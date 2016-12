Newsblog Das war Der Morgen @SPIEGELONLINE am 2.12.2016

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Katharina Blaß beim Start in den Tag - hier finden Sie die Autorin bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Verurteilt - hingerichtet - freigesprochen. Chinas Oberstes Gericht hat einen verurteilten Vergewaltiger und Mörder für unschuldig erklärt. Der damals 20 Jahre alte Mann wurde allerdings bereits 1995 hingerichtet. Vor zwei Jahren erklärte das Gericht schon einmal einen bereits hingerichteten Mann für unschuldig, seine Eltern erhielten eine Entschädigung. Verurteilt - hingerichtet - freigesprochen.

So, nun ist der Morgen da. Ich habe jetzt frei und drehe allen arbeitenden Lesern eine lange Nase. Natürlich meine ich das charmant! Kommen Sie gut ins und durchs Wochenende. Bis nächste Woche!

In Ihren Antworten auf meine Frage nach der Schach-Euphorie wird deutlich, dass unter anderem die Spieler sympathieträger sind. Beispielhaft beschreibt es ein Herr so: "Tatsächlich interessiert mich Schach überhaupt gar garnicht. Aber der junge und sympathisch wirkende Carlsen interessiert mich. Das man so jung schon so lange die Krone des Schach trägt fasziniert mich und zur Sympathie trägt auch noch bei dass er Europäer ist und mal erfrischenderweise kein Russe ganz oben steht." Das erklärt zumindest einen großen Teil der Schachattraktion. -> Vielen Dank an alle, die sich die Zeit genommen haben, ihre Antwort zu formulieren!

Edeka und Rewe wollen die Rettung der verlustreichen Supermarktkette Kaiser's Tengelmann heute so gut wie unter Dach und Fach bringen. Die beiden Unternehmen hatten sich diesen Tag als Frist gesetzt, um den Kaufvertrag für die Berliner Filialen festzuzurren. Edeka soll in der Hauptstadt 61 Kaiser's-Tengelmann-Filialen übernehmen und die anderen 60 sowie die Logistik und die regionale Verwaltung an Rewe weiterverkaufen. Kaiser's Tengelmann schreibt seit 17 Jahren Verluste. Die Tengelmann-Gruppe als Eigentümer möchte sich deshalb von der Kette trennen. Der Kaufvertrag mit Edeka wurde bereits vor mehr als zwei Jahren unterzeichnet. Mit Rewe lieferte sich der Marktführer aber einen harten Übernahmekampf.

Der Bundestag stimmt heute über den milliardenschweren Ausbau der Verkehrswege für die Zeit bis 2030 ab. Der Bundesverkehrswegeplan sieht Investitionen von fast 270 Milliarden Euro vor. Der Großteil des Geldes soll in den Erhalt der bereits vorhandenen Infrastruktur fließen. Knapp die Hälfte ist für Straßenprojekte vorgesehen. Darüber hinaus befasst sich der Bundestag mit einem Gesetzentwurf für Anbauverbote für gentechnisch veränderte Pflanzen. Über Beschränkungen oder Verbote sollen demnach Bund und Länder in einem zweistufigen Verfahren gemeinsam entscheiden. Kommt kein flächendeckendes Anbauverbot zustande, können die Länder dies unter zwingenden Gründen selbst verhängen. Opposition und Umweltverbände beurteilen die Hürden für Anbauverbote als zu hoch.

Was könnte heute in den Nachrichten thematisiert werden könnte: Vor dem Düsseldorfer Landgericht muss sich ab heute ein 35-jähriger Mann verantworten, der im Juni einen zwölfjährigen Jungen aus der Schweiz nach Düsseldorf gelockt und dort wiederholt missbraucht haben soll. Die Tat hatte international Aufsehen erregt: Der mutmaßliche Täter soll den Jungen zu Jahresbeginn über ein Online-Spiel kennengelernt haben und zu einem Treffen mit dem Kind in die Schweiz gereist sein. Laut Anklage fuhren beide danach zur Wohnung des 35-Jährigen nach Düsseldorf, wo der Mann den Zwölfjährigen an mehreren Tagen schwer sexuell missbraucht haben soll. Polizeibeamte entdeckten den Jungen schließlich am 26. Juni in der Wohnung.

