+++ Der Morgen live +++ Bill Gates als Überraschungs-Weihnachtsmann

Foto: Reuters Das ist mal eine wirklich ausgefallene Weihnachtsüberraschung: Auf der Plattform „Reddit“ gibt es den „Secret Santa Gift Exchange“ für geheime Weihnachtswünsche und -geschenke. Dort hatte Reddit-Userin Aerrix ein bisschen etwas von ihren Vorlieben erzählt – und bekam kurz darauf tatsächlich ein ziemlich großes Geschenkpaket geliefert. Es sei eine „irre GROSSE KISTE“ gewesen, schreibt Aerrix in ihrem ellenlangen, vor Begeisterung und Großbuchstaben nur so übersprudelnden Eintrag – denn ihr geheimer Weihnachtsmann war Microsoft-Gründer Bill Gates, der sie unter anderem mit Videospielzubehör und einer Konsole beschenkte, wie CNN berichtet. Gates legte außerdem noch ein signiertes Buch, ziemlich viel Kleinkram und ein Foto dazu, dass er offenkundig mit Photoshop zusammengebastelt hat: Auf dem sind Aerrix, ihr Ehemann und eben Gates zu sehen.

Nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt erwarten die Ermittler einen schnellen Erfolg bei der Fahndung nach dem Täter.

Mindestens 29 Menschen, möglicherweise auch mehr, kamen bei der Explosion auf einem Markt für Feuerwerksartikel in Mexiko ums Leben.

in Mexiko ums Leben. Beim Kurznachrichtendienst Twitter gibt es eine Führungskrise, mehrere Top-Manager verlassen das Unternehmen.

Foto: AP Noch ein präweihnachtliches Zoobild, diesmal aus dem Tierpark in Malabon auf den Philippinen: Das bengalische Tigerbaby "Duterte" wird mit einer Flasche gefüttert. Doch das süße Bild lässt mich schaudern: Der kleine Tiger ist nach einem Politiker benannt, der zur Lynchjustiz anstachelt und sich selbst rühmt, ein Mörder zu sein.

Foto: Reuters Solarmodule und Wechselrichter sind mittlerweile eine beliebte Beute für Kriminelle. Ermittler aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen klagen über teilweise hohe Schadenssummen. So richteten vermutlich gut organisierte Diebesbanden im äußersten Nordosten Deutschlands 2016 einen Millionenschaden an. „Von Januar bis November haben wir 33 Fälle mit einem Gesamtschaden von rund 1,3 Millionen Euro registriert“, sagt ein Sprecher des Landeskriminalamts Mecklenburg-Vorpommern. Brandenburger Polizisten taxieren das Schadenspotenzial pro Übergriff und Solarpark auf mindestens 50.000 Euro. Die sächsische Polizei spricht für 2015 von einem Schaden in Höhe von 344.000 Euro.

Fünf Besatzungsmitglieder sind beim Absturz einer Frachtmaschine in Kolumbien ums Leben gekommen. Ein weiteres Crewmitglied überlebte schwer verletzt, wie ein Sprecher der Flugsicherheitsbehörde sagte. Das Flugzeug vom Typ Boeing 727 der kolumbianischen Fluggesellschaft Aerosucre stürzte drei Minuten nach dem Start vom Flughafen Puerto Carreno im Osten des Landes ab. Die Unglücksursache ist noch unklar. Ein Ermittlerteam wurde zur Absturzstelle geschickt.

Individuell gepackt, und das auch noch von einem der reichsten Männer der Welt: Das Überraschungspaket, das eine Amerikanerin von Bill Gates erhielt.

, Kommission und Europaparlament haben sich auf strengere Regelungen geeinigt. Zehntausende Venezolaner nutzen die Grenzöffnung zu Kolumbien, um sich mit Lebensmitteln zu versorgen.

Schulprüfungen abzulegen, ist ja schon generell nicht unbedingt ein Vergnügen. Heftig aber wird es, wenn auch die Rahmenbedingungen nicht stimmen - so wie für diese Kinder im chinesischen Henan, die ihr Examen trotz des Smogs draußen absolvieren müssen. "New York Times"-Reporter Chris Buckley hat das Bild getwittert.

Foto: dpa So sieht's aus, wenn ein Lemur ein Sonnenbad nimmt: Im Zoo von Melbourne ging das heute ziemlich gut, das Wetter war ausgesprochen sommerlich. Mittlerweile ist in Australien (wegen der Zeitverschiebung) aber schon der Feierabend in Sicht.

