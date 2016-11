+++ Der Morgen live +++ Nobelpreisfeier im Weißen Haus: Dylan gibt Obama einen Korb

Bob Dylan hat eine Einladung ins Weiße Haus zur Feier seines Nobelpreises ausgeschlagen . Der Künstler, der als erster Sänger überhaupt den Literaturnobelpreis zugesprochen bekam, habe "leider" nicht zum Empfang von Präsident Barack Obama für die diesjährigen US-Nobelpreisgewinner kommen können, sagte ein Sprecher des Weißen Hauses am Mittwoch. Dylan hatte zuvor auch schon seine Teilnahme an der Verleihungszeremonie im Dezember in Stockholm abgesagt.

Guten Morgen, verehrte Leserinnen und Leser. In der Berlin fällt leichter aber ergiebiger Dauerregen, ein böiger Wind weht durch die Straßen - ein Wetter also, bei dem man normalerweise nicht einmal seinen Hund vor die Tür jagt. Lehnen Sie sich also noch einen Moment zurück und genießen Sie die Lektüre des "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE. Möglicherweise wird das Wetter dadurch nicht besser - aber Sie starten zumindest entspannt in den Tag.