Auch unsere Service-Rubrik "Besser isses" darf heute nicht fehlen. Vier Tipps zum Sport im Winter Passende Kleidung: Funktionskleidung, Reflektorstreifen und Zwiebeltaktik Ordentlich aufwärmen: 3-5 Minuten, sportartspezifisch richtig atmen: Durch die Nase! Schnell rein: Möglichst schnell aus der Kälte und seinen Sportklamotten raus

Aus der Kategorie "Karneval - fast richtig" Drei falsche Polizisten sind nach einer Verfolgungsjagd in Berlin festgenommen worden. Sie waren von Polizeibeamten am Donnerstagabend beobachtet worden, wie sie die Taschen von zwei Touristen vorgeblich kontrollierten. Sie flüchteten mit einem Auto, wurden dabei aber von den Beamten verfolgt, wie die Polizei mitteilte. Die drei 36, 40 und 41 Jahre alten Männer wurden schließlich festgenommen. Bei ihnen wurden etwa 400 Euro beschlagnahmt. Ob sie das Geld Touristen gestohlen haben, wird noch untersucht. Gegen den 36-Jährigen lag bereits ein Haftbefehl wegen Betrugs vor. Die Touristen konnten bisher nicht ermittelt werden.



Es gibt bereits einige Antworten auf meine Frage an Sie woher die Schachleidenschaft der Spiegel Online Leser kommt. Eine anonymisierte (und gekürzte) Auswahl: Die Leute sind in diesen Zeiten verzweifelt auf der Suche nach Intelligenz.

Auf bild.de gibt es kein Schach.

Man bekommt das komplizierte (Leben) so einfach erklärt, dass es Freude macht, den Ausführungen des Schachexperten zu folgen. Darüber hinaus sind die immer ein bisschen verpeilt und sympathisch. Solche Welterklärer findet man sonst eher nicht. Vielen Dank für Ihre Antworten!

Bis zu acht Sonnenstunden sind heute im Norden und Nordosten drin. Von NRW bis nach Niederbayern nieselt es leider. Die Temperaturen steigen auf 3 bis 9 Grad. Details bekommen Sie hier: Wetterfrosch.

Heute haben (oder hätten) übrigens erstaunlich viele bekannte Leute Geburtstag: Marion Gräfin Dönhoff Maria Callas Ulrich Wickert Jan Ullrich Botho Strauß Gianni Versace Christine Westermann Gaby Köster Lucy Liu Monica Seles Nelly Furtado Penny Hofstadter Britney Spears Charlie Puth Justus von Dohnányi Beliebtes Datum offenbar!

Liebe Leser, manchmal erstaunen Sie mich wirklich. Unsere Hitliste mit den meistgelesenen Artikeln zeigt, dass Sie am allerhäufigsten auf Texte über Schach geklickt haben. Es wäre ein klasse Schachzug (höhö) von Ihnen, wenn mir irgendjemand dieses immense Interesse erklärt. Am besten an katharina.blass@spiegel.de. Danke.

Bei einem Busunglück sind in Zentralchina 18 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Nachrichtenagentur China News Service berichtete, kam am Freitagmorgen in der Stadt Ezhou in der Provinz Hubei ein Kleinbus mit 20 Insassen von der Straße ab und stürzte in einen See. Zum Zeitpunkt des Unglücks soll in Ezhou schlechte Sicht durch Nebel geherrscht haben. Nach vorläufigen Ermittlungen hieß es laut China News auch, der kleine Bus sei möglicherweise überladen gewesen. Der Fahrer habe überlebt und sei in Polizeigewahrsam. Die Nachrichtenagentur Xinhua sprach nur von 17 identifizierten Toten. Der Bus sei bereits aus dem See gezogen worden.



