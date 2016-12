+++ Der Morgen live +++ Lufthansa-Maschine muss nach Drohanruf notlanden

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Die erste Meldung ist schon weit dramatischer, als es heute morgen auf den Berliner Straßen zu erleben war: Ein A380 der Lufthansa musste auf ihrem Weg von Houston nach Frankfurt am Main eine außerplanmäßige Zwischenlandung in New York einlegen, nachdem ein anonymer Anrufer gedroht hatte. Das Flugzeug sei sicherheitshalber auf dem Flughafen John F. Kennedy gelandet, teilten die Lufthansa und die zuständigen Flughafenbehörden in der Nacht zum Dienstag per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die mehr als 500 Passagiere und die Besatzung würden versorgt, die Maschine untersucht. Andere Flugzeuge seien nicht betroffen. Sobald nähere Einzelheiten bekannt werden, informiere ich Sie umgehend.

Foto: Reuters David Beckham ist gekommen, um zu gratulieren. Jackie Chan auch - und viele andere weltberühmte Stars: Unicef wird 70 Jahre alt. Das Kinderhilfswerk ist eine der wenigen echten Erfolgsgeschichten der Uno. "Unicef hat Leben gerettet, Leben verbessert - auch meins", sagt Uno-Generalsekretär Ban Ki Moon. bei der Geburtstagsgala im New Yorker Hauptquartier der Vereinten Nationen per Videobotschaft.



Danach gehörte die festliche Geburtstagsparty den Kindern selbst. Drei Kinder, angeführt von der Jungschauspielerin Millie Bobby Brown führten durch den Abend. Der Tag, an dem die Anfrage kam, ob er Unicef-Botschafter werden wolle, sei "einer der stolzesten meines Lebens" gewesen, sagte Beckham. "Mein Wunsch ist, dass alle Kinder auf der Welt die selben Möglichkeiten haben, wie meine."

In Deutschland sind inzwischen 2,05 Millionen Haushalte überschuldet. Das berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf eine erste Fassung des Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregierung. 2013 habe die Zahl noch bei 1,97 Millionen gelegen. "Ein Trend, nach dem seit 2006 ein stetiger Anstieg zu verzeichnen ist, setzt sich fort", zitierte die "Bild"-Zeitung aus dem Bericht. Grund für die Überschuldung sei immer öfter "Einkommensarmut". Auch die Zahl der Wohnungslosen ist alarmierend gestiegen. Laut "Bild" sind es bundesweit inzwischen 335.000 Menschen - rund 80.000 mehr als noch 2006.

Die Pläne zum verstärkten Kampf gegen internationale Einbrecherbanden in Deutschland, den Niederlanden und Belgien nehmen Gestalt an. Die Polizei will in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz sowie in den beiden Nachbarstaaten schlagkräftiger werden. Dabei helfen sollen gemeinsame Täteranalysen, mehr Austausch bei parallelen Ermittlungen, abgestimmte Kontrolltage und mehr Vorsorge zur Verhütung von Einbrüchen. Das geht aus einem gemeinsamen Papier hervor, das die Chefs der jeweiligen Landeskriminalämter (LKA) mit ihren Kollegen aus dem Ausland beschlossen haben.

Foto: DDP Images Morgen wird Jane Birkin 70 Jahre alt. Die britische Schauspielerin und Sängerin war in den 60er und 70er-Jahren der Traum vieler Männer, auch wenn sie sich selbst nie mit diesem Image identifizieren konnte. Dazu beigetragen hat sie jedoch selbst: mit Filmen wie "Swimmingpool" oder dem Welthit "Je t'aime". Nach dem Tod ihrer Tochter im Jahr 2013 hat sie sich praktisch vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Doch ihre Auftritte in der Öffentlichkeit wurden schon ab 2012 immer seltener. Nach mehreren Konzertabsagen gestand sie Frankreichs Medien, dass sie an einer Autoimmunkrankheit leide. Bei einer Autoimmunkrankheit greift das körpereigene Abwehrsystem die eigene Struktur an Zellen und Gewebe an.

Foto: AFP Der christliche Gouverneur der indonesischen Hauptstadt Jakarta steht wegen Blasphemie vor Gericht. Basuki Tjahaja Purnama muss sich für eine Bemerkung im Wahlkampf verantworten, die Muslime als Verunglimpfung des Islam ausgelegt hatten. Purnama hatte gesagt, einige seiner politischen Gegner missbrauchten Koran-Suren, um Wähler davon abzuhalten, ihm ihre Stimme zu geben.



