+++ Der Morgen live +++ Guns N' Roses verkauft eine Million Tickets in 24 Stunden

Für ihre "Not in This Lifetime"-Tour 2017 hat Guns N' Roses in 24 Stunden mehr als eine Million Tickets verkauft - und die USA sind nicht einmal mit eingerechnet. Das berichtet das Musikbranchenblatt Billboard. Allein für ihre Konzerte in Europa und Kanada rissen sich die Fans um die begehrten Tickets. Insgesamt verkauften die Musiker für die Tour in diesem Jahr mehr als drei Millionen Tickets. Und ist damit die erfolgreichste Rocktour aller Zeiten.

Es gibt übrigens noch Tickets für die beiden Termine in Deutschland. Ab rund 150 Euro für das Olympiastadion in München und ab rund 100 Euro für das Messegelände in Hannover.