+++ Der Morgen live +++ Massive Störungen im Telekom-Netz

Neuigkeiten zum Netzausfall bei der Deutschen Telekom : Von den massiven Störungen sind nach Angaben des Unternehmens bundweit rund 900.000 sogenannte Router betroffen. Das sagte ein Sprecher eben der Deutschen Presse-Agentur. Die Geräte dienen der Einwahl ins Netz der Telekom und ermöglichen damit Telefonie, Internet und auch den Online-Fernsehempfang. Am frühen Morgen sei eine neue Software in das Netz eingespeist worden, die den Fehler beheben soll. Erneut riet das Unternehmen betroffenen Kunden, den Router kurz vom Netz zu trennen und dann wieder einzuschalten. Die Störung betreffe zwar das gesamte Bundesgebiet, aber nur bestimmte Router-Typen. Derzeit werde untersucht, welche das genau seien.

Immer mehr Topmanager in Deutschland werden einem Zeitungsbericht zufolge von ihren Unternehmen verklagt . Die Zahl der Klagen gegen Führungskräfte, für die Konzerne einen Schaden bei der Managerhaftpflicht-Versicherung der Allianz geltend machen, habe sich in den vergangenen 20 Jahre von 40 bis 50 auf rund 120 jährlich verdreifacht, berichtete das "Handelsblatt" unter Berufung auf Angaben des Versicherungskonzerns. Demnach zählt Deutschland mit den USA und Australien inzwischen zu den Ländern mit den meisten Schadensfällen der Managerhaftpflicht. Die Streitfälle würden zudem immer häufiger erst nach langwierigen Verhandlungen vor Gericht beigelegt.

Die israelische Luftwaffe hat in der vergangenen Nacht ein Gebäude auf den syrischen Golanhöhen bombardiert . Es handele sich um eine ehemalige UN-Einrichtung, die von Verbündeten der Terrormiliz IS als Einsatzzentrale genutzt werde, teilte das israelische Militär mit. Kämpfer der mit dem IS verbündeten Gruppierung Schuhada al-Jarmuk hätten am Sonntag von dort aus eine Patrouille der israelischen Armee beschossen. Bei dem Gefecht waren nach Angaben Israels vier IS-Verbündete getötet worden.

Luke Skywalker mag Donald Trump und dessen Mannschaft nicht . Das von Trump bisher vorgestellte Personal für das Kabinett und die wichtigen Posten im Weißen Haus sei „eine Ansammlung von wirklich verachtenswerten Menschen“, sagte der Schauspieler Mark Hamill, der einst Luke Skywalker spielte. Er sei froh, gerade eine neue Show zu haben, weil er sich dann nicht mit den antisemitischen, rassistischen und homophoben Tendenzen in Trumps Umfeld beschäftigen müsse, sagt Hamill einem Bericht von „ The Daily Beast “ zufolge.

Nach scharfer Kritik von Tourismus- und Agrarverbänden hat die australische Regierung Abstriche an ihren Plänen für die so genannte "Backpacker-Steuer" angekündigt. Der Steuersatz für ausländische Touristen, die in Australien kurzfristig als Saisonarbeiter Geld hinzuverdienen, werde nur noch 15 Prozent anstelle der zunächst geplanten 32,5 Prozent betragen, kündigte Finanzminister Scott Morrisson heute in Canberra an. Allerdings bleibe es dabei, dass die Steuer vom ersten verdienten Dollar an ohne Freibeträge gezahlt werden muss.