+++ Der Morgen live +++ "Vanity Fair" kritisiert Trump-Restaurant - Trump pampt zurück

Foto: AFP Der Tag beginnt mit einer neuen Twitter-Attacken des designierten US-Präsidenten Trump. Sie richtete sich gegen das Magazin "Vanity Fair" - dessen Restaurantkritiker sich kritische Auseinandersetzung mit dem Trump Grill im New Yorker Trump Tower geleistet hatte. In dem Text beschrieb er die miserable Qualität des Essens und deutete sie als alarmierendes Vorzeichen für die Trump-Präsidentschaft. Der Immobilienmogul, der über Twitter schon eine breite Palette von Kritikern angegriffen hat, reagierte wieder einmal absolut humorfrei. Er forderte die seine Kurzbotschaften verfolgenden 17,3 Millionen Twitter-Nutzer gestern auf, sich die "wirklich schlechten" Geschäftszahlen von "Vanity Fair" anzusehen. "Den Bach herunter, große Probleme, tot", kommentierte er die wirtschaftliche Lage des Magazins. Über Chefredakteur Graydon Carter schrieb er: "Kein Talent, wird rausfliegen!"

Die Abkehr der griechischen Regierung vom vereinbarten Reformkurs sorgt nicht nur bei dem Gläubigern für Verdruss. FDP-Chef Christian Lindner verlangte jetzt von der Bundesregierung eine Wende in der Griechenland-Politik. "Ich fordere die Bundesregierung ganz klar auf, keine Vertragsverletzungen Griechenlands mehr zu akzeptieren", sagte er mit Blick auf den Besuch von Ministerpräsident Alexis Tsipras heute in Berlin. Der FDP-Chef fügte hinzu: "Herr Tsipras täuscht Europa und erschleicht sich Solidarität der Europäer und ist nicht willens und nicht in der Lage, die Reformen umzusetzen."

Das überraschend angekündigte Weihnachtsgeld für griechische Rentner sorgt weiter für Verstimmungen unter den internationalen Gläubigern des hoch verschuldeten Landes. Es gebe "erhebliche Sorgen" - sowohl mit Blick auf die Vorgehensweise als auch den Inhalt der Maßnahmen, sagte gestern ein Sprecher des Europäischen Stabilitätsmechanismus', ESM. Die Euroländer würden noch über das weitere Vorgehen beraten. Griechenlands Premier Alexis Tsipras hatte vor ein paar Tagen angekündigt, zusätzlich etwa 617 Millionen Euro an rund 1,6 Millionen gering verdienende Rentner auszuschütten. Das Geld soll in Form einer 13. Rente ausgezahlt werden, daher die Bezeichnung "Weihnachtsgeld".

Gut 20 Prozent der Deutschen können sich ein Ehrenamt in der Pflege vorstellen. Acht Prozent sind bereits ehrenamtlich aktiv. Das geht aus einer Studie im Auftrag der gesetzlichen Krankenkasse DAK-Gesundheit hervor. Vor allem Frauen und ältere Menschen seien bereit, ein Ehrenamt in der Pflege zu übernehmen. Nach der Studie gaben zwölf Prozent der Frauen an, bereits ehrenamtlich aktiv zu sein. Bei den Männern seien es nur vier Prozent. Bei den über 60-Jährigen engagierten sich elf Prozent, bei unter 30-Jährigen drei Prozent.

Das Bundeskriminalamt will mehr Spezialisten und auch mehr Ausländer als Mitarbeiter gewinnen. "Wir entwickeln Fachkarrieren für Wirtschafts- und Cyberkriminalisten, und wir wollen auch für Menschen, die keinen deutschen Pass haben, ein interessanter Arbeitgeber sein", sagte Amtschef Holger Münch der "Welt". "Denn sie bringen unter anderem mit ihren Sprachkenntnissen und interkulturellen Kompetenzen für uns wichtiges Rüstzeug und wichtige Sichtweisen mit."



In Zukunft würden noch mehr Spezialisten und Fachleute benötigt, um Kriminalfälle zu lösen. "Den einen Ermittler gibt es schon heute nicht mehr. Er wird bereits jetzt von Spezialisten unterstützt, seien es IT-Forensiker oder Kriminaltechniker", sagte Münch. Diese Entwicklung werde sich fortsetzen.

