+++ Der Morgen live +++ Ghanaische Polizei hebt falsche US-Botschaft aus

In Ghana haben Behörden eine falsche US-Botschaft ausgehoben. Vor dem pinkfarbenem Gebäude in Accra wehte von Montags bis Freitags die amerikanische Flagge. Im Innern stellten Mitarbeiter Pässe, Visa und andere Dokumente aus und verlangten dafür bis zu 6000 Dollar. Mit Hilfe der Ghanaischen Polizei haben Mitarbeiter der echten Botschaft das Betrüger-Nest nun ausgehoben. sie stellten 150 falsche Pässe und etliche andere Reisedokumente sicher, darunter auch Visa für den Schengen-Raum, für Indien und für Südafrika.

Die Zahl der wohnungslosen Menschen ist in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Sie wuchs von 248.000 Personen im Jahr 2010 auf zuletzt 335.000, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervorgeht. Betroffen waren 29.000 Kinder und 306.000 Erwachsene, davon mit 220.000 Personen der Großteil Männer.



Obdachlos sind Menschen, die auf der Straße leben, oder ohne Mietvertrag in Wohnungen auf Kosten des Staates. Die in Notunterkünften oder Heimen, oder bei Verwandten untergekommen sind. Das Bundessozialministerium ist bei der Ermittlung von Zahlen auf Schätzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe angewiesen, da es keine amtliche Statistik dazu gibt. Man nehme das Problem ernst, so das Ministerium. Die Initiative sagt für 2018 einen Zuwachs auf 536.000 wohnungslose Menschen voraus.

Sie kennen "Little Mix" nicht? Die Popband gilt als internationale Chart-Hoffnung. Sie siegte 2011 in der britischen Castingshow "The X-Factor". Mit ihrem neuen Album "Glory Days" geht sie nächstes Jahr auf Tour in den USA und in Europa. Ende Mai kommen die vier nach Deutschland.

Die vier Sängerinnen der britischen Girlband Little Mix sind überrascht von den überschwänglichen Reaktionen ihrer deutschen Fans. "Manche Leute bei uns in Großbritannien sagen, die Deutschen seien emotional zurückhaltend und etwas steif", sagte Sängerin Perrie Edwards der Deutschen Presse-Agentur. "Über diese Vorurteile können wir uns nur wundern. Wir vier Mädchen machen die gegenteilige Erfahrung. Die Fans in Deutschland sind wunderbar." Sie seien begeisterungsfähig und liebenswürdig, zudem würden sie die Band mit großer Freude begleiten. "Sie sind unsere Freunde geworden", sagte Edwards.

Die Stadt Düsseldorf will Böller und Raketen an Silvester in Teilen der Altstadt verbieten. Das gehöre zu einem Maßnahmenpaket, das nach den Übergriffen auf Frauen an Silvester 2015 erarbeitet worden sei, schreibt der Kölner "Express" unter Berufung auf Sicherheitskreise. Neben dem Böllerverbot solle es auch sogenannte "Security Points" für Frauen geben. Der Burgplatz, auf dem es in Düsseldorf in der vergangenen Silvesternacht zu den meisten Übergriffen auf Frauen gekommen war, werde besser ausgeleuchtet.



Die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt war am Sonntag zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Eine Sprecherin der Polizei wollte die Meldung nicht kommentieren.

Foto: dpa Satiriker Jan Böhmermann ist für die Deutschen der "Playboy"-"Mann des Jahres". Das ermittelte das Meinungsforschungsinstitut Mafo.de in einer repräsentativen Umfrage. Eine Mehrheit von 20,3 Prozent stimmte für den 35-Jährigen, der mit einem Schmähgedicht auf den türkischen Präsidenten Erdogan international Aufsehen erregt hatte. Besonders große Zustimmung bekam er in der Altersgruppe der 18- bis 30-Jährigen, wo er 29,0 Prozent erreichte. Auf Platz zwei folgt der Kapitän der Fußballnationalelf Manuel Neuer (12,1 Prozent) und auf Platz drei Teamkollege Jérôme Boateng (12,0 Prozent).

Überzeugte Europäer freuen sich über den Wahlsieg von Alexander von der Bellen über den Rechtspopulisten Norbert Hofer. Die Niederlage beim Referendum in Italien ist allerdings mehr als nur ein Schluck Wasser im Wein: Brüssel wird sich auf turbulenten Zeiten einstellen müssen: Experten erwarten jetzt einen spürbaren Aufwind für die Europa kritische "Fünf Sterne"-Bewegung des Komikers Beppe Grillo. (Und es besteht kaum noch Hoffnung, dass der eines Tages öffentlich erklärt, dass das alles nur ein Scherz war). Auf Twitter machen sich die Italiener Luft. Man muss die Sprache nicht beherrschen, um zu verstehen, was gemeint ist . . .