+++ Der Morgen live +++ Crystal Meth in Dresdens Abwasser nachgewiesen

Donald Trump hat sich mit dem Rapper Kanye West getroffen. Mehr Substanz hatte dieses Treffen wohl nicht, aber es bietet sich hervorragend an für ein Quiz:

Trump oder West, wer hat's gesagt:

I'm living' in that 21st century

Doing something mean to it

Do it better than anybody you ever seen do it

Screams from the haters, got a nice ring to it

I guess every superhero need his theme music

The system broken, the schools closed, the prisons open

We ain't got nothing' to lose, ma' fucka', we rolling

Huh? Ma'fucka', we rolling'

With some light-skinned girls and some Kelly Rowlands



Tipp: Der Mann trägt gern fetten Goldschmuck. Und wirft die Fuffis durch den Club.