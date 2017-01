+++ Der Morgen live +++ Versicherung setzt Roboter als Sachbearbeiter ein

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Und beginnen wir mit einer alarmierenden Meldung aus Japan. Dort - wie auch sonst in der Welt - fühlten sich die Angestellten bislang sicher vor der Gefahr, dass ihr Arbeitsplatz einmal von Computern übernommen werden könnte. Doch mit dieser Sicherheit ist es jetzt vorbei. Die japanische Versicherungsgesellschaft Fukoku Mutual Life will jetzt IBMs Watson einsetzen, um Schadensmeldungen zu bearbeiten. Der Computer analysiert die Geschichte, die die Versicherten erzählen und filtert - ähnlich wie zuvor der Sachbearbeiter - die Schwachstellen und Unglaubwürdigkeiten heraus. Oder weist die Versicherungssumme an, je nachdem eben. Fukoku erhofft sich durch den Einsatz der künstlichen Intelligenz einen Produktionsfortschritt von 30 Prozent. Die Kosten in Höhe von rund 1,7 Millionen Dollar sollen bereits nach weniger als zwei Jahren wieder eingespielt sein. Wie viele Jobs durch den Einsatz der Computer auf dem Spiel stehen, ist noch nicht bekannt. Aber Anlass zur sorge besteht allemal.

In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong hat der Korruptionsprozess gegen den ehemaligen Verwaltungschef Donald Tsang begonnen. Tsang, der wegen mehrfacher Amtsvergehen angeklagt wurde, beteuerte zum Prozessauftakt am Dienstag seine Unschuld.



Laut "South China Morning Post" wird Tsang unter anderem vorgeworfen, während seiner Amtszeit ein Luxusappartement von dem Hongkonger Geschäftsmann Bill Wong Cho-bau für kleines Geld gemietet haben. Dessen Medienunternehmen hatten sich im gleichen Zeitraum um eine neue Übertragungslizenz bei Hongkongs Behörden bemüht.



Der 72-Jährige Tsang war von 2005 bis 2012 Regierungschef von Hongkong. Es wird erwartet, dass der Prozess gegen ihn etwa 20 Tage dauert. Sollte Tsang in allen Anklagepunkten verurteilt werden, drohen ihm bis zu 21 Jahre Haft.

Foto: dpa Nach dem verheerenden Terrorangriff auf eine Silvesterfeier im Istanbuler Nachtclub Reina sucht die Polizei weiter mit Hochdruck nach dem Täter. Wie die Nachrichtenagentur DHA meldete, ist es am Montagabend sei es zu einer Operation von Anti-Terror-Einheiten in Istanbul gekommen. Dabei seien Hubschrauber eingesetzt und Straßen gesperrt worden. Über Festnahmen bei dieser Razzia wurde nichts bekannt. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu hatte zuvor acht Festnahmen in Istanbul im Zusammenhang mit dem Terrorangriff gemeldet. Der Täter war aber nicht darunter.



Die Behörden veröffentlichten unterdessen neue Fahndungsbilder des Verdächtigen, auf denen das Gesicht des Gesuchten klar zu erkennen ist. Auch Aufnahmen von Überwachungskameras wurden veröffentlicht. Der Angreifer hatte in der Silvesternacht das Feuer auf Feiernde im Club Reina eröffnet und mindestens 39 Menschen getötet. Ihm war anschließend die Flucht gelungen. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat die Tat für sich reklamiert.

Thomas Oppermann lobte dagegen den Einsatz der Beamten - und konnte sich einen Seitenhieb auf Peter nicht verkneifen: "Die Polizei hat in Köln gute Arbeit gemacht, professionell für Sicherheit gesorgt und einen friedlichen Jahreswechsel ermöglicht", sagte der SPD-Fraktionschef den "Ruhr Nachrichten". "Das steht für mich im Vordergrund. Es sind offensichtlich die richtigen Lehren aus Silvester 2015 gezogen worden." Wenig Verständnis zeigte der SPD-Politiker für die Kritik der Grünen-Vorsitzenden Simone Peter an dem Polizeieinsatz: "Manchen Leuten - auch bei den Grünen - kann man es nie Recht machen."

Ist nicht bei allen gut angekommen, die halbherzige Korrektur: