt etwa 23.000 Angestellte und besteht aus über 800 Filialen in Großbritannien - dazu kommen etliche in ganz Europa, auch einige auf Island.

Nackter Prostest: Diese Studenten demonstrieren auf den Philippinen gegen die ehrenvolle Bestattung des einstigen Diktators Ferdinand Marcos. Der Despot war kürzlich auf dem Heldenfriedhof der Philippinen in Manila beigesetzt worden - 27 Jahre nach seinem Tod. Marcos steht auf der Liste der korruptesten Herrscher der Geschichte auf Platz zwei: Die Bestattung sei eine nachträgliche Reinwaschung, so die Studenten (Foto: AFP).

Noch ein Jubiläum: Die Cartoonfigur Woody Woodpecker ist erstmals an einem 25. November in dem Zeichentrickfilm „Knock Knock", in dem er noch eine Nebenfigur spielte, aufgetreten. Das war 1940. Inzwischen ist die Figur mit dem anstrengenden Lachen ein Klassiker des Comics und Cartoons.

Folgen von Schwerelosigkeit gestorben sein sollen? Wie kann das sein? Die Lösung gibt es in Wussten Sie, dass pro Jahr 26 Deutsche laut Todesursachenstatistik an dengestorben sein sollen? Wie kann das sein? Die Lösung gibt es in unserem Stück aus dem Gesundheits-Ressort.

Der zukünftige US-Präsident Donald Trump will die Bewerbung von Los Angeles für die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 2024 unterstützen. Dies versicherte der 70-Jährige in einem Telefonat mit Eric Garcetti, Bürgermeister der kalifornischen Metropole. "Es war ein produktives Gespräch", erklärte Garcettis Sprecherin Connie Llanos nach dem Telefonat am Thanksgiving-Day. Nach der Wahl Trumps hatte Garcetti die Befürchtung geäußert, das Internationale Olympische Komitee (IOC) könnte sich wegen fremdenfeindlicher Äußerungen des Milliardärs von der US-Bewerbung abwenden. Los Angeles war bereits 1932 und 1984 Olympia-Gastgeber. Für 2024 sind Budapest und Paris die Mitbewerber, das IOC vergibt die Spiele bei seiner Session im September 2017 in der peruanischen Hauptstadt Lima.

Tragischer Unfall in Leutershausen in Baden-Württemberg: Dort ist ein 18-Jähriger an einem Bahnhof von einer Straßenbahn angefahren und getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann am frühen Donnerstagabend auf die Gleise gelaufen, weil er eine Bahn erreichen wollte. Dabei übersah er die Straßenbahn, die aus der anderen Richtung kam. Der 18-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer der Bahn erlitt einen Schock und kam in ein Krankenhaus.

Und noch mal China: Bewohner der Unruheregion Xinjiang in Nordwestchina müssen ihre Reisepässe bei der Polizei abgeben. Die Politik löste scharfe Kritik aus, weil sie offenbar auf die muslimische Minderheit der Uiguren abzielt. Die Regionalregierung in Ürümqi wollte sich am Freitag zunächst nicht dazu äußern. Das Einsammeln der Dokumente diene der "Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung", zitierte die "Global Times", einen Beamten. Einfache Leute könnten ihren Pass wieder zurückbekommen, aber wer einen "verdächtigen" Hintergrund habe, werde an der Ausreise gehindert. Wegen der Spannungen zwischen Uiguren und den Chinesen gilt Xinjiang schon lange als Konfliktherd.

Wo wir vorhin bei Weihnachten waren: Nun hat die Deutsche Presseagentur Erhellendes zum Advent geschickt: Denn jeder Sonntag hat eine eigene Bedeutungm heißt es da. Der erste Advent steht bei Protestanten für den Einzug Jesu in Jerusalem. Die weiteren Sonntage sind der Wiederkunft Christi, Johannes dem Täufer und Maria gewidmet - bei Katholiken gibt es Abweichungen. Und: Um die Mitte des 19. Jahrhunderts gab es in einem Hamburger Jugendheim den wohl ersten Adventskranz. Der Brauch verbreitete sich schnell im protestantischen Norddeutschland. Im katholisch geprägten Süden wurde er erst nach dem Zweiten Weltkrieg heimisch.

Die Zahl der Toten bei dem schweren Unfall auf der Baustelle eines Kraftwerks in China ist auf 74 gestiegen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, wurden außerdem zwei Arbeiter verletzt. Das jüngst gemeldete Todesopfer war erst 23 Jahre alt. Örtliche Regierungsvertreter verneigten sich bei einer Pressekonferenz aus Respekt vor den Opfern und äußerten ihr Mitgefühl, wie auf TV-Bildern zu sehen war. Auf der Anlage in Fengcheng in der zentralen Provinz Jiangxi war am Donnerstag die Plattform eines Kühlturms aus über 70 Metern Höhe in die Tiefe gestürzt und hatte zahlreiche Arbeiter unter sich begraben. An den Bergungsarbeiten waren nach Angaben der Provinzfeuerwehr 32 Feuerwehrwagen und mehr als 200 Soldaten beteiligt. Die Kraftwerksanlage befand sich noch im Bau, die Arbeiten sollen nach bisheriger Planung Anfang 2018 abgeschlossen sein.