Im zähen Ringen zwischen VW und der US-Justiz um die Regelungen nach dem Abgasskandal geht es für den deutschen Autobauer laaaaaaangsam vorwärts: Volkswagen hat sich quasi im Zeitlupentemo grundsätzlich auf eine Entschädigung für 83.000 Kunden in den USA verständigt. Der Vergleich mit Behörden und Privatklägern sieht nach Angaben von Bezirksrichter Charles Breyer vor, dass die Eigner der Fahrzeuge mit Drei-Liter-Motoren von Audi eine "erhebliche Entschädigung" erhalten sollen. Etwa 20.000 Fahrzeuge sollen zurückgekauft und weitere 63.000 umrüstet werden, sobald die Behörden die Freigabe für die technische Lösung erteilen. Als Teil der Vereinbarung mit dem US-Justizministerium zahlt Volkswagen außerdem 225 Millionen Dollar in einen Fonds zur Wiedergutmachung für überhöhte Dieselemissionen. Morgen will das Gericht weitere Details bekanntgeben.

Manchmal sollten auch Politiker etwas zurückhaltender sein, findet Armin Laschet. Der CDU-Vize hat gestern Abend im ZDF den CSU-Chef Horst Seehofer für dessen schnelles Statement zum Anschlag von Berlin kritisiert. Es sei nicht die "normale Herangehensweise an Politik", schon vor Ermittlung der Fakten durch die Polizei Schlüsse zu ziehen zu ziehen, sagte Laschet.



Seehofer hatte nur 14 Stunden nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt gesagt: "Wir sind es den Opfern, den Betroffenen und der gesamten Bevölkerung schuldig, dass wir unsere gesamte Zuwanderungs- und Sicherheitspolitik überdenken und neu justieren." Zu diesem Zeitpunkt gab es Zweifel, ob ein als Verdächtiger in Berlin festgenommene Flüchtling wirklich der Täter war. Wenige Stunden später kam der Mann frei, der tatsächliche Angreifer wurde bislang nicht gefasst. Laschet hält dagegen: Seehofers Forderung ergebe keinen Sinn, solange man nicht eindeutig wisse, wer der Täter sei. Nach Konsequenzen rufen könne man "erst, wenn die Fakten auf dem Tisch liegen".

Es gibt noch gute Meldungen für die Deutsche Bahn: Die Zahl der Beschwerden, die Bahnkunden an die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenberkehr (SÖP) gerichtet haben, ist 2016 im dritten Jahr in Folge zurückgegangen. Immer mehr Reisende beschweren sich dagegen über Probleme bei Flügen. Bis zum Jahresende rechnet die SOP mit mehr als 13.300 Schlichtungsanträgen – so viel wie noch nie. Das wären 14 Prozent mehr als im Vorjahr, sagte der Geschäftsführer der Schlichtungsstelle, Heinz Klewe. Im vorigen Jahr zählte die SÖP 11.644 eingegangene Fälle, 2012 waren es nur rund 3200 - seitdem geht die Zahl sprunghaft nach oben. Der neue Rekordwert geht vor allem auf das Konto von Flugreisenden. Deren Anteil an allen Schlichtungsanträgen liegt inzwischen bei knapp 80 Prozent. Bis Mitte Dezember gab es 9931 Anträge zu Flügen, verglichen mit 8708 im gesamten Jahr 2015. Das bedeutet allerdings nicht, dass bei den Luftverkehrsunternehmen der Service besonders schlecht ist: In diesem Jahr wurden sechs weitere Fluggesellschaften Mitglied der Schlichtungsstelle – was automatisch die Zahl der Beschwerden in diesem Bereich erhöht. Foto: dpa

Die SÖP ist von der Bundesregierung als Schlichtungsstelle für Bahn, Luftverkehr, Fernbus und Schiff anerkannt. Zum größten Teil geht es um eine Entschädigung bei Verspätungen oder Ausfällen von Flügen und Bahnfahrten. Rund 350 Verkehrsunternehmen beteiligen sich mittlerweile an dem Schlichtungsverfahren, das sie selbst finanzieren. Vor einem Jahr waren es erst 250.

Es ist Mittwoch, der 21. Dezember, zwei Tage nach dem Attentat auf den Berliner Weihnachtsmarkt.