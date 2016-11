+++ Der Morgen live +++ Eigentümer leben günstiger als Mieter

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Die Piloten des in Kolumbien abgestürzten Flugzeuges sollen vor dem Unglück Probleme mit der Elektronik der Maschine gemeldet haben. Das teilte die Flughafenbehörde von Medellín in der Nacht zum Dienstag unter Berufung auf den Kontrollturm über Twitter mit.

Foto: dpa Tausende Kubaner haben nach dem Tod von Fidel Castro ihrem früheren Präsidenten die letzte Ehre erwiesen. Zum Auftakt der mehrtägigen Trauerfeierlichkeiten zogen die Menschen gestern zum Denkmal für den Nationalhelden José Martí, um Abschied von dem legendären Revolutionsführer zu nehmen. Das Militär feuerte von der Festung La Cabaña in der Bucht von Havanna 21 Salutschüsse ab, und es wurde die Nationalhymne gespielt.



Foto: dpa In Agra im indischen Uttar Pradesh hat das zweite internationale Ballonfestival begonnen. Die Luftfahrer müssen sich allerdings mit eingeschränkter Fernsicht abfinden, die durch den Smog verursacht wird.

Wetter: Bis auf wenige Ausnahmen im hohen Norden können Sie heute in ganz Deutschland mit einem strahlend blauen Himmel rechnen. Kleiner Wermutstropfen: Die Temperaturen erreichen kaum mehr als fünf Grad. Oft bleibt es frostig, speziell im höheren Bergland. Im Süden kann das Thermometer auch mal auf minus zehn Grad fallen.

Ein Jahr nach dem Anschlag auf die Wohnung des sächsischen Justizministers Sebastian Gemkow (CDU) hat die Staatsanwaltschaft Leipzig Anklage gegen zwei mutmaßliche Täter erhoben. Wie die "Sächsische Zeitung" berichtet, müssen sich die beiden 29-jährigen Männer wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten. Eine Sprecherin der Anklagebehörde sagte dem Blatt, die beiden bestritten die Vorwürfe und verweigerten die Aussage. Den Angaben nach wurden die Männer mit Hilfe von DNA-Spuren aufgespürt. Das Motiv sei unklar.

Die Deutsche Telekom will die Probleme mit ihren Routern im Laufe des Tages vollständig behoben haben. "Die Zahl der akut betroffenen 900.000 Router ist dramatisch zurückgegangen, wir gehen davon aus, dass wir heute keine Probleme mehr sehen werden", versprach Telekom-Sprecher Georg von Wagner im RBB-Inforadio. Die gestern aufgespielte Filtersoftware habe funktioniert. "Die Schadsoftware war schlecht programmiert, sie hat nicht funktioniert und hat nicht das getan, was sie hätte tun sollen. Ansonsten wären die Folgen des Angriffs noch viel schlimmer gewesen."

Die französische Sängerin Patricia Kaas freut sich nicht sonderlich auf ihren 50. Geburtstag (sie "feiert" ihn am 5.12.). "Ich muss auch ehrlich sagen: 50 ist eine scheußliche Zahl", sagte sie im Interview in München. "Aber ich fühl mich gut, und ich habe gesagt: Wenn ich jetzt die 50 habe, habe ich wieder neun Jahre Ruhe, weil die 50 ja neun Jahre lang dauert."

Die Entscheidung über den SPD-Kanzlerkandidaten ist gefallen - behauptet jedenfalls Hannelore Kraft. Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin und SPD-Bundesvize sagte beim "Ständehaus-Treff" der "Rheinischen Post" am Montagabend in Düsseldorf: "Ich weiß, wer es wird, aber ich sage es Ihnen nicht."



Dabei hatte SPD-Generalsekretärin Katarina Barley gerade noch die Möglichkeit eines Mitgliederentscheids über die Frage der Kanzlerkandidatur ins Spiel gebracht. "Wenn wir mehrere Kandidierende haben, die sich zur Wahl stellen, dann werden wir eine Urwahl durchführen", sagte sie gestern in Berlin. Andrea Nahles hält die Idee übrigens für "Quatsch".

Foto: dpa Mehr als 30 Jahre nach der verheerenden Explosion im ukrainischen Atomkraftwerk Tschernobyl wird heute die neue Schutzhülle für den zerstörten Reaktor übergeben. Der riesige Stahlmantel soll für die nächsten 100 Jahre einen Austritt von Strahlen verhindern und vor Umwelteinflüssen schützen. Ob das wirklich gelungen ist, wird man erst in 100 Jahren beurteilen können.