Ja, das weiße sind alles Menschen. Schätzungen sagen, es seien rund 100.000. Es sind Muslime, die in der indonesischen Hauptstadt Jakarta gegen einen christlichen Gouverneur protestieren, der sich abfällig über den Koran geäußert haben soll. Die Teilnehmer forderten die Festnahme und Inhaftierung des Politikers Basuki Tjahaja Purnama, der als Gouverneur die Hauptstadtregion Jakarta regiert. Ja, das weiße sind alles Menschen. Schätzungen sagen, es seien rund 100.000. Es sind Muslime, die in der indonesischen Hauptstadt Jakarta gegen einen christlichen Gouverneur protestieren, der sich abfällig über den Koran geäußert haben soll. Die Teilnehmer forderten die Festnahme und Inhaftierung des Politikers Basuki Tjahaja Purnama, der als Gouverneur die Hauptstadtregion Jakarta regiert. Es war bereits die zweite Großkundgebung gegen Purnama; nach der ersten Demonstration vor einem Monat hatte die Justiz angekündigt, Ermittlungen wegen des Verdachts auf Blasphemie gegen den Politiker aufzunehmen. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben rund 20.000 Beamte im Einsatz.

Foto: AP

Zeit für ein wenig Tratsch und Klatsch: Ashton Kutcher und Mila Kunis haben ihr zweites Kind bekommen: Mit der Geburt eines kleinen Jungen wurden die Filmstars am Donnerstag zum zweiten Mal Eltern, wie eine Sprecherin mitteilte. Der Name des Neugeborenen wurde noch nicht verraten. Die 33-jährige Kunis und ihr fünf Jahre älterer Mann Kutcher haben bereits eine gemeinsame zweijährige Tochter. Anfang 2014 hatten sich die beiden nach zweijähriger Beziehung verlobt, seit Sommer 2015 sind sie verheiratet. Die beiden hatten sich als Darsteller der US-Fernsehserie "That '70s Show" kennengelernt, in der sie ein Pärchen gespielt haben. Vor der Bekanntschaft mit Kunis hatte Kutcher vor allem mit seiner langjährigen Beziehung zu Hollywoodstar Demi Moore von sich reden gemacht. Foto: AP

Ein nach Spanien geflohener mutmaßlicher Mörder einer 20-Jährigen aus Niederbayern ist nach Deutschland ausgeliefert worden. Er sei in Untersuchungshaft, bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern. Dem 22-Jährigen wird vorgeworfen, Mitte November seine Lebensgefährtin in Freyung getötet zu haben. Nach dem gewaltsamen Tod floh er mit dem gemeinsamen 18 Monate alten Kleinkind. Eine Sonderkommission spürte ihn im spanischen Küstenort Lloret de Mar auf. Der Sohn wird vom Jugendamt betreut.

Nach der Flugzeugkatastrophe in Kolumbien mit 71 Toten konzentrieren sich die Ermittlungen auf die für den Charterflug zuständige Fluggesellschaft LaMia. Die bolivianische Regierung entzog LaMia mit sofortiger Wirkung die Lizenz. Zudem wurde die Spitze der nationalen Luftfahrtbehörde für die Zeit der Ermittlungen freigestellt. Beim Absturz im Landeanflug auf den Flughafen der kolumbianischen Stadt Medellín starben am 28. November 71 Menschen, sechs Passagiere überlebten. Einer der Miteigentümer von LaMia war als Pilot mit an an Bord und starb auch.

