+++ Der Morgen live +++ Hillary Clinton überrascht Gäste auf UNICEF-Gala

Mit der Präsidentschaft hat es zwar nicht geklappt, aber Hillary Clinton weiß trotzdem, wie sie Aufmerksamkeit für ihre Anliegen schaffen kann. In New York tauchte sie überraschend auf einer UNICEF-Gala auf. Sie hielt die Lobrede auf Katy Perry , die den Audrey Hepburn Humanitarian Award erhielt. "Wir brauchen Champions wie Katy", sagte Clinton auf der Bühne.

Im Norden und Nordosten ist es derzeitstark bewölkt und es regnet ein bisschen. In den Frühstunden erreichen die Niederschläge die Norddeutsche Tiefebene.Weiter südlich ist es locker bewölkt. Die Tiefstwerte liegen im Norden zwischen 4 und -3 Grad, sonst zwischen -5 und -10 Grad. Der Wind weht in Küstennähe zunehmend frisch aus West. Mehr Informationen zum Wetter erhalten Sie hier.

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser. Starten wir in diesen Mittwochmorgen und schauen, was so los ist in Deutschland und der Welt.