+++ Der Morgen live +++ Flugzeugpanne - von der Leyen sitzt in Nigeria fest

Wie sieht's aus, haben Sie schon alle Geschenke?

Gleich am ersten Tag ihrer Afrika-Reise hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) ihren Aufenthalt in Nigeria wegen einer Panne ihres Flugzeuges unfreiwillig verlängern müssen. Es habe einen Defekt an der Bordelektronik gegeben, sagte ein Sprecher der Ministerin. Die Delegation übernachtete in der nigerianischen Hauptstadt Abuja, kurzfristig wurden 42 Hotelzimmer gebucht.

Heute sollte es weiter nach Mali gehen. Mit welchem Flieger, ist aber bislang unklar.

Von der Leyen war am Sonntagnachmittag zu einem insgesamt dreitätigen Afrika-Besuch in Nigeria gelandet. In Abuja hatte von der Leyen am Sonntag ein mobiles Feldlazarett an die nigerianische Armee übergeben. Zudem will Deutschland drei Radarstationen und 180 Minensuchgeräte für den Kampf gegen den Terror der islamistischen Boko Haram zur Verfügung stellen.

In Mali will die Ministerin die dort stationierten deutschen Soldaten besuchen und politische Gespräche führen. Das genaue Besuchsprogramm wurde aber am Sonntag noch geheim gehalten.

In der Vergangenheit hat es während Reisen von Regierungsmitgliedern immer wieder Pannen an den VIP-Flugzeugen der Bundeswehr gegeben.