Nach den verheerenden Waldbränden im US-Bundesstaat Tennessee ist die Zahl der Toten von sieben auf elf gestiegen. Nahe dem Nationalpark Great Smoky Mountains seien die sterblichen Überreste von drei weiteren Opfern geborgen worden, sagte der Bürgermeister des Bezirks Sevier County. Der lokale Katastrophenschutz bestätigte den Tod eines weiteren Menschen. Suchkräfte konnten laut Waters jedoch "ziemlich viele" der rund 70 Vermissten finden. Die Feuer wüten derweil noch immer. Die Brände waren vor einer Woche ausgebrochen. Rund 70 Quadratkilometer Land stehen in Flammen. Nach Angaben lokaler Behörden wurden mehr als 14.500 Einwohner und Besucher in Sicherheit gebracht. Wie der Sender NBC News berichtete, wurden allein in Sevier County mehr als 700 Gebäude zerstört. Die Feuerwehr erklärte, die Brände seien von Menschen verursacht worden. Foto: Reuters

Barack Obama hat zum letzten Mal den Nationalen Weihnachtsbaum in den USA angeknipst. Immer Anfang Dezember lässt der US-Präsident den nationalen Weihnachtsbaum in einem Park am Weißen Haus in Washington erstrahlen. (Alle Witze zum Thema Lichtgestalt, Licht aufgehen und Santa Claus spare ich mir an dieser Stelle.) Foto: Reuters

EU-Ausländer in Deutschland sollen künftig erst nach fünf Jahren Anspruch auf Sozialhilfe haben, wenn sie nicht arbeiten. Die entsprechende Gesetzesänderung wurde am Abend vom Bundestag beschlossen. Damit soll verhindert werden, dass EU-Ausländer wegen hierzulande höherer Sozialleistungen nach Deutschland kommen oder diese bereits während der Arbeitssuche beanspruchen können. Das Bundessozialgericht in Kassel hatte Ende 2015 entschieden, dass EU-Bürger spätestens nach sechs Monaten Aufenthalt Anspruch auf Sozialhilfe in Deutschland haben. Daraufhin hatte die Bundesregierung die Neuregelung auf den Weg gebracht, um solche Zahlungen künftig in den ersten fünf Aufenthaltsjahren zu vermeiden. Danach wird von einem "verfestigten Aufenthalt" ausgegangen.

Vertreter von Union und SPD haben gestern Beschwerde gegen die Entscheidung des Bundesgerichtshofs zum ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden eingelegt. Das berichtet die "Berliner Zeitung" und beruft sich dabei auf eine Gerichtssprecherin, die den Eingang der Beschwerde der Koalitionsvertreter aus dem NSA-Ausschuss bestätigt habe. Der BGH hatte den Ausschuss dazu verpflichtet, das von der Opposition geforderte Amtshilfeersuchen an die Bundesregierung zu beschließen

Der designierte US-Präsident Donald Trump will den früheren General James Mattis zum Verteidigungsminister machen. In einer Rede vor Anhängern in Cincinnati gab Trump gestern die Nominierung des pensionierten Vier-Sterne-Generals bekannt. "Er ist unser Bester", sagte er in der Rede vor mehreren tausend Anhängern. Mattis war unter anderem im Irak und in Afghanistan im Einsatz. Während der zweiten US-Invasion im Irak führte Mattis dann im Jahr 2004 die Schlacht um Falludscha an, eine der blutigsten des Krieges. Seit seiner Pensionierung war Mattis immer wieder mit Kritik an der Regierung von Präsident Barack Obama in Erscheinung getreten.

Die Nachrichten aus der Nacht: Frankreichs Staatschef Hollande tritt nicht zur Wiederwahl an. Der Sozialist gab seinen Verzicht auf eine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Frühjahr bekannt. In einer Fernsehansprache begründete der 62-Jährige den Verzicht mit seinen schlechten Siegeschancen. Zugleich verteidigte er seine Regierungsbilanz. tritt nicht zur Wiederwahl an. Der Sozialist gab seinen Verzicht auf eine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Frühjahr bekannt. In einer Fernsehansprache begründete der 62-Jährige den Verzicht mit seinen schlechten Siegeschancen. Zugleich verteidigte er seine Regierungsbilanz. Hier lesen Sie unseren Artikel über seinen Rückzug.

Guten Morgen, liebe Spiegel Online Leser. Wegen eines Polizeieinsatzes sind wir heute etwas später dran als sonst. Dann legen wir mal flugs los und werfen einen Blick auf die Nachrichtenlage.