"Ich verstehe den Vorwurf, aber ich verstehe nicht, warum ich wegen Blasphemie angeklagt bin", sagte Purnama nach Verlesung der Anklage. Vor dem Gericht kamen Hunderte konservative Muslime zusammen und forderten eine Gefängnisstrafe für Purnama.

Foto: Reuters Die Regierungsmannschaft steht, vereidigt ist sie auch, nun fehlt dem designierten Ministerpräsidenten Italiens, Paolo Gentiloni, nur noch die Bestätigung des Parlaments. Heute gegen 9.30 Uhr sollte der Senat für das Vertrauensvotum zusammen kommen, bevor voraussichtlich morgen die Abgeordnetenkammer abstimmt. Gestern Abend hatte der bisherige Ministerpräsident Matteo Renzi den Amtssitz offiziell seinem Nachfolger Gentiloni übergeben. Doch trotz des Wechsels an der Spitze bleibt Vieles wie es ist. Zu den dringendsten Problemen, die die Regierung mit aller Kraft anpacken werde, zählte Gentiloni in einer ersten Stellungnahme die Arbeitslosigkeit im Süden des Landes, eine gemeinsame Migrationspolitik auf europäischer Ebene und eine Wirtschaftspolitik, die auf Wachstum ausgerichtet ist. Damit positioniert er sich in klarer Fortsetzung zu seinem Vertrauten Renzi.

Radfahrer in den Niederlanden müssen künftig beim Fahren die Finger vom Bildschirm ihres Smartphones lassen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf kündigte Infrastrukturministerin Melanie Schultz van Haegen in Den Haag an. Demnach soll das Telefonieren während des Radelns bei Benutzung einer Freisprecheinrichtung weiterhin erlaubt sein. Das Tippen und Verschicken von Nachrichten oder das Spielen während der Fahrt wird jedoch künftig verboten. Das Verbot gilt auch für Smartphones, die mit einer Halterung am Lenker angeschraubt werden.



Wer in Deutschland beim Radfahren ein Smartphone in die Hand nimmt, soll künftig ebenfalls mit härteren Strafen rechnen müssen. Das ist der bereits bekannte Plan des Verkehrsministeriums von Alexander Dobrindt (CSU). Er will das Bußgeld von bislang 25 Euro auf 55 Euro erhöhen. Zu tippen oder zu surfen soll verboten werden - egal auf welchen Geräten, ob auf Tablets, E-Readern oder Smartphones.

Nach lang andauernder massiver Kritik an den Bedingungen für die Arbeiter auf den Baustellen der WM-Stadien hat Katar das sogenannte "Kafala"-System abgeschafft, das ausländische Arbeiter praktisch entrechtet. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hält die Arbeitsrechtsreform allerdings für unzureichend. Das bisherige System bleibe ungeachtet einiger Neuregelungen im Kern dasselbe, kritisierte Amnesty. Es seien allenfalls kosmetische Verbesserungen an der Oberfläche erfolgt. Die Ausreise müsse weiterhin bei einer Behörde beantragt werden - in dieses Verfahren könnten die Arbeitgeber eingreifen. Ein Arbeitsplatzwechsel sei weiterhin nicht ohne Genehmigung des Chefs möglich. In Teilen verschlimmere die Reform die Situation einiger Gastarbeiter sogar, weil sie ein rechtliches Schlupfloch für die Einbehaltung des Reisepasses durch den Arbeitgeber schaffe.

Die Polizei hat einen 44-jährigen Türken aus dem Landkreis Grafschaft Bentheim in Niedersachsen unter Schutz gestellt. Auf der Facebook-Seite des Mannes waren Beiträge erschienen, die Angehörige der Opfer der Terroranschläge von Istanbul beleidigten, wie die Polizei am späten Abend mitteilte. Daraufhin gab es tausende Kommentare mit teilweise massiven Drohungen. Die Polizei vermutet, dass der Facebook-Zugang des Mannes gehackt wurde. Die Beiträge würden offensichtlich nicht von ihm stammen, hieß es.

Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Heute kommt der "Morgen" wieder aus Berlin. Es verspricht ein ruhiger, grauer Adventstag zu werden, mit - für die Jahreszeit - milder Luft.