Lange Zeit hatte sich Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble gegen das Vorhaben gewehrt, musste dann aber einlenken. Die schrittweise Abschaffung des Solidaritätszuschlags ab 2020 ist beschlossene Sache in der Union. Doch jetzt unterminiert Schäuble die Pläne auf seine Weise. Sein Ministerium beginnt einfach nicht mit der Arbeit: "Aktuell (wird) kein Szenario für den Abbau des Solidaritätszuschlags entwickelt", heißt es in einem Schreiben des Staatssekretärs Michael Meister (CDU) an den Finanzausschuss des Bundestages, das den Zeitungen der "Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft" vorliegt. Begründet wird die Untätigkeit damit, dass durch die Verhandlungen zum Länderfinanzausgleich eine neue rechtliche Grundlage für den Soli entstanden sei.

Die Bundestagsfraktion von CDU und CSU will im Verhältnis zu Russland eine härtere Gangart einschlagen. "Das militärische Vorgehen Russlands in der Ukraine ist inakzeptabel", heißt es in einem abgestimmten Positionspapier, das die Bundestagsfraktion heute beschließen will, wie die "Rheinische Post" berichtet.



Die Union wirft Moskau vor, Gesellschaften in den westlichen Staaten zu spalten, die Politik der Bundesregierung zu diskreditieren und die Bindungen zwischen Europa und den USA zu trüben. Dafür betreibe Russland nachrichtendienstliche Aktivitäten und antiwestliche Propaganda. Das Verhalten Moskaus in der Außenpolitik solle von wachsenden inneren Schwierigkeiten ablenken.

Die "Schanze" und das benachbarte Karo-Viertel in Hamburg gelten als Eldorado für gewaltbereite Linksextreme. Im Alltag präsentieren sich die Szenestadtteile bunt - mit Bioläden, weniger strenger Kleideretikette und einem hohen Anteil von Bewohner mit ausländischen Wurzeln. Ausgerechnet hier in den angrenzenden Hamburger Messehallen, direkt vor der Nase der Linken, sollen sich demnächst die Mächtigen dieser Welt versammeln. 2017 sollen hier die Treffen von OSZE und G20 statfinden - mit Gästen wie Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan, Xi Jinping und Wladimir Putin.

Donald Trump will offensichtlich einen engagierten Gegner der Gesundheitsreform von Barack Obama zum Gesundheitsminister machen. Für den Posten sei der republikanische Abgeordnete Tom Price vorgesehen, schreiben "New York Times" und andere Zeitungen unter Berufung auf Trumps Übergangsteam. Der 62-jährige Arzt aus Atlanta (Georgia) mache sich bereits seit Jahren für eine Abschaffung der als "Obamacare" bekannten Reform stark. Trump hatte zuletzt erklärt, er wolle die Reform doch nicht ganz abschaffen. Als Kandidat hatte er "Obamacare" als "Katastrophe" bezeichnet und angekündigt, sie "als Erstes" rückgängig zu machen. "Obamacare" macht eine Krankenversicherung für alle zur Pflicht. Wer sie sich nicht leisten kann, erhält Zuschüsse.

Foto: AFP Handshake-Fotos gehören zu jedem Staatsbesuch dazu. Das ist gängige Übung, seit die Berichterstattung über solche Ereignisse existiert. Die Zeitläufe werden allenfalls in Details sichtbar: an der Körperhaltung der Abgelichteten oder an ihrer Garderobe zum Beispiel. Oder daran, wer mit aufs Bild darf: In diesem Fall posiert Asimo, ein sogenannter humanoider Roboter mit Singapurs Präsidenten Tony Tan und dessen Gattin Mary. Den "Handshake" haben die Fotografen wohl verpasst...

Foto: AFP Südkoreas politisch angeschlagene Präsidentin Park Geun Hye ist zu einem vorzeitigen Rücktritt von ihrem Amt bereit. Sie wolle dem Parlament die Entscheidung über ihre politische Zukunft einschließlich der Verkürzung ihrer Amtszeit überlassen, sagte Park vor wenigen Stunden in einer Rede.



Hintergrund ist ein Korruptionsskandal um eine ihrer Freundinnen. Die Opposition bereitet derzeit ein Amtsenthebungsverfahren gegen Park vor. Parks Freundin Choi Soon Sil soll dank ihrer Beziehungen zur Präsidentin Sponsorengelder für zwei Stiftungen eingetrieben und sich persönlich bereichert haben. Die Staatsanwaltschaft wirft Park Mittäterschaft vor.



Bei der Gelegenheit legte sich Trump auch gleich noch einmal mit einem Reporter von CNN an, der seine Theorie vom groß angelegten Wahlbetrug nicht teilte.

Das US-Präsidialamt hat Äußerungen des designierten Präsidenten Donald Trump widersprochen, Millionen Menschen hätten bei der Wahl zu Monatsbeginn illegal abgestimmt. Es gebe keine objektiven Hinweise auf einen umfassenden Wahlbetrug, sagte der Sprecher des scheidenden Präsidenten Barack Obama, Josh Earnest. Trump hatte am Wochenende über Twitter Zweifel am regulären Verlauf der Abstimmung am 8. November geäußert. Würde man die Millionen illegal abgegebenen Stimmen abziehen, hätte er nicht nur die für seinen Sieg entscheidende Mehrheit der Wahlleute gewonnen, sondern auch landesweit die meisten Stimmen insgesamt, erklärte der Republikaner.

