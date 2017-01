+++ Der Morgen live +++ Kipping beschimpft Dobrindt als rassistischen Hetzer

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

In einem Interview hat Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt Nordafrikaner als Nafris bezeichnet. Es ging um die Angst der Menschen vor Attentaten und darum, was der Staat gegen die Sorgen unternimmt. Die Menschen in Deutschland würden klare Konzepte erwarten, wie sie besser gegen nordafrikanische Intensivtäter geschützt werden können, sagte Dobrindt. "Die Menschen wollen klare Antworten auf die Frage, wie der Staat bestmöglich für ihre Sicherheit sorgt und sie zum Beispiel vor Nafris schützt". Damit benutzte Dobrindt die umstrittene Abkürzung aus dem Polizeijargon für «nordafrikanische Intensivtäter". Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Dobrindt sei "als Sicherheitspolitiker ein rassistischer Hetzer, für den alles Böse aus dem Ausland kommt und der abwertende Begriffe politisch hoffähig macht", sagte Linke-Chefin Katja Kipping ebenfalls in der "Passauer Neuen Presse". Grünen-Politiker Volker Beck sagte der Zeitung, Dobrindt verwende Begriffe, die "herabwürdigend, beleidigend und ausgrenzend" wirkten - "ganz egal, ob sie ursprünglich als Abkürzung für etwas anderes gedacht waren oder nicht". SPD-Vize Ralf Stegner warf dem Minister vor, "mit aufgeladenen Begriffen zu zündeln, um Ressentiments zu schüren".

Die USA überstellen trotz Protesten des künftigen Präsidenten Donald Trump in Kürze vier Insassen des umstrittenen US-Gefangenenlagers Guantanamo nach Saudi-Arabien. Bis zu 15 weitere Gefangene sollen noch folgen, bevor Präsident Barack Obama sein Amt am 20. Januar an Trump abgibt. Sollte alles nach Plan verlaufen, würden dann noch etwa 40 Menschen in dem umstrittenen Militärlager auf Kuba einsitzen. Als Obama 2009 in seine erste Amtszeit startete, waren es noch 242 Gefangene. Obama wollte das Gefängnis eigentlich vollständig schließen. Er scheiterte jedoch am Widerstand im Kongress. Trump will Guantanamo weiter nutzen.

Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall hat die Pläne von Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) für zeitlich begrenzte Teilzeitarbeit als Etikettenschwindel zu Lasten der Arbeitgeber kritisiert. "Die Details des konkreten Entwurfs bedeuten