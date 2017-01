+++ Der Morgen live +++ Löscharbeiten am Jochberg werden fortgesetzt

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Katharina Blaß beim Start in den Tag - hier finden Sie die Autorin bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Die wegen Dunkelheit unterbrochenen Löscharbeiten am oberbayerischen Jochberg sollen heute fortgesetzt werden. "Bei erstem Licht soll es weitergehen", sagte ein Polizeisprecher. Das Feuer sei eingedämmt, es gebe aber noch Glutnester. Rund hundert Hektar Wald und Wiese standen gestern in Flammen. Verantwortlich für das Großfeuer ist ein 32-Jähriger, der zur Silvesternacht mit einem Kumpel auf den Berg geklettert war, um den Jahreswechsel zu feiern. Der Münchner stürzte etwa hundert Meter ab, und rief mit seinem Handy um Hilfe. Um zusätzlich auf sich aufmerksam zu machen, zündete er ein Signalfeuer. Das geriet jedoch außer Kontrolle.

Der Trend geht weiter zu Tiefkühlkost und Fertiggerichten: Immer mehr Bundesbürger wollen laut einer Umfrage beim Kochen keine Zeit verlieren. 55 Prozent der Deutschen legen inzwischen Wert auf eine einfache und schnelle Zubereitung, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montagsausgaben) unter Berufung auf den Ernährungsreport 2017 meldeten. 2015 waren es noch 45 Prozent. Bei den unter 30-Jährigen gaben demnach sogar 72 Prozent an, dass sie beim Kochen keine Zeit verlieren wollen. Die Verbraucherumfrage "Deutschland, wie es isst" entsteht im Auftrag des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Auf die Frage, ob sie gerne mal eine Tiefkühlpizza oder andere Fertigprodukte essen, antworteten laut dem Bericht etwa 40 Prozent mit "Ja", zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Generell erfreuen sich laut dem Ernährungsreport Fleischgerichte in Deutschland nach wie vor der größten Beliebtheit: 53 Prozent der Befragten bezeichneten sie als ihr Lieblingsessen. Dahinter folgen Nudel-Variationen (38 Prozent), Gemüsegerichte (20 Prozent), Fisch (16 Prozent), Eintopf (15 Prozent), Kartoffelgerichte (14 Prozent) und Pizza (13 Prozent).

Kurz vor der Klausurtagung der CSU haben führende Vertreter der CDU die Schwesterpartei vor weiteren Auseinandersetzungen über die Flüchtlings- und Sicherheitspolitik gewarnt. "Wenn es etwas gibt, das den Unionsschwestern schadet, dann ist es Streit", sagte CDU-Vizechef Strobl der "Süddeutschen Zeitung". Er halte nichts davon, entscheidende Gemeinsamkeiten "durch Säbelrasseln" zu beschädigen. Auch die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Klöckner beschwörte die Einigkeit der Schwesterparteien. Es sei "nicht verwunderlich", dass sich CDU und CSU "auch uneinig sein können in manchen Punkten". Es müsse aber klar sein, dass sie "in 99 Prozent einig" seien. Trotz des Vorsatzes der Union, im Bundestagswahlkampf geschlossen aufzutreten, hatte die CSU vor dem Jahreswechsel den Ton in der Sicherheitspolitik verschärft.

Die Hamburger Elbphilharmonie wird erst am 11. Januar offiziell eröffnet. Die Foyers um den großen Konzertsaal hat die Choreographin Sasha Waltz mit 80 Interpreten bereits jetzt mit einer Performance künstlerisch eingeweiht. Der Uraufführung der Performance "Figure Humaine - Menschliches Antlitz" ihrer Compagnie "Sasha Waltz & Guests" spendeten 600 Besucher nach zweieinhalb Stunden minutenlangen Beifall. Zu Klängen von Poulenc, Bach und Lachenmann waren die Zuschauer - darunter Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz - den Tänzern durch die Gänge und in den großen Saal des spektakulären sechsstöckigen Konzerthauses gefolgt. Foto: dpa

