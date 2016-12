Newsblog Das war Der Morgen @SPIEGELONLINE am 22.12.2016

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Harold Bornstein, langjähriger Leibarzt von Donald Trump, hat in einem Interview mit der Wissenschaftsnachrichtenseite STAT eine gewisse Skepsis gegenüber Trumps Gesundheitszustand durchblicken lassen. "Wenn etwas passiert, dann passiert es eben", sagt er sibyllinisch den STAT-Reportern. Dafür hätten die USA ja einen Vizepräsidenten, den Sprecher des Repräsentantenhauses und eine ganze Reihe weiterer Leute, die bereitstünden. "Die können einer nach dem anderen wegsterben". Etwas später muss Bornstein gedämmert haben, was er da gesagt hat. Mit finsteren Drohungen ("Sie werden nie wieder in der Branche arbeiten") und dem Hinweis auf seine guten Beziehungen zur "New-York-Times"-Besitzerfamilie Sulzberger ("Die kenne ich seit 50 Jahren") versuchte er noch, die Veröffentlichung des Interviews zu verhindern. Ohne Erfolg.

Energieunternehmen drehen ihren Kunden immer seltener den Strom ab. Wie aus dem Bericht des Bundeskartellamts hervorgeht, gab es im vergangenen Jahr insgesamt 331.272 Sperrungen - rund 20.000 weniger als 2014. Angedroht wurde eine Sperrung deutlich öfter, nämlich rund 6,29 Millionen Mal. Eine Sperre darf erst angedroht werden, wenn Verbraucher mit ihren Zahlungen mindestens 100 Euro im Rückstand liegen.



"Stromsperren sind nicht ausschließlich ein Problem zu geringen Einkommens", heißt es in einem vom Bundeswirtschaftsministerium in Auftrag gegebenen Gutachten des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung. Bei den Betroffenen kommen demnach oft andere Dinge dazu wie psychologische Aspekte oder plötzliche Veränderungen des Lebensumfeldes - beispielsweise durch Krankheit, die Geburt eines Kindes oder Arbeitslosigkeit.

Foto: Getty Images Formel-1-Rowdy Max Verstappen ist in den Niederlanden zum Sportler des Jahres gewählt worden. Der 19-Jährige ist der erste Motorsportler, der diese Auszeichnung erhält. In seiner zweiten Saison in der Königsklasse war Verstappen beim Großen Preis von Spanien zum jüngsten Sieger der Geschichte avanciert, in der Fahrerwertung belegte er Platz fünf.

In fast ganz Deutschland dominiert heute dichte Bewölkung. Die sich nach Südosten ausbreitenden Niederschläge sorgen für Glatteisgefahr auf den Straßen, jedenfalls in den Mittelgebirgen. Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 8 Grad, bei Dauernebel in einigen Flusstälern Süddeutschlands und in einigen Mittelgebirgen um 0 Grad.

Das britische Verteidigungsministerium verzeichnet einen atemberaubenden Schwund von Laptops und Computern. In einem Zeitraum von 18 Monaten verschwanden aus dem Ministerium aus ungeklärten Gründen insgesamt 759 Rechner, 32 weitere wurden gestohlen, wie aus gestern veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Im gesamten britischen Regierungsapparat wurden in dem betreffenden Zeitraum mindestens tausend Laptops und Computer als verloren oder gestohlen registriert. Allerdings weigerten sich einige Abteilungen wie das Justiz- oder das Gesundheitsministerium ihre Zahlen zu nennen. Sie argumentierten, solche Informationen könnten für Kriminelle nützlich sein.

Israelische Soldaten haben bei Konfrontationen im Westjordanland in der Nacht einen jungen Palästinenser erschossen. Nach Angaben palästinensischer Rettungskräfte erlag der 18-Jährige bei dem Vorfall nördlich von Jerusalem Schussverletzungen in der Brust. Nach Angaben der israelischen Armee zerstörten die Soldaten in einem Dorf die Wohnung eines Attentäters, der im Oktober in Jerusalem zwei Israelis getötet hatte. Während des Einsatzes seien die Soldaten von Einwohnern mit Sprengsätzen angegriffen worden. Angesichts der Bedrohung hätten sie auf einen der Verdächtigen geschossen und ihn getötet.



