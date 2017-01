+++ Der Morgen live +++ Massenmörder Manson liegt im Krankenhaus

Die CSU-Abgeordneten im Bundestag beginnen heute ihre dreitägige Klausur im oberbayerischen Kloster Seeon. Zum Start in das Bundestagswahljahr wollen die Parlamentarier scharfe Beschlüsse zur inneren Sicherheit und Flüchtlingspolitik treffen. 2017 werde in einer aufgewühlten Welt, die aus den Fugen geraten sei, eines der schwierigsten Wahlkampfjahre, sagte Gerda Hasselfeldt. Auch CSU-Chef Seehofer und Bayerns Innenminister Herrmann besuchen die Klausur.

Hillary Clinton, erbitterte Gegnerin des künftigen Präsidenten Donald Trump, wird an der Seite ihres Mannes Bill Clinton an Trumps Vereidigungszeremonie am 20. Januar teilnehmen. Das berichtet CNN unter Berufung auf das Büro der Clintons. Clinton sah während des Wahlkampfes lange Zeit wie die sichere Siegerin in dem Rennen um das Weiße Haus aus, ehe Trump auf der Zielgerade an ihr vorbeizog.