Das Drama um Aleppo überschattete auch den gestern Abend zuende gegangenen EU-Gipfel. Bundeskanzlerin Angela Merkel warf Syriens Verbündeten Russland und Iran eine Mitschuld an Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung vor. Diese müssten geahndet werden, verlangte die Kanzlerin. Dem Uno-Sicherheitsrat warf Merkel Versagen vor.



Angesichts der Kriegsgräuel will die EU alle verfügbaren diplomatischen Kanäle nutzen, um die Not der Menschen zu lindern. "Uns ist das Leiden nicht egal", sagte Ratspräsident Donald Tusk. Ziel seien humanitäre Korridore in das zerstörte Ost-Aleppo, freier Zugang für Helfer und eine Evakuierung unter internationaler Aufsicht.



Tusk gestand allerdings ein, dass "wir nicht so effektiv sind, wie wir es gerne wären". Er hatte den Bürgermeister von Ost-Aleppo zum Gipfel geladen, um "die Stimme der Menschen von Aleppo zu hören, zumindest auf diese symbolische Weise". Merkel nannte dessen Bericht sehr deprimierend.

Die Evakuierungsmission in den Rebellengebieten von Ost-Aleppo könnte nach Ansicht von Helfern noch Tage dauern. Bis zum späten Abend seien gestern etwa 3000 Zivilisten und einige Verletzte aus der Stadt herausgebracht worden, sagte die Leiterin der Mission des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Marianne Gasser. Trotz Dunkelheit sei die Mission zunächst weitergelaufen, die Busse seien erneut in die Rebellengebiete aufgebrochen.



Zunächst hatte sich der Beginn der Mission verzögert. Bevor die ersten Menschen herausgebracht werden konnten, habe es Schüsse gegeben, sagte Gasser. Bis zuletzt sei nicht klar gewesen, ob die internationalen Helfer ihre Mission durchführen konnten. Über die Zahl der Zivilisten, die noch in dem Gebiet eingeschlossen sind, gibt es keine verlässlichen Angaben.

Nach den auf russische Hacker zurückgeführten Cyberattacken während des US-Wahlkampfs hat Präsident Barack Obama deutlich wie nie Vergeltung angekündigt. Wenn eine ausländische Regierung versuche, den Wahlkampf zu manipulieren, müssten die USA handeln, sagte Obama dem Sender National Public Radio. "Und das werden wir - zu einer Zeit und an einem Ort unserer Wahl. Manches davon könnte offen geschehen und publik gemacht werden, manches nicht."



Zwar machte sich Obama nicht die kolportierte Einschätzung des Auslandsgeheimdienstes CIA zu eigen, wonach Russland durch die Cyberattacken gezielt in die Wahl eingegriffen habe, um Donald Trump zum Sieg zu verhelfen. Auch achtete er nach Senderangaben darauf, Trumps Lager keine direkte Beteiligung an den Angriffen oder deren Unterstützung zu unterstellen. Allerdings beklagte Obama mit Blick auf die unterlegene Hillary Clinton, dass "die russischen Hackerangriffe mehr Probleme für die Clinton-Kampagne erzeugt haben als für die Trump-Kampagne". Über Monate hinweg hätten vor allem Clintons E-Mails und Vorwürfe gegen ihre Stiftung sowie "politische Gerüchte um die Demokratische Partei" im Fokus der Öffentlichkeit gestanden - und Trump habe davon profitiert, und sich das Ergebnis politisch zunutze gemacht.