Inzwischen sind seit Oktober 2015 bei Anschlägen und Konfrontationen mehr als 250 Palästinenser und 37 Israelis getötet worden.

Erstmals seit Jahren ist 2016 kein neuer kriegerischer Konflikt ausgebrochen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung der Universität Hamburg, die am Mittwoch vorgelegt wurde. Mit dem Ende des bewaffneten Konflikts im Nordosten Indiens seien im laufenden Jahr 32 Kriege und bewaffnete Konflikte und damit einer weniger gezählt worden als im Vorjahr.



In Syrien gab es demnach erneut die meisten Todesopfer. Die meisten Konflikte (12) toben laut Untersuchung im Nahen und Mittleren Osten, gefolgt von Afrika (10) und Asien (8). In Lateinamerika und in Europa gebe es jeweils einen Krieg. Die Forscher hoben in ihrer Studie auch hervor, dass einige Konflikte im zu Ende gehenden Jahr deeskaliert wurden, allen voran mit dem Friedensprozess in Kolumbien.

In der Affäre um Südkoreas vorläufig entmachteter Präsidentin Park Geun Hye bittet die Sonderstaatsanwaltschaft die deutschen Behörden um Mithilfe. Die Ermittler wollen nach Berichten südkoreanischer Zeitungen die in Deutschland vermutete Tochter von Choi Soon Sil, der langjährigen Park-Vertrauten und Schlüsselfigur in dem Skandal, ausliefern lassen.



Der 20-jährigen Tochter Chung Yoo Ra werde Korruption vorgeworfen, berichtete "The Korea Herald". Choi und ihre Tochter sollen sich durch ihre Nähe zur Präsidentin persönlich bereichert haben. Ein südkoreanisches Gericht hat nach Angaben des Blattes bereits einen Haftbefehl für die Tochter ausgestellt. Die deutschen Behörden sollen auf Anfrage der Ermittler das Privatvermögen von Chung einfrieren lassen. Die deutsche Staatsanwaltschaft hat dem Vernehmen nach einer Kooperation bereits zugestimmt.



Nach der Deutschen Bank muss nun auch Goldman Sachs wegen Zinsmanipulationen eine Strafe von 120 Millionen Dollar bezahlen. Wie die US-Derivateaufsicht CFTC mitteilte, einigte sich die US-Bank mit den Aufsehern auf den genannten Betrag, um das Verfahren zu beenden. Händler von Goldman Sachs sollen zwischen 2007 bis 2012 versucht haben, durch verbotene Absprachen den Zinssatz Isdafix, der als Referenzmarke für bestimmte Finanzwetten dient, zu ihren Gunsten zu manipulieren. Wegen solcher Manipulationen hatte im Mai bereits die Deutsche Bank einen Vergleich über 50 Millionen Dollar akzeptiert.

Selbst geschnittene, stachelige Haare; angegraute Bartstoppeln; abgetragenes Aston-Villa-Hemd: Nigel Kennedy bleibt seinem eigenen Klischee als Enfant terrible der Klassik treu, auch wenn er nach Millionen verkaufter Platten zum Establishment der Branche zählt. "Wenn mir jemand sagt, was ich tun soll, mache ich einfach das Gegenteil" - dieses Motto zieht sich durch sein Leben.



Am 23. Dezember kommt nun sein erstes Album mit eigenen Kompositionen heraus, "My World". Sehr melodisch, mit indischen, Klezmer- und Rock-Einflüssen. Einige der Stücke sind den Musiklegenden gewidmet, die sein Werk beeinflusst haben, etwa Yehudi Menuhin. In Kennedys Ode an Menuhin schwingt Trauer mit, die von Herzen kommt.