Zu diesem Thema passt auch der Appell von CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn, der "nicht jede Form von kultureller Veränderung als Bereicherung" verstanden wissen will. "Unsere Leitkultur ist ein einigendes Band", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dazu gehöre weder die Kinderehe noch die Vollverschleierung. "Wir müssen auch damit aufhören, immer nur Randthemen zur Bewährungsprobe für den Rechtsstaat zu erklären", fügte Spahn hinzu. Jeder, der in Deutschland lebe, habe ein Recht auf Geborgenheit. "Wer scheinbar heikle Themen immer nur mit Samthandschuhen anfasst und Angst vor klaren Aussagen hat, der schafft nicht mehr Zusammenhalt." Im Gegenteil würde damit Spaltern Tür und Tor geöffnet. Die Frage ist nur, wer wirklich der Ansicht ist, dass Kinderehen und Vollverschleierung in Deutschland geschützt werden sollten...

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor einem aufgeblähten Bundestag nach der nächsten Bundestagswahl gewarnt. Eine Wahlrechtsreform noch in dieser Legislaturperiode sei wichtig, sagte die CDU-Chefin gestern Abend auf einer CDU-Regionalkonferenz in Heidelberg. Ansonsten drohe nach der Wahl wegen der Überhang- und Ausgleichsmandate ein Bundestag, der statt der bisher 630 dann bis zu 700 Abgeordnete umfassen werde. "Das wird keiner verstehen", warnte Merkel. "Deshalb wird man noch versuchen, Kompromisse zu finden." Dies sei aber nicht einfach, weil jede Partei Besitzstände zu verteidigen habe. Der Abend war nicht einfach für Merkel, weil viele ihr die Flüchtlingspolitik übel nehmen. Für Rührung sorgte dagegen eine kleiner Junge aus Afghanistan, der der Kanzlerin mit Tränen in den Augen für seine Rettung dankte. Mehr dazu können Sie hier lesen . Die Beiträge in Twitter fallen zum Teil ätzend aus.

Australische Wissenschaftler haben eine Hiobsbotschaft für das größte Korallenriff der Welt bestätigt, die sich seit dem Frühjahr abgezeichnet hat: Das Great Barrier Reef hat in diesem Jahr die schlimmste Korallenbleiche seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt. Am nördlichen Ende des mehr als 2300 Kilometer langen Riffs seien zwei Drittel der Korallen abgestorben, manche Korallenbänke hätten gar keine lebenden Korallen mehr, berichteten die Wissenschaftler der James-Cook-Universität am Dienstag. Dem Barrier Reef setzt der Klimawandel mit höheren Wassertemperaturen zu. In den vergangenen Monaten kam das Wetterphänomen El Niño hinzu, das die Temperaturen zusätzlich stiegen ließ. Am Donnerstag will die Regierung neue Schutzmaßnahmen für das Riff vorstellen.

Eilmeldung +++ Ein brasilianisches Flugzeug mit 82 Menschen an Bord ist in Kolumbien abgestürzt +++ das berichten Flugbehörden des Departements Antioquia soeben im Fernsehsender Caracol +++ In der Charter-Maschine reiste das brasilianische Fußballteam Chapecoense. +++

BND-Präsident Bruno Kahl hat vor dem Wahljahr 2017 vor Datenangriffen und Desinformationskampagnen gewarnt, die aus Russland gesteuert würden. Der "Süddeutschen Zeitung" sagte Kahl, es gebe "Erkenntnisse, dass Cyber-Angriffe stattfinden, die keinen anderen Sinn haben, als politische Verunsicherung hervorzurufen". Kahl sprach von gezielten Störkampagnen und bezog sich dabei ausdrücklich auf russische Internet-Aktivitäten. Hier werde "eine Art von Druck auf den öffentlichen Diskurs und auf die Demokratie ausgeübt, der nicht hinnehmbar ist", sagte Kahl. "Europa ist im Fokus dieser Störversuche, und Deutschland ganz besonders."

Das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) macht all jenen Mut, die sich für ein Eigenheim krummlegen. Sie kommen langfristig günstiger weg als jene, die nur zur Miete wohnen. Eigentümer geben im Vergleich zu Mietern im Durchschnitt 41 Prozent weniger für Wohnkosten (Ausgaben für Zinslast, mögliche Renovierungen und Abschreibungen) aus. Michael Voigtländer vom IW Köln, der die Studie vor Journalisten in Frankfurt vorstellte, hob hervor, dass in keinem einzigen der rund 400 Landkreise und Städte der Mieter im Vorteil sei. Somit sei auch in den deutschen Metropolen der Kauf einer Wohnung günstiger zu bewerten als die Miete. In Berlin und Hamburg liegt der Vorteil sogar bei mehr als 45 Prozent, in München und Stuttgart sind es 34 und 35 Prozent.