Apropos Weihnachtsmann. Erinnern Sie sich an die bewegende Geschichte, die der Weihnachtsmann-Darsteller Eric Schmitt-Matzen dem "Knoxville News Sentinel" erzählt hat? Ich hatte in diesem Blog davon am Dienstag berichtet. Nun haben Reporter versucht, den Spuren nachzugehen. Sie wollten mit der Familien sprechen, oder mit der Krankenschwester, die Schmitt-Matzen ans Krankenbett des Jungen gerufen haben soll. Noch sind sie allerdings nicht fündig geworden - und Schmitt-Matzen will die Namen nicht nennen. Deshalb sind . Erinnern Sie sich an die bewegende Geschichte, die der Weihnachtsmann-Darsteller Ericdem "Knoxville News Sentinel" erzählt hat? Ich hatte in diesem Blog davon am Dienstag berichtet. Nun haben Reporter versucht, den Spuren nachzugehen. Sie wollten mit der Familien sprechen, oder mit der Krankenschwester, die Schmitt-Matzen ans Krankenbett des Jungen gerufen haben soll. Noch sind sie allerdings nicht fündig geworden - und Schmitt-Matzen will die Namen nicht nennen. Deshalb sind Zweifel entstanden, ob das wirklich so passiert ist , wie es der Mann erzählt. Die Wahrheit kennt bislang nur er - und vielleicht ein paar andere, die sich verständlicherweise nicht in die Öffentlichkeit wollen. Jedenfalls: Wenn das alles erfunden ist, hat er es sich gut ausgedacht . . .

Ebenso wie das Christkind gibt es den Weihnachtsmann erst seit der Reformation im 16. Jahrhundert. Wie er aussieht, hängt immer auch von zeitgenössischen Einflüssen ab. Das Bild des rot-weiß gewandeten, pausbäckig-gemütlichen Gabenbringers wie heute wurde zwar durch eine Werbekampagne des Coca-Cola-Konzerns aus den 1930er Jahren populär. Dass der Getränkehersteller die Figur erfunden habe, ist allerdings ein weit verbreiteter Irrtum.



Ihr eigentlicher Schöpfer war ein deutscher Einwanderer in den USA: Schon 1862 begann der gebürtige Pfälzer Thomas Nast, "Santa Claus" für die Zeitschrift "Harper's Weekly" zu zeichnen - zunächst mit hellbraunem Mäntelchen. Im Laufe von 30 Jahren entwickelte Nast seinen Weihnachtsmann weiter, kolorierte seinen Umhang irgendwann rot und weiß und legte damit sein heutiges Erscheinungsbild fest.

Nach dem Ende der langen Übernahmeschlacht um Kaiser's Tengelmann beklagt Unternehmenschef Karl-Erivan Haub horrende Kosten durch die Verzögerung des Deals. "Die zweijährige Hängepartie hat dem Unternehmen einen Millionenverlust in dreistelliger Höhe beschert", sagte Haub der "Süddeutschen Zeitung". Eine Alternative dazu habe es trotzdem nicht gegeben. «Ein Einzelverkauf wäre die reinste Rosinenpickerei geworden. Deswegen waren 8000 Arbeitsplätze in Gefahr. Die Abwicklungskosten wären sehr hoch gewesen, noch höher als der Verkauf es jetzt gewesen ist.»



Foto: AFP Der kanadische Schauspieler Ryan Reynolds hat nun auch einen eigenen Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood. Bei der gestrigen Zeremonie in Los Angeles sagte der 40-Jährige, seinen Namen unter all den Berühmtheiten auf dem Bürgersteig vor dem Chinese Theatre in Hollywood zu wissen, übertreffe "alles, was ich mir jemals hätte vorstellen können". Der Kanadier spielte in Fernsehserien, aber auch in Kinofilmen wie "X-Men Origins: Wolverine".

Um seine kargen Einkünfte aufzubessern, hat sich eine russischer Rentner einen ungewöhnlichen Service ausgedacht: Wie die Internetzeitung Fontanka.ru aus St. Petersburg berichtet, bietet der Mann in einer Kleinanzeige Straftätern an, die Haft an ihrer Stelle zu verbüßen. "Ich sitze für Sie Strafen von bis zu fünf Jahren ab", lautet demnach seine Annonce auf der Internetseite Avito.ru. "Ich nehme alles auf mich und werde entsprechend auch aussagen", führte er weiter aus, bat aber gleichzeitig darum, ihm keine Fälle anzubieten, bei denen es um Gewalttaten geht. Als Bezahlung verlangt er zwischen 2500 und 300 Rubel (39-47 Euro) pro Hafttag. Noch nicht geklärt ist, ob seine Klientel zuverlässige Einkünfte gewährleistet.

