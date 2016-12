+++ Der Morgen live +++ Ivanka Trump beleidigt: Airline wirft Passagiere aus Flugzeug

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Katharina Blaß beim Start in den Tag - hier finden Sie die Autorin bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Eine amerikanische Fluglinie hat hat zwei Männer kurz vor dem Start aus dem Flieger geworfen. Laut Medienberichten hatte einer der Männer die ebenfalls im Flugzeug sitzende Tochter von Donald Trump, Ivanka Trump, beleidigt. "Dein Vater ruiniert das Land" soll der Mann gesagt haben. Ein anderer Passagier zitiert den Mann mit den Worten "Oh mein Gott, das ist ein Alptraum." Daraufhin habe die Crew des Flugzeugs der Linie JetBlue verwiesen. Die Fluggesellschaft bestätigte den Vorfall. Die Entscheidung, einen Passagier auszuschließen, sei nicht leicht gewesen. JetBlue beruft sich aber auf das Sicherheitsrisiko durch einen Pöbler. Der Ehemann des mutmaßlichen Pöblers hatte den Vorfall getwittert, seinen Account später jedoch gelöscht. Das Flugzeug war auf dem Weg von New York nach Florida.

Im Grunde beherrscht der Terror und die Ermittlungen zum Berliner Weihnachtsmarkt die Berichterstattung. Ansonsten wird noch die Weihnachtsansprache von Bundespräsident Joachim Gauck aufgezeichnet,der russische Präsident Wladimir Putin hält seine Jahrespressekonferenz und die Gesellschaft für Konsumforschung veröffentlicht ihre Konsumklimastudie.



Im Kampf gegen die Infektionskrankheit Ebola könnte nach Einschätzung von WHO-Experten ein "fast hundertprozentig" wirksamer Impfstoff gefunden sein. Der in kanadischen Labors entwickelte Impfstoff rVSV-ZEBOV wurde im vergangenen Jahr im westafrikanischen Guinea getestet, wie eine Expertin von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) heute mitteilte. Von den 6.000 Menschen, die damit geimpft wurden, sei im vergangenen Jahr niemand an Ebola erkrankt. Hingegen habe es in Guinea 23 Ebola-Erkrankungen bei nicht geimpften Menschen gegeben. Dies lege nahe, dass der Impfstoff sehr effizient sei und eine bis zu hundertprozentige Wirksamkeit erreichen könnte. Impfstoffe für 300.000 Kinder verschwunden sein sollen. Das Gesundheitsministerium in der Hauptstadt Bissau gab den Vorfall, der sich bereits am Dienstag ereignete, am Donnerstag bekannt - einen Tag, bevor eine mehrfach verschobene Impfkampagne beginnen sollte. Polizei und Justiz leiteten demnach Ermittlungen ein. Laut Gesundheitsministerium enthalten die Impfungen Vitamin A zur Verstärkung der Nahrungsmittelzufuhr und ein Mittel gegen Parasiten. Gleichzeitg erreicht uns die Meldung, dass im westafrikanischen Guinea-Bissau von der Uno zur Verfügung gestelltesein sollen. Das Gesundheitsministerium in der Hauptstadt Bissau gab den Vorfall, der sich bereits am Dienstag ereignete, am Donnerstag bekannt - einen Tag, bevor eine mehrfach verschobene Impfkampagne beginnen sollte. Polizei und Justiz leiteten demnach Ermittlungen ein. Laut Gesundheitsministerium enthalten die Impfungen Vitamin A zur Verstärkung der Nahrungsmittelzufuhr und ein Mittel gegen Parasiten. Im Juli waren in Guinea-Bissa während einer Kampagne gegen Malaria Tausende Moskitonetze abhanden gekommen. Die Polizei fand sie später in einem Geschäft in Bissau.

Das Musikmagazin Billboard vermeldet, dass die Beach Boys offenbar mit dem Gedanken spielen, bei der Amtseinführung von Donald Trump zu singen. Sie seien diesbezüglich gefragt worden, hätten aber noch nicht darüber entschieden, heißt es. Die Beach Boys sangen schon auf den Präsidentenfeiern von Ronald Reagan, George Bush Senior und Bill Clinton. Hier lesen Sie den Bericht dazu. Zahlreiche Musiker hatten sich im Wahlkampf auf die Seite der Demokratin Hillary Clinton gestellt. Dementsprechend schwer dürfte es für Trump sein, Prominente für seine Amtseinführung am 20. Januar zu gewinnen. Bislang wurde bekannt, dass die 16-jährige Castingshow-Teilnehmerin Jackie Evancho und der Mormon Tabernacle Choir auftreten sollen. Bei den Vereidigungen von US-Präsident Barack Obama waren unter anderem Beyoncé, Aretha Franklin und Kelly Clarkson dabei.