Die USA haben die nordkoreanische Führung nachdrücklich vor dem angekündigten Test einer Interkontinentalrakete gewarnt. Das US-Verteidigungsministerium forderte Nordkorea auf, "Akte der Provokation und Hetzrhetorik, welche den internationalen Frieden und die Stabilität gefährden, zu vermeiden". Das Pentagon erinnerte in einer Erklärung daran, dass Resolutionen des Uno-Sicherheitsrats Nordkorea ausdrücklich den Test von Raketen verbieten. Sollte das Land dennoch erneut eine Rakete abfeuern, müsste dies Konsequenzen haben. Nach Angaben seines Machthabers Kim Jong Un steht Nordkorea kurz vor dem Test einer Interkontinentalrakete. Pjöngjang hatte im vergangenen Jahr zwei Atomwaffentests und eine Reihe von Raketentests ausgeführt. Südkorea geht davon aus, dass Nordkorea mit solchen Raketentests die Entwicklung ballistischer Interkontinentalraketen vorantreiben will, die mit Atomsprengköpfen bestückt die USA erreichen könnten.

Wir feiern Jubiläum, liebe Leser. Erinnern Sie sich an den Skandal, als Raucher für ihre Zigarette plötzlich vor die Kneipentür geschickt wurden? Das ist nun zehn Jahre her. Nun ziehen die Gastronomen Bilanz: Die wirtschaftlichen Verluste durch das in zahlreichen Bundesländern bestehende Rauchverbot in Kneipen haben sich wieder ausgeglichen. Viele Lokale hätten zunächst Umsatzeinbußen hinnehmen müssen, sagte der Sprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), Christopher Lück. Inzwischen habe sich die Lage aber wieder entspannt. An alle Schüler, die ein Referat darüber halten sollen: Im Tabakatlas 2015 findet Ihr alle aktuellen Informationen zum Thema Rauchen in Deutschland.

Der französische Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron lobt nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche demonstrativ die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Merkel. Es sei eine "widerliche Vereinfachung", wenn Merkel vorgeworfen werde, sie habe mit der Aufnahme von Flüchtlingen die eigene Hauptstadt und ganz Europa der Terrorgefahr ausgeliefert, sagte Macron der "Süddeutschen Zeitung". "Kanzlerin Merkel und die ganze deutsche Gesellschaft waren auf der Höhe unserer gemeinsamen Werte. Sie haben unsere kollektive Würde gerettet, indem sie notleidende Flüchtlinge aufgenommen, untergebracht und ausgebildet haben", fügte der frühere Wirtschaftsminister hinzu. Macron mahnte in der Flüchtlingskrise eine gemeinsame Antwort der EU-Staaten an. Die Lösung bestehe "in verstärkter europäischer Zusammenarbeit und nicht in unwirksamer nationaler Abkapselung".

Auch die Bundesländer rechnen einem Bericht zufolge nicht mehr mit einem Verbot der rechtsextremen NPD durch das Bundesverfassungsgericht. Ein Erfolg des Verbotsverfahrens in Karlsruhe gelte als eher unwahrscheinlich, berichtete die "Berliner Zeitung" unter Berufung auf informierte Kreise. "Wir sind nicht wahnsinnig optimistisch", heißt es. Die Richter würden aber vermutlich zu der Einschätzung gelangen, dass die NPD zu unbedeutend sei, um sie verbieten zu müssen. Die "Bild"-Zeitung hatte zuvor berichtet, dass auch die Bundesregierung keine Hoffnung mehr auf ein Verbot der Partei habe. Der Bundesrat hatte Ende 2013 im Auftrag der Bundesländer in Karlsruhe eine Klage mit dem Ziel eingereicht, die NPD als verfassungswidrige Partei verbieten zu lassen. Das Urteil soll am 17. Januar verkündet werden.

In einem spektakulären Halbfinale hat sich gestern Abend der Niederländer Michael van Gerwen bei der Darts-WM gegen seinen Landsmann Raymond van Barneveld durchgesetzt (Hier lesen Sie den Bericht). Damit begegnen sich heute Abend ab 20 Uhr der Schotte Gary Anderson (46 Jahre alt) und van Gerwen (27 Jahre alt) im Finale der Darts-Weltmeisterschaft.