Seine Außenseiterposition vermarktet Kennedy seit 1989 meisterhaft: Damals endete mit dem Tod des österreichischen Dirigenten Herbert von Karajan eine Ära, und eine neue begann mit Kennedys Aufnahme der "Vier Jahreszeiten" von Antonio Vivaldi.

Griechenland und seine Gläubiger stehen einem Insider zufolge kurz vor der Einigung auf einen Neustart von Schuldenerleichterungen. Ein Vertreter der Eurozone sagte am Mittwoch, es könne schon bald eine Lösung geben. Der Eurorettungsschirm ESM hatte das erst jüngst vereinbarte Abkommen mit Athen gekippt, nachdem sich die Griechen für eine insgesamt gut 600 Millionen Euro schwere Sonderzahlung an Rentner mit niedrigen Bezügen entschieden hatten. Die EU-Kommission, die EZB und der IWF hatten kritisiert, dass diese Weihnachtszulage nicht mit ihnen abgesprochen gewesen sei.

Der nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt zunächst festgenommene und später wieder freigelassene Pakistaner ist für seine Familie anscheinend nicht mehr erreichbar. Der Vater des 23-jährigen Flüchtlings sagte der pakistanischen Zeitung "Dawn", sein Sohn habe ihn nach der Freilassung am Dienstag nicht kontaktiert. Ein in Berlin lebender pakistanischer Aktivist namens Wajid Baloch aus Belutschistan , der Heimat des jungen Mannes, sagte der Zeitung, der junge Mann sei auch nicht in seine Flüchtlingsunterkunft zurückgelehrt. Er selbst stehe mit dem Leiter der Unterkunft in Kontakt, das Telefon des 23-Jährigen sei aber ausgestellt.

Ein Paketbote aus Hessen hat offenbar über mehrere Wochen hinweg Pakete für sich abgezweigt - nun ist er mit seiner Masche aufgeflogen. Dem Mann werde vorgeworfen, im Internet Pakete auf den Nachnamen und mit der Adresse von Menschen bestellt zu haben, deren Wohnort auf seiner Route lagen, berichtete die Polizei Bad Hersfeld heute Morgen. Der 24-Jährige soll dann erfundene Vornamen hinzugefügt haben. Die so adressierten Pakete behielt er.



Nachdem zahlreiche Onlinehändler Anzeigen gegen nicht existierende Personen gestellt hatten, ermittelte die Polizei wegen Warenkreditbetrug. Sie ertappte den Paketzusteller am Montag auf frischer Tat. Er gab daraufhin zu, Waren in Wert von mehr als 4500 Euro abgezweigt zu haben.

Der vermutliche Attentäter von Berlin war den US-Behörden bekannt. Die "New York Times" berichtet unter Berufung auf US-Kreise, Anis Amir werde auf den amerikanischen Flugverbotslisten geführt. Zudem habe er über den Internetdienst Telegram mindestens einmal mit dem IS Kontakt aufgenommen und online den Bau von Sprengsätzen recherchiert.

Foto: AP Die Pekinger können buchstäblich aufatmen. Eine Kaltfront hat den Smog über Nacht vertrieben und die Schadstoffbelastung wieder auf moderatere Werte fallen lassen. Der offizielle Luftindex, der am Mittwoch noch bei gefährlichen 400 Punkten und mehr lag, sank auf 57 Punkte. Ein guter Wert für Peking, der aber noch immer mehr als doppelt so hoch liegt wie der Grenzwert der Weltgesundheitsorganisation. Doch alles ist relativ: In Chinas Hauptstadt zieht jetzt wieder das Alltag ein: Alle Autos fahren, Schulen und Kindergärten sind wieder geöffnet.