Und noch ein Hit am Morgen: Die Soullegende Percy Sledge starb im April vergangenen Jahres. Heute hätte der Musiker seinen 76. Geburtstag gefeiert. Deshalb gib´s hier noch mal seinen Klassiker: „When a man loves a woman“.

Das "Geranium" ist das einzige Restaurant Dänemarks mit drei Michelin-Sternen. Doch nun hat sich der Gourmet-Temple Ärger eingehandelt, berichtet der " Guardian ". Ausgerechnet wegen Hygienemängel. In der Küche von Chefkoch Rasmus Kofoed würde frischer Fisch zu lange ungekühlt herumstehen. Kofoed musste eine Strafe von umgerechnet etwa 2700 Euro zahlen. Er hält die Vorwürfe für übertrieben, räumte aber Fehler ein.

Wenn Politiker baden gehen... hat das in diesem Fall einen ernsten Hintergrund: Die australische Politikerin Pauline Hanson (r.) von der One Nation Partei lässt sich am Great Barrier Reef von einer Meeresforscherin Details zum Korallenwachstum erklären. Das größte Korallenriff der Erde ist seit Jahren bedroht und schrumpft. (Foto: Reuters)

Gleiche Renten in Ost bis West: Der Rentengipfel hat ein unterschiedliches Echo gefunden. Während die Arbeitgeber die Ergebnisse der Gespräche im Kanzleramt gelobt haben, sah etwa die FDP sie kritisch. Mehr dazu finden Sie in unserer Meldung

Nach einem tödlichen Unfall mit einem Gasbehälter haben aufgebrachte Flüchtlinge Feuer in einem Lager in Griechenland gelegt. Das Feuer habe im Flüchtlingscamp Moria auf der Insel Lesbos erhebliche Schäden angerichtet, teilte die Polizei in der Nacht zu Freitag mit. Die Feuerwehr versuche, die Flammen zu löschen. Bei Zusammenstößen mit der Polizei wurden sechs Migranten leicht verletzt, wie es weiter hieß. Zuvor waren eine 66 Jahre alte Frau und ein sechsjähriges Kind ums Leben gekommen, als beim Kochen in einem Zelt eine Gasflasche explodierte. Die Mutter des getöteten Kinds und zwei weitere Kinder seien mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Offenbar habe der Unfall die Flüchtlinge verärgert, die dann Feuer legten. In der Nacht zu Freitag habe sich die Lage wieder beruhigt.

An einem 25. November im Jahre 1915 hat Albert Einstein seine Allgemeine Relativitätstheorie bei der Preußischen Akademie der Wissenschaften vorgestellt.

Hier in Hamburg hat heute das Nebelhorn des Hafens bereits früh am Morgen für Lärm gesorgt. Wie es im Rest des Landes aussieht, sehen Sie auf unserer Wetterkarte

Ich hoffe, Sie müssen heute nicht mit dem Flugzeug unterwegs sein: Denn noch immer dauert der Piloten-Streik bei der Lufthansa an. Reisende müssen sich erneut auf Hunderte Flugausfälle einstellen. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) zielt am dritten Streiktag auf alle innerdeutschen und Europaflüge. "Mehr als 100 000 Passagiere sind betroffen", sagte eine Sprecherin der Lufthansa. Die Gewerkschaft und Deutschlands größte Fluggesellschaft streiten sich seit Jahren, vor allem ums Geld. Obwohl Cockpit den Druck noch einmal erhöht und auch Samstag streiken will, ist ein Ende das Tarifstreits nicht in Sicht. Die Lufthansa will eine Schlichtung, Cockpit nicht.

Generation Smartphone nicht zugetraut: Laut einer 80 Prozent der aller Jugendlichen Werbung nicht von journalistischen Beiträgen unterscheiden. Zwar haben die Forscher nur US-Jugendliche aus zwölf Bundesstaaten befragt, dafür ist der Datensatz mit über 7.500 Jugendlichen recht ordentlich. Ich betone zur Sicherheit deshalb: Das hier ist keine Werbung sondern News. Das hätte man der sich allzeit online befindendennicht zugetraut: Laut einer Studie der Standfort University können. Zwar haben die Forscher nur US-Jugendliche aus zwölf Bundesstaaten befragt, dafür ist der Datensatz mit über 7.500 Jugendlichen recht ordentlich. Ich betone zur Sicherheit deshalb: Das hier ist keine Werbung sondern News.

