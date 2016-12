+++ Der Morgen live +++ Schuss in den Hoden - 2500 Euro Schmerzensgeld

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Armin Himmelrath beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Aus der Rubrik „Aua“: Für einen Schuss in den Hoden bekommt ein Räuber 2500 Euro Schmerzensgeld vom Land NRW. Darauf haben sich beide Seiten in einem Vergleich vor dem Landgericht Mönchengladbach geeinigt, teilte ein Gerichtssprecher mit. Der 25-Jährige hatte das Land zunächst auf 10.000 Euro Schmerzensgeld verklagt, seine Forderung dann auf 5000 Euro halbiert.

Zwei Polizeikugeln hatten ihn bei einem missglückten Tankstellenüberfall vor vier Jahren getroffen. Eine Kugel traf ihn von hinten ins Gesäß und verletzte einen Hoden, der operativ entfernt werden musste. Der Räuber hatte nach Angaben des Gerichts dieselbe Tankstelle im Juli 2012 schon einmal überfallen. Als der Mann die Tankstelle für den zweiten Überfall ausspähte, hatten die Angestellten die Polizei alarmiert.

Beamte legten sich im Nachbarraum auf die Lauer. Als der Räuber mit einem Messer auf die Kassiererin zuging, sprang ein Polizist aus dem Nachbarraum und rief "Polizei, stehenbleiben!" Es folgte der verhängnisvolle Schuss in den Po. Nach Angaben seines Anwalts hatte der Räuber nach dem Ruf des Polizisten das Messer fallen gelassen. Der Polizist hätte in dieser Situation nicht schießen dürfen. Das Land Nordrhein-Westfalen hatte sich vergeblich auf eine Notwehrsituation des Polizisten berufen.

Protest gegen neue Studiengebühren haben Studenten gestern Abend das Audimax der Universität Freiburg besetzt. Nach einer offiziellen Studenten-Versammlung blieben zunächst rund 250 Menschen in dem Hörsaal, berichtet die " Lange war es ruhig an den Unis. Zumindest im Südwesten wird jetzt wieder demonstriert: Aushaben Studenten gestern Abend dasbesetzt. Nach einer offiziellen Studenten-Versammlung blieben zunächst rund 250 Menschen in dem Hörsaal, berichtet die " Badische Zeitung ". Auf Bannern standen Sprüche wie "Bildung baut Brücken. Freie Bildung für alle". Das zeigen Bilder, die auf Twitter unter dem martialisch klingenden Hashtag #freiburgbrennt veröffentlicht wurden. Die Studenten hatten zudem Schlafsäcke mitgebracht. Laut Bericht forderte Uni-Kanzler Matthias Schenek die Besetzer auf, den Hörsaal zu räumen. Die Polizei konnte sich zu dem Vorfall zunächst nicht äußern. Die Universität hatte im Vorfeld mit ihr vereinbart, dass im Falle einer Hörsaal-Besetzung am Mittwoch keine Einsatzkräfte anrücken, wie ein Sprecher sagte.

Baden-Württembergs grün-schwarze Landesregierung will, dass ab Herbst 2017 Studenten aus Nicht-EU-Ländern pro Semester 1500 Euro zahlen. Auch für ein Zweitstudium sollen künftig generell 650 Euro pro Semester fällig werden.

Schwerer Unfall in Hessen: Zwei Menschen sind auf der A5 ums Leben gekommen. Am frühen Morgen geriet ein Wagen mit drei Insassen bei Bensheim ins Schleudern, prallte links und rechts gegen die Leitplanken und kam auf der Fahrbahn zum Stehen, wie die Polizei mitteilte. Ein Lastwagen konnte nicht ausweichen und fuhr gegen den Wagen aus Karlsruhe. Der fing Feuer und brannte aus. Der Autofahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, die zwei weiteren Insassen starben am Unfallort. Der Fahrer des Lasters wurde nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Die A5 wurde in Richtung Heidelberg zunächst gesperrt.