Karl-Josef Laumann, Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels, hat mit Blick auf den Bundestagswahlkampf vor Panikmache beim Thema Rente gewarnt. "Das Schüren von Ängsten löst keine Probleme", sagte Laumann in Berlin. Er warnte die Gewerkschaften davor, "Altersarmut an die Wand zu malen, die nicht da ist". Ebenso kritisierte Laumann die Arbeitgeberseite mit ihrer Kampagne zu angeblich explodierenden Rentenbeiträgen. "Die Wahrheit ist, wir haben in Deutschland kaum Altersarmut", sagte der CDA-Vorsitzende. Nur drei Prozent der Menschen, die über 65 und nicht pflegebedürftig seien, müssten soziale Grundsicherung beziehen. Die Probleme seien lösbar. "Wir werden die Probleme nicht durch Kampagnen lösen, sondern durch eine sachgerechte Politik", sagte der CDU-Politiker. "Am Ende stärken Übertreibungen nicht die demokratische Mitte, sondern den rechts- wie linksradikalen Rand."

Japan stockt seine Rekordausgaben für Verteidigung weiter auf. Die Regierung des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Shinzo Abe segnete vor wenigen Stunden den neuen Rüstungsetat für das kommende Fiskaljahr ab, der auf die Rekordhöhe von umgerechnet rund 42 Milliarden Euro steigt. Das ist eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr von 1,4 Prozent. Damit hebt Japan seinen Verteidigungshaushalt seit nunmehr fünf Jahren in Folge an. Hintergrund sind die Bedrohung durch Nordkorea sowie Territorialansprüche Chinas.

Mehrere Tausend Kunden haben sich in diesem Jahr wieder beim Ombudsmann für Versicherungen beschwert. Ganz oben auf der Liste stehen weiterhin Konflikte mit Lebensversicherungen, wie Ombudsmann Günter Hirsch sagte. Besonders stark angestiegen sei die Zahl der Streitigkeiten mit Rechtsschutzversicherungen, unter anderem wegen des VW-Abgasskandals.



Nicht alle Autobesitzer wollten sich demnach mit der von Volkswagen angebotenen Nachbesserung der Software zufriedengeben. Sie verlangten Schadensersatzoder wollten vom Kaufvertrag zurücktreten. Manche Versicherer verweigerten Hirsch zufolge dafür jedoch den Versicherungsschutz. Begründung: Eine Klage habe keine Aussicht auf Erfolg.

Alleinerziehende sind häufiger krank als Eltern in Partnerschaft. Auch beim persönlichen Wohlbefinden hängen sie den Einschätzungen derer hinterher, die sich die Erziehung mit einem Partner teilen. Das jedenfalls haben Experten des Rostocker Max-Planck-Instituts für demografische Forschung in einer Studie herausgefunden. Gesundheit und Wohlbefinden könnten sich verbessern, wenn die Alleinerziehenden einer bezahlten Beschäftigung nachgingen, erklärte Studienautorin Mine Kühn. "Wenn eine Frau von Teilzeit auf Vollzeit geht, verbessern sich Gesundheit und Wohlbefinden sogar noch einmal". Es sei die zentrale Aufgabe der Gesellschaft, für Alleinerziehende die Möglichkeiten zu schaffen, dass sie in Vollzeit arbeiten können. Entscheidend dafür sei ein Angebot unter anderem an flexibel verfügbaren Kitaplätzen.

Die Vollversammlung der Uno hat eine Resolution zur Dokumentation von Kriegsverbrechen in Syrien beschlossen. Der Text wurde in New York mit 105 Ja-Stimmen bei 15 Nein-Stimmen und 52 Enthaltungen verabschiedet. Er sieht die Einsetzung einer Arbeitsgruppe vor, die Beweise für in Syrien begangene Kriegsverbrechen sammeln soll. Die Arbeitsgruppe soll eng mit einer seit einigen Jahren tätigen Untersuchungskommission zusammenarbeiten, die bereits mehrere Berichte über die Gräueltaten im syrischen Bürgerkrieg veröffentlicht hat. Russland, der wichtigste Verbündete Syriens, und China hatten 2014 im Uno-Sicherheitsrat eine Resolution verhindert, mit der Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofes zu Kriegsverbrechen in Syrien ermöglicht worden wären. Auch am Mittwoch haben die Vetomächte Russland und China sowie der Iran gegen die Resolution gestimmt.

