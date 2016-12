+++ Der Morgen live +++ Rio will Überfall-Steuer von Touristen

Woran also liegt es: Am langweiligen Unterricht etwa? Dabei gibt es Möglichkeiten, der Jugend die wichtigen Fragen des Lebens nahezubringen und ihr Interesse zu wecken. US-Entertainer Jimmy Kimmel zeigt das auf besonders eindrucksvolle Weise:

Als "Besenstielräuber" hat er in den neunziger Jahren zweifelhafte Berühmtheit erlangt. Nach seiner Entlassung aus der Haft veröffentlichte er 2011 sogar ein Buch über seine kriminelle Karriere. Jetzt steht der inzwischen 64-Jährige erneut vor Gericht . Er soll im vergangenen Februar versucht haben, den FC Bayern München um insgesamt drei Millionen Euro zu erleichtern - in Form von Bargeld und Diamanten. Sollte der Club nicht zahlen, so bestehe Lebensgefahr für Spieler und Zuschauer, hieß es den Ermittlungen zufolge in dem Erpresserbrief . Doch der deutsche Fußball-Rekordmeister schaltete die Polizei ein. .

Mit einer massiven Unterschriften-Kampagne will der Apothekerverband gegen angebliche Vergünstigungen für internationale Versandhändler mobilmachen. "Aktuelle Entscheidungen der EU machen es ausländischen Konzernen noch einfacher, sich an unserem Gesundheitssystem zu bereichern", heißt es in einem Aufruf, der in den kommenden Tagen an die mehr als 20.000 Apotheken verschickt werden soll. "Internationale Versandhändler wollen die Rosinen aus unserem System picken, ohne einen wesentlichen Beitrag für Sie, die Patienten, zu leisten. Dies gefährdet Ihre Apotheke vor Ort." Als Konsequenz drohe unter anderem die Einstellung der Nacht- und Feiertagsdienste in Notfällen.

Auslöser der Kampagne ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes, das die Preisbindung für rezeptpflichtige Medikamente als Verstoß gegen EU-Recht betrachtet. Versandapotheken mit Sitz im EU-Ausland können künftig also zum Ärger der hier ansässigen Apotheken die deutsche Preisbindung unterlaufen.