Der stellvertretende AfD-Vorsitzende Alexander Gauland sieht den rechtsnationalen Thüringer Fraktionschef Björn Höcke im Spitzenteam seiner Partei für den Bundestagswahlkampf. "Dass Björn Höcke zu diesem Team gehört, kann ich mir sehr gut vorstellen, denn er vertritt einen großen Teil der Partei", sagte Gauland. Ob der Thüringer AfD-Chef für die Wahl im kommenden Jahr kandidieren wolle, wisse er aber noch nicht. Gauland hatte vergangene Woche durchblicken lassen, dass er selbst diesem Team gerne angehören würde. Auf die Frage, ob er mit Parteichefin Petry schon über eine mögliche Zusammenarbeit gesprochen habe, antwortete er: "Nein, wir haben darüber unter vier Augen nicht gesprochen."

Wo wir gerade bei Merkel waren: Seitdem die Kanzlerin ihre Antrittspläne für die kommende Bundestagswahl verkündet hat, quillt das Netz vor Satire über. Ganz vorne dabei natürlich auch „Extra 3“.

Das ist jetzt französische Ironie - hoffe ich jedenfalls: Frankreichs Ministerpräsident Manuel Valls zeigt sich bei einem Fototermin in Paris in dieser Pose. Wäre vielleicht auch was für Merkel beim kommenden Wahlkampf (Foto: AFP).

Eine News, die Sie sicher überraschen wird: Heute ist der "Tag des Hutes". Deshalb hat die Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte bekannt gegeben, wer der Hutträger des Jahres ist. Es ist der Schauspieler und Sänger Jan Josef Liefers. Der 52-Jährige habe seinen Hut-Stil gefunden, begründete die Hutbranche ihre Wahl. Bei seinen Konzerten sei der kleine, schwarze Trilby das Markenzeichen des Multitalents. Im Sommer dürfe es gerne ein Stroh-Trilby sein und bei Autogrammstunden die lässige Flat-Cap. Aha.

Beim versuchten Schmuggel geschützter Vögel sind am Flughafen von Mexiko-Stadt drei Männer festgenommen worden. Die Zollbeamten entdeckten in ihren Koffern 73 Vögel, wie die mexikanische Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei den Verdächtigen handelt es sich um zwei Spanier und einen Mexikaner.



Nach Angaben der Beamten wurden die Tiere bei der Aufgabe des Gepäcks gefunden. Unter den Vögeln waren demnach 34 Exemplare geschützter Arten, darunter Papstfinken und Montezuma-Stirnvögel. Die lebenden Tiere waren in Plastikkäfigen in den Koffern versteckt. Die mexikanischen Beamten vermuten, dass die seltenen Wildvögel auf dem europäischen Schwarzmarkt verkauft werden sollten



Bei einem Angriff auf einen Militärposten auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel sind am Donnerstag mindestens acht Angehörige der Sicherheitskräfte ums Leben gekommen. Die Soldaten hätten ihrerseits drei Angreifer getötet, teilte das Militär weiter mit. Zu der Attacke bekannte sich zunächst niemand. Unklar ist, was genau passierte. In der Militär-Erklärung hieß es, eine Autobombe und ein Sprengsatz seien detoniert. Aus anderen Sicherheitskreisen hieß es dagegen zuvor, dass die Angreifer mit zwei Panzerfäusten auf den Kontrollposten südlich der Stadt Al-Arisch geschossen hätten. Anschließend hätten maskierte Männer von Fahrzeugen aus das Feuer eröffnet.

Israelische Parlamentarier gehen gegen die angebliche Lärmbelästigung durch Moscheen vor. Sie wollen Lautsprecher auf Gebetshäusern verbieten. Über einen entsprechenden Gesetzesvorschlag sollen voraussichtlich in der kommenden Woche die Abgeordneten in Jerusalem das erste Mal abstimmen.



"Hunderttausende (...) leiden andauernd und jeden Tag unter dem Lärm, der durch die Rufe der Muezzins in den Moscheen verursacht wird", heißt es in dem Entwurf. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat bereits massiven Widerstand angekündigt, sollte das Gesetz verabschiedet werden. Die Muezzins fordern die gläubigen Muslime fünf Mal am Tag zum Gebet auf, auch in der Nacht.

Starten wir mal mit einer kleinen Zusammenfassung vom Abend: Gestern hat ein Prozess gegen sechs Männer begonnen, die 2015 in Nauen am Brandanschlag auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft beteiligt gewesen zu sein sollen. Mein Kollege Benjamin Schulz war in Potsdam im Gerichtssaal. Erst fegte Hurrikan "Otto" übers Land, dann zitterte die Erde: Mehrere Länder in Mittelamerika wurden von einem Beben der Stärke 7,2 erschüttert, El Salvador gab eine Tsunamiwarnung heraus. In der AfD tobt derzeit offenbar ein Machtkampf. Die Herren Gauland und Höcke fordern die Parteivorsitzende Petry heraus.