Weil sie eine Katze einschmuggeln wollte, ist einer Frau aus Kanada die Einreise nach Neuseeland untersagt worden. Die Frau sei am Mittwoch von Vancouver aus kommend in Auckland eingetroffen und habe der Behörde für Biosicherheit zwar ihre verdreckten Stiefel angegeben, teilte das zuständige Ministerium mit. Sie habe allerdings nicht erwähnt, dass sie eine grau-weiße Katze in ihrem Handgepäck dabeihabe. Das habe sie erst eingeräumt, als das Personal darauf bestanden habe, die Handtasche zu durchleuchten.



Zwar habe die Frau dann behauptet, sie habe die Behörden bereits beim Kauf ihres Flugtickets auf ihren pelzigen Gefährten aufmerksam gemacht. Das habe ihr aber nicht genutzt. Sie sei zusammen mit der Katze umgehend mit dem nächstmöglichen Flug zurückgeschickt worden. Neuseeland hat sehr strenge Regeln, was die Einreise von Tieren betrifft. Katzen und Hunde dürfen nicht einfach aus dem Ausland eingeführt werden, um den Ausbruch von Krankheiten zu vermeiden.

Analysten blicken zunehmend skeptisch auf Twitter. Nach dem überraschenden Rückzug von Technik-Chef Adam Messinger und Produkt-Vize Josh McFarland stellte Trip Chowdhry von Global Equities Research dem Unternehmen öffentlich ein verheerendes Zeugnis aus. Die Aktie sei mit 10 Dollar noch gut bewertet, schrieb er. Viele Investoren würden von einer "wirklich dummen" Story an der Nase herumgeführt. Derzeit ist die Twitter-Aktie gut 16,55 Dollar wert. Sie verlor aber allein am vergangenen Handelstag fast 4,5 Prozent.

Foto. dpa Nach der schweren Explosion auf einem Markt für Pyrotechnik in Mexiko ist die Zahl der Todesopfer auf 33 gestiegen. Rund 40 weitere Menschen würden noch in Krankenhäusern behandelt, teilte der Stabschef der Provinzregierung, José Manzur, mit. Fünf der Verletzten seien noch immer in einem kritischen Zustand.



Die Explosionen von Raketen und Böllern hatte den Markt San Pablito in der Ortschaft Tultepec im Bundesstaat México am Dienstag weitgehend zerstört. Nach der Unglücksursache wurde noch gesucht. Möglicherweise hatte sich eine Rakete entzündet und dann eine Kettenreaktion ausgelöst.

Foto: dpa Matthias Sammer kehrt in den Profi-Fußball zurück. Wie das Fachmagazin "kicker" auf seiner Internetseite berichtet, stößt der frühere Sport-Vorstand von Rekordmeister Bayern München als Experte zum TV-Sender Eurosport. Eine Bestätigung der Personalie steht noch aus. Eurosport hatte sich im Juni 2016 erstmals die Rechte an bis zu 40 Bundesliga-Partien live und exklusiv für seine Bezahlplattformen gesichert. Der Deal mit der Deutschen Fußball Liga (beginnt mit der Saison 2017/18 und ist auf vier Jahre ausgelegt. Sammer hatte am 10. Juli aus gesundheitlichen Gründen seine Demission nach vier Jahren beim FC Bayern bekannt gegeben. Er hatte zuvor aufgrund einer Durchblutungsstörung im Gehirn eine Pause eingelegt. Inzwischen gehe es ihm aber wieder sehr gut, seine Gesundheit sei vollständig wiederhergestellt, sagte Sammer zuletzt. Eine zeitnahe Rückkehr in die Bundesliga als Sportchef hatte er aber ausgeschlossen.