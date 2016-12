+++ Der Morgen live +++ Dieses Foto fasst 2016 zusammen

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Katharina Blaß beim Start in den Tag - hier finden Sie die Autorin bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Die "großen internationalen Themen" haben sie im April noch in Hannover besprochen. Nun sind fast alle weg: Mit Matteo Renzi hat nun der vorletzte Staatschef auf dem Bild seinen Dienst quittiert. Das Foto geht durch die sozialen Netzwerke, CNN titelt "Das Foto, das alle politischen Tsunamis 2016 zusammenfasst", der Independent: "Last world leader standing". Der Überblick: David Cameron: Nicht mehr britischer Premierminister seit Juli 2016 Barack Obama: Nicht mehr Präsident der USA ab Januar 2017 François Hollande: Nicht mehr französischer Präsident ab April 2017 Matteo Renzi: Nicht mehr italienischer Ministerpräsident ab Ende Dezember Angela Merkel: noch da. https://twitter.com/joshelleyCNN/status/805565441691226112

Nach zwei Vergewaltigungen im Bochumer Univiertel glauben die Fahnder, den Täter gefunden zu haben. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen heute Einzelheiten ihrer Ermittlungen erläutern. Im August und im November waren zwei Frauen in der Nähe der Bochumer Universität vergewaltigt worden. Gestern wurde nach Polizeiangaben ein Mann in Bochum festgenommen, der dringend verdächtig ist, beide Verbrechen begangen zu haben.

Twitter hat die meistgeteilten Tweets des Jahres herausgesucht. Wer da auf Platz 1 und 2 twittert und was genau die Leute damit sagen wollen..... ist mir schleierhaft. Aber offenbar geht Millionen von Nutzern da anders. Aber Hillary! Wenigstens eine schafft es mit einem echten Anliegen in die Hitliste. Platz 1: Platz 2: Platz 3:

Bei einem Feuergefecht im Südosten Mexikos haben Sicherheitskräfte 14 mutmaßliche Kriminelle getötet. Nahe der Ortschaft Jesús Carranza im Bundesstaat Veracruz habe eine Gruppe Bewaffneter zuvor auf einer Brücke einen Streifenwagen der Polizei beschossen, teilten örtliche Behörden mit.



Weitere Beamte sowie Marineinfanteristen seien der Patrouille daraufhin zur Hilfe geeilt. Bei der Schießerei sei ein Polizist verletzt worden. Einige der Angreifer konnten fliehen, wie es weiter hieß. Am Tatort seien schwere Waffen sichergestellt worden, darunter ein Gewehr für panzerbrechende Munition.



Veracruz ist eine der gefährlichsten Regionen Mexikos. Durch den Bundesstaat führen die Routen von Drogenschmugglern und Menschenschleppern. Mehrere Verbrechersyndikate ringen dort um die Vorherrschaft. Erst am vergangenen Samstag waren in Jesús Carranza bei einem Zusammenstoß mit dem Militär drei mutmaßliche Bandenmitglieder getötet worden.

Elf Wochen nach der Neuwahl des Berliner Abgeordnetenhauses haben die Mitglieder der SPD dem Koalitionsvertrag mit Grünen und Linken zugestimmt. Bei einem Parteitag stimmten gestern Abend in geheimer Wahl 213 der 238 Delegierten für das Dreierbündnis. Zuvor hatte der Regierende Bürgermeister und SPD-Landesparteichef Müller dafür geworben, nach dem schwachen Wahlergebnis der Sozialdemokraten im September einen "Politikwechsel" zu wagen. Am Samstag hatte sich bereits eine breite Mehrheit der Grünen für den Koalitionsvertrag ausgesprochen.

Union geht nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht mit einer Koalitionsaussage in den Bundestagswahlkampf. Es gebe Anfechtungen von links und rechts wie seit der Deutschen Einheit nicht mehr, sagte Merkel gestern im "heute journal" des ZDF. Deswegen müsse die Union aus eigener Kraft so stark werden wie möglich. Merkel schloss Regierungsbündnisse mit der Linken und der AfD aus. Merkel verneinte "ausdrücklich" die Frage, ob sie mit ihrer Politik in der Flüchtlingskrise dazu beigetragen habe, dass für manche Bürger die Welt aus den Fugen geraten sei. "Ich glaube, dass wir in ein einer humanitären Notlage waren, wir haben dann geordnet und gesteuert", sagte Merkel, die sich auf dem heute beginnenden CDU-Parteitag in Essen als Parteichefin zur Wiederwahl stellt. Diegeht nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Es gebe Anfechtungen von links und rechts wie seit der Deutschen Einheit nicht mehr, sagte Merkel gestern im "heute journal" des ZDF. Deswegen müsse die Union aus eigener Kraft so stark werden wie möglich. Merkel schloss Regierungsbündnisse mit der Linken und der AfD aus. Merkel verneinte "ausdrücklich" die Frage, ob sie mit ihrer Politik in der Flüchtlingskrise dazu beigetragen habe, dass für manche Bürger die Welt aus den Fugen geraten sei. "Ich glaube, dass wir in ein einer humanitären Notlage waren, wir haben dann geordnet und gesteuert", sagte Merkel, die sich auf dem heute beginnenden CDU-Parteitag in Essen als Parteichefin zur Wiederwahl stellt. Einen Vorbericht lesen Sie hier.

Angesichts wachsender Terrorbedrohung hat sich die EU auf verschärfte Kontrollen an den Außengrenzen der Europäischen Union verständigt. Das Europaparlament und die Mitgliedstaaten einigten sich gestern auf systematische Kontrollen aller Reisenden. Damit sollen auch EU-Bürger bei der Einreise in die Europäische Union künftig überprüft und ihre Daten mit nationalen und internationalen Datenbanken der Sicherheitsbehörden abgeglichen werden. Die nach den Terroranschlägen von Paris im November 2015 erarbeitete Änderung sei "ein weiterer entscheidender Schritt", um die Sicherheit der Bürger in Europa und gleichzeitig die Reisefreiheit ohne Kontrollen innerhalb des Schengenraumes zu gewährleisten, erklärte EU-Innenkommissar Avramopoulos. Die Vereinbarung vom Montag muss nun noch formal durch Parlament und Mitgliedstaaten bestätigt werden.

Die Nachrichten seit gestern Abend: Der wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder angeklagte Senatspräsident Brasiliens, Calheiros, ist vorläufig seines Amtes enthoben worden. Die Maßnahme sei auf Antrag einer Partei beschlossen worden und müsse noch von einer Mehrheit der Richter am Obersten Bundesgericht bestätigt werden. Der 61-jährige Calheiros war in der vergangenen Woche angeklagt worden. Er soll öffentliche Gelder für Unterhaltszahlungen für eine Frau veruntreut haben, mit der er ein gemeinsames Kind hat. Calheiros wies den Vorwurf zurück.