„Hier und da kann es etwas nieseln, überwiegend bleibt es aber trocken“, hat uns unser diensthabender Meteorologe zwar aufgeschrieben – aber schauen Sie mal genau hin: Nirgendwo auf der beigefügten Karte ist auch nur ein klitzekleiner Regentropfen zu sehen (außer vielleicht oben bei Rostock, aber ich bin mir nicht sicher). Nicht schlecht, oder? Mal schauen, was er noch übermittelt hat: „Die Temperaturen erreichen maximal 3 bis 10 Grad mit den höchsten Werten an Niederrhein und Ruhr, bei Dauernebel im Süden steigen sie kaum über 0 Grad. Es weht schwacher, teils auch mäßiger Wind aus Südost bis Ost.“ Damit lässt es sich doch leben! Wenn Sie postleitzahlengenau wissen wollen, wie das Wetter bei Ihnen wird, klicken Sie bitte hier. Oder, falls Sie bereits an einem Schreibtischgerät mit riesengroßem Bildschirm sitzen, bitte hier.

7 Uhr – die wichtigsten Meldungen: Horst gibt sich hart: CSU-Chef Seehofer hat im Streit um die Flüchtlingspolitik nachgelegt.

hat im Streit um die Flüchtlingspolitik nachgelegt. Unterdessen kam es bei der ersten Sammelabschiebung nach Afghanistan am Frankfurter Flughafen zu Protesten.

am Frankfurter Flughafen zu Protesten. Donald Trump hat sich in New York mit Silicon-Valley-Chefs getroffen – Vertreter seines Lieblingsmediums Twitter waren nicht dabei, dafür aber seine Kinder.

Foto: dpa Torwart Roman Weidenfeller muss in nächster Zeit mit dem Taxi zum Training seines Vereins Borussia Dortmund fahren. Weil er auf einer Bundesstraße bei Burbach im Siegerland mit über 170 Stundenkilometern geblitzt wurde, muss er für drei Monate den Führerschein abgeben. Der Vorfall ereignete sich bereits im vergangenen August. Weidenfeller hatte gegen den Beschluss des Amtsgerichts Siegen zunächst Einspruch eingelegt, heute sollte eigentlich darüber verhandelt werden. Dieser Termin wurde jedoch abgesagt, so dass der Führerscheinentzug greift.

die Lage in Aleppo dar. Erst wurde ein Waffenstillstand verkündet, dann ging das Töten weiter. Jetzt haben die Rebellen wieder mitgeteilt: Der Plan für eine Waffenruhe steht. Kann der geschundenen Bevölkerung jetzt doch endlich Hilfe zuteil werden? Die Entwicklungen im Überblick Ziemlich unklar stellt sich auch heute Morgendar. Erst wurde ein Waffenstillstand verkündet, dann ging das Töten weiter. Jetzt haben die Rebellen wieder mitgeteilt: Der Plan für eine Waffenruhe steht. Kann der geschundenen Bevölkerung jetzt doch endlich Hilfe zuteil werden? Die Entwicklungen im Überblick finden Sie hier

Foto: Reuters Strahlt der Mond bei Ihnen vor dem Haus gerade auch so überzeugend? Dann haben Sie Glück - oder sind momentan in Mexiko, wo dieses Foto aufgenommen wurde.

Kurioser Gerichtstermin heute in München: Zwei Bestattungsunternehmen aus Bayern streiten sich vor dem Oberlandesgericht München um Werbung auf der Arbeitskleidung. Der Geschäftsführer und ein Kreuzträger eines Beerdigungsinstituts hatten bei einer Beisetzung weiße Oberhemden getragen, die mit dem Schriftzug des Unternehmens versehen waren. Die Konkurrenz klagte dagegen, weil Werbung auf dem entsprechenden Friedhof verboten sei. So besage es die Friedhofssatzung. Das Landgericht Traunstein gab der Konkurrenz Recht, heute muss die nächste Instanz ran. Vorschlag für die Richter: Sie könnten auf dem Rücken ihrer Roben den Schriftzug OLG einsticken lassen.

Da will man einfach nur zum Arzt, und dann so was: Mehrere Menschen sind in einem Ärztehaus in Stuttgart durch reizende Dämpfe verletzt worden. Laut Polizei hatten sich die Dämpfe gestern aus zunächst unbekannter Ursache im Treppenhaus verteilt. Möglicherweise handelte es sich um Reizgas. Nach Angaben eines Sprechers sollte das noch abschließend geklärt werden. Unklar ist zudem, ob die Substanz mutwillig versprüht oder durch einen Unfall verteilt wurde. Das Haus wurde von Rettungskräften geräumt, bis zu 30 Menschen wurden verletzt.

In Burbank im US-Bundesstaat Kalifornien ist heute vor 50 Jahren Walt Disney verstorben. Aus diesem Anlass ein kleiner Camping-Ausflug am frühen Morgen:

Hunderte Häftlinge sind vor Weihnachten in Deutschland früher als geplant aus dem Gefängnis entlassen worden. So kamen in NRW bis Anfang Dezember mindestens 700 Menschen vorzeitig frei. Mit der sogenannten Weihnachtsamnestie werden den Gefangenen bei guter Führung in vielen Bundesländern einige Tage hinter Gittern erspart.

Die Länder entscheiden aber selbst darüber, ob sie weihnachtliche Milde walten lassen. Wer vom Gnadenakt profitiert, prüfen die Justizbehörden in Einzelfällen. Die vorzeitigen Entlassungen werden von den Behörden mit christlicher Milde zum Weihnachtsfest begründet. Tatsächlich hat aber auch die Justiz etwas davon: Die Haftanstalten können ihre Gefangenenzahl senken - ein positiver Effekt für das oft ausgedünnte Personal bei den Gefängniswächtern zwischen den Feiertagen, erklärte der Jurist und Professor an der Alice Salomon Hochschule Berlin, Heinz Cornel.

Was war wichtig in den vergangenen Stunden? Die US-Notenbank hebt den Leitzins an . "Die Zinserhöhung reflektiert, dass die Wirtschaft deutliche Fortschritte gemacht hat", sagte Fed-Chefin Janet Yellen nach der Zinsentscheidung.

. "Die Zinserhöhung reflektiert, dass die Wirtschaft deutliche Fortschritte gemacht hat", sagte Fed-Chefin Janet Yellen nach der Zinsentscheidung. Vom Hackerangriff auf den Yahoo-Konzern im Jahr 2013 waren mehr als eine Milliarde Kundenkonten betroffen. Das hat das Unternehmen jetzt bestätigt.

im Jahr 2013 waren mehr als eine Milliarde Kundenkonten betroffen. Das hat das Unternehmen jetzt bestätigt. Bei der ersten Sammelabschiebung von 34 Afghanen kam es in der Nacht am Frankfurter Flughafen zu Protesten.

kam es in der Nacht am Frankfurter Flughafen zu Protesten. War’s das mit den Medienbriefings des US-Präsidenten? Die Briefings des Weißen Hauses sind eine Institution und eine wichtige Quelle für die US-Medien. Doch unter Trump könnten sie abgeschafft werden.

wie sein Auto währenddessen in den Fluss rollte. Der Wagen war gerade vier Wochen alt. Der 69-Jährige hatte sein Fahrzeug gestern am späten Abend an einem ehemaligen Fähranleger in Leer abgestellt, wie die Feuerwehr in der Nacht mitteilte. Während er pinkelte, rollte das Auto die stark abschüssige Straße hinunter und landete im Wasser. Etwa sieben Meter vom Ufer entfernt versank es bis zum Dach. Mit einem Stahlseil musste die Feuerwehr den völlig kaputten Wagen wieder an Land ziehen. Wie die " Er hatte die Handbremse vergessen und seinen Neuwagen zum Pinkeln verlassen - das kommt ihn nun teuer zu stehen: Ein Autofahrer hat sich in Ostfriesland am Ufer der Ems erleichtert und dabei zusehen müssen,. Der Wagen war gerade vier Wochen alt. Der 69-Jährige hatte sein Fahrzeug gestern am späten Abend an einem ehemaligen Fähranleger in Leer abgestellt, wie die Feuerwehr in der Nacht mitteilte. Während er pinkelte, rollte das Auto die stark abschüssige Straße hinunter und landete im Wasser. Etwa sieben Meter vom Ufer entfernt versank es bis zum Dach. Mit einem Stahlseil musste die Feuerwehr den völlig kaputten Wagen wieder an Land ziehen. Wie die " Ostfriesen-Zeitung " meldet, handelt es sich bei dem Unglücksraben in Bingum nicht um einen Einheimischen, sondern um einen Niederländer.