Die Bundesregierung will nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" das automatisierte Fahren in Deutschland mit einer Änderung des Straßenverkehrsgesetzes vorantreiben. Ein entsprechender Entwurf erlaube, dass "das technische System in bestimmten Situationen die Fahrzeugsteuerung übernehmen kann", berichtet die SZ heute. Das Papier stelle erstmals die Regeln für den Einsatz solcher Fahrsysteme auf und schaffe so die Bedingung für den Alltagseinsatz auf deutschen Straßen. Der Mensch solle aber auch beim Einsatz des Computers grundsätzlich die letzte Verantwortung behalten. Automatische Systeme müssten "jederzeit durch den Fahrzeugführer übersteuerbar oder deaktivierbar" sein. Der Gesetzentwurf befinde sich derzeit noch in der Ressortabstimmung, zitierte die Zeitung das federführende Verkehrsministerium.

Hier kommt was fürs Herz: Ein todkranker niederländischer Junge hat mit einer ungewöhnlichen Spendenaktion die Niederländer ins Nagellack-Fieber versetzt. Der sechsjährige Tijn meldete sich bei der jährlichen Weihnachtsaktion von Radio-DJs in Breda mit seinem letzten Wunsch: Er wolle unter dem Motto "Ganz Holland lackt" Fingernägel lackieren und damit Geld für kranke Kinder in Afrika sammeln. Bis heute sind rund eine Million Euro gespendet worden, meldete das niederländische Radio.



Tijn leidet an einem unheilbaren Hirntumor und weiß, dass er demnächst sterben wird. "Er findet es toll, Fingernägel zu lackieren", erzählte sein Vater Gerrit Kolsteren im südniederländischen Breda. Damit wollte er anderen kranken Kindern helfen. Sein Ziel war es, 100 Euro zu sammeln. Die Aktion verbreitete sich aber rasend schnell über die sozialen Netzwerke. Hunderttausende Niederländer, darunter auch viele männliche Politiker und Showstars, zeigten ihre lackierten Nägel und spendeten Geld. foto: AFP

Nach der schweren Explosion auf einem Markt für Pyrotechnik in Mexiko mit zahlreichen Toten hat Präsident Enrique Peña Nieto einige Opfer des Unglücks besucht. Der Staatschef sprach in einem Krankenhaus in Zumpango mit einer verletzten Person und Angehörigen. Er wies an, den Patienten die bestmögliche medizinische Versorgung zukommen zu lassen. Die Explosionen von Raketen und Böllern hatte den Markt San Pablito am Dienstag weitgehend zerstört. 35 Menschen kamen ums Leben. Foto: AFP

Da schicke ich doch mal glatt Grüße und ein "Fröhliche Weihnachten Ihnen da unten!" los. Über Weihnachten sind drei Schiffe der deutschen Marine mit rund 450 Seeleuten im Mittelmeer im Einsatz. Die "Sachsen" wird Heiligabend den griechischen Hafen Piräus verlassen und die Weihnachtstage auf See verbringen. Die Fregatte ist Flaggschiff eines ständigen Nato-Verbandes, der das Seegebiet vor der türkischen Küste beobachtet. Die Marineschiffe sollen in Richtung Europa auslaufende Flüchtlingsboote an die türkischen Behörden melden.



Ein anderer Marineverband ist zwischen der libyschen und italienischen Küste unterwegs, um Schleuser zu beobachten und Schiffbrüchige zu retten. Dieser Einsatz wird von dem deutschen Versorgungsschiff "Main" unterstützt, das derzeit im Hafen von Valetta auf Malta liegt. Die Korvette "Braunschweig" beteiligt sich am Kampf gegen Waffenschmuggler vor der Küste Libanons und liegt derzeit im Hafen von Limassol auf Zypern.

Wer gibt in diesem Jahr eigentlich wie viel Geld für Geschenke aus? Postleitzahlgebiet 8 (Großteile Bayerns und Baden-Württemberg): 541 Euro/Person

(Großteile Bayerns und Baden-Württemberg): 541 Euro/Person Postleitzahlgebiet 1 (Berlin / Nordostdeutschland): 423 Euro/Person.

(Berlin / Nordostdeutschland): 423 Euro/Person. Bundesdurchschnitt: 477 Euro/Person

Bundesweit betrachtet, zahlen die 46- bis 65-Jährigen mit knapp 600 Euro am meisten für Weihnachtsgeschenke.

mit knapp 600 Euro am meisten für Weihnachtsgeschenke. Schüler : 154 Euro/Person

: 154 Euro/Person Reiche (Haushaltsnettoeinkommen von über 5000 Euro im Schnitt): 1045 Euro/Person Quelle: Institut für Empirie und Statistik (Ifes)

Der Rosenkrieg zwischen Brad Pitt und Angelina Jolie geht weiter. In dem Sorgerechtsstreit um die sechs gemeinsamen Kinder hat Pitt nach US-Medienberichten einen weiteren Antrag vor Gericht eingereicht. Darin drängt der Schauspieler darauf, dass zum Schutz der Kinder alle Einzelheiten über die Scheidung und die Sorgerechtsabsprachen unter Verschluss bleiben sollen. Pitt werfe Jolie vor, dass sie frühere Absprachen verletzt habe, wie der Sender NBC und "People" aus dem Antrag zitieren. Foto: Reuters

"Wir haben seit der Krise 2008/2009 wieder einen ungebremsten Aufschwung in Sachen Arbeitszeiten. Sie wurden in Länge, Lage und Intensität noch einmal deutlich ausgeweitet", sagt die Gewerkschaft IG Metall. Es gebe mehr Schichtarbeit für immer weitere Beschäftigtenkreise, zu prall gefüllte Arbeitszeitkonten, ständige Erreichbarkeit und wenig Rücksicht auf private Belange. Deshalb will die Gewerkschaft die Arbeitszeiten der Beschäftigten in Deutschland grundlegend reformieren.

Metall-Chef Jörg Hofmann kündigte dafür einen langen Atem weit über die nächste Tarifrunde Ende 2017 an. "Es ist kein Kampagnenprojekt für die nächsten 15 Monate, und danach ist alles geregelt, sondern es ist eine lang dauernde Fokussierung der IG Metall auf das Thema. Da wird der nächste Gewerkschaftstag 2019 vermutlich erst mal eine Zwischenbilanz ziehen können."

Bei einem Brand in einem Hochhaus in New York sind 24 Menschen verletzt worden. Unter den Verletzten waren auch vier Feuerwehrleute, berichteten die örtlichen Medien. Das Feuer war in einer Wohnung in der dritten Etage des 33-stöckigen Gebäudes in Manhattan ausgebrochen. Innerhalb kürzester Zeit hatte dichter Rauch die oberen Stockwerke erfasst. Starker Wind erschwerte die Löscharbeiten, die dann nach über zwei Stunden erfolgreich abgeschlossen wurden.

In diesem Jahr sind in Deutschland Weihnachtsbäume gefragt wie noch nie. Insgesamt werden nach Daten des Hauptverbands der Deutschen Holzindustrie 29,5 Millionen Weihnachtsbäume verkauft, wie die "Bild"-Zeitung zu berichten weiß. Das seien 200.000 mehr als 2015. Als Grund dafür wurde der Zuwachs der Single-Haushalte genannt. Und nicht nur die Verkaufszahlen steigen - die durchschnittliche Weihnachtsbaumgröße beträgt 1,70 Meter und ist damit ebenfalls etwas höher als im Vorjahr.



Der Deutsche Wetterdienst rechent auch an Weihnachten mit Ähnlichem: Vielerorts wird es an Heiligabend wohl nur Schmuddelwetter geben.

über den Werdegang des mutmaßlichen Terroristen. Neue Hinweise zumkönnten darauf hindeuten, dass der europaweit gesuchte Tunesier nach dem Anschlag Unterschlupf in Berlin gesucht hat. Nach Informationen des "Tagesspiegel" gehen die Ermittler davon aus, dass sich Amri. Die Ermittler haben kaum noch Zweifel, dass er für den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten und mehr als 50 Verletzten verantwortlich ist. Hier lesen Sie eine ausgeruhte Analyse über den Werdegang des mutmaßlichen Terroristen.

Eine in Augsburg entdeckte Fliegerbombe ist deutlich kleiner als zunächst angenommen. Der Kampfmittelräumdienst habe das Gesamtgewicht der Fliegerbombe auf 1,8 Tonnen korrigiert, berichtete die Stadt. Zunächst waren die Experten von einer 3,8 Tonnen schweren Bombe ausgegangen. Der festgelegte Evakuierungsradius von 1,5 Kilometern rund um die Fundstelle und die Angaben zur möglichen Sprengkraft des Blindgängers blieben aber weiter gültig, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Bombe soll am Sonntag, dem ersten Weihnachtsfeiertag, entschärft werden. Rund 54.000 Menschen müssen dafür ihre Wohnungen verlassen.

Ein betrunkener Mann ist in der Nacht in Rövershagen (Landkreis Rostock) mit seinem Auto auf Bahngleise gefahren und hat dann von dort gegen vier Uhr die Polizei angerufen. Der 48-Jährige sei am Telefon "hörbar alkoholisiert" gewesen, teilte die Polizei mit. Bei einem ersten Test hatte der Mann 1,3 Promille Alkohol im Blut. Er war vermutlich bei einem Bahnübergang auf die Gleise abgebogen. Der Wagen wurde von den Gleisen abgeschleppt.

Trennungohnein! Die britischen Schauspieler Martin Freeman (45) und Amanda Abbington (42), Co-Stars in der TV-Serie "Sherlock", sind nach 15 gemeinsamen Jahren auseinandergegangen. "Ich bin nicht mehr mit Amanda zusammen", sagte Freeman in einem Interview der "Financial Times". Sie würden aber sehr freundschaftlich miteinander umgehen. "Ich werde Amanda immer lieben", betonte der Schauspieler. Sie haben zwei Kinder, Sohn Joe (10) und Tochter Grace (8).



Die beiden Schauspieler hatten sich bei Dreharbeiten im Jahr 2000 kennengelernt. In "Sherlock", mit Benedict Cumberbatch als der Detektiv, spielen Freeman und Abbington das Ehepaar Watson. Freeman war auch in Filmen wie "Tatsächlich ... Liebe", "Shaun of the Dead" und in der "Hobbit"-Serie als Hobbit Bilbo Beutlin zu sehen. Archivfoto: dpa



Die Nachrichten aus der Nacht: Der wegen des mutmaßlichen Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt gesuchte Tunesier Anis Amri ist nach Informationen des RBB kurz nach der Tat in Berlin gefilmt worden. Der Verdächtige sei auf einem Überwachungsvideo zu sehen, das ihn in der Nacht zu Dienstag im Stadtteil Moabit zeige, berichtete der RBB gestern Abend. Ort der Observation war demnach eine Moschee, die als Treffpunkt von Islamisten gelte. Der 24-Jährige sei außerdem in den Nächten vom 14. und 15. Dezember von Sicherheitskräften gefilmt worden.

zwei Männer wegen Terrorverdachts in Gewahrsam genommen. Die beiden Brüder im Alter von 28 und 31 Jahren stünden im Verdacht, vorbereitet zu haben, teilte die Polizei Essen mit. Es werde mit Hochdruck ermittelt, wie weit die Vorbereitungen fortgeschritten und ob noch weitere Verdächtige daran beteiligt waren. Die Polizei in Australien hat nach eigenen Angaben einen groß angelegten Terroranschlag an Weihnachten auf das Zentrum der Millionenstadt Melbourne verhindert . Wie die Polizei heute mitteilte, wurden bei mehreren Razzien sieben junge Männer festgenommen, die seit Wochen beobachtet worden waren. Polizeisprecher Ashton sagte, die Festgenommenen hätten vermutlich an Weihnachten mit Sprengstoff, Messern und Gewehren an mehreren Orten in Melbourne zuschlagen wollen. Das wäre laut Ashton ein groß angelegter Angriff gewesen, der vermutlich eine ganze Reihe von Menschen verletzt oder getötet hätte.

. Wie die Polizei heute mitteilte, wurden bei mehreren Razzien sieben junge Männer festgenommen, die seit Wochen beobachtet worden waren. Polizeisprecher Ashton sagte, die Festgenommenen hätten vermutlich an Weihnachten mit Sprengstoff, Messern und Gewehren an mehreren Orten in Melbourne zuschlagen wollen. Das wäre laut Ashton ein groß angelegter Angriff gewesen, der vermutlich eine ganze Reihe von Menschen verletzt oder getötet hätte. Angesichts der Bankenkrise in Italien hat die Regierung in Rom ein Rettungspaket im Umfang von bis zu 20 Milliarden Euro beschlossen. Ministerpräsident Gentiloni gab in der Nacht bekannt, sein Kabinett habe das Dekret für den Rettungsplan verabschiedet. Das Milliardenpaket soll die Banken vor dem Zusammenbruch bewahren und den Sparern ihre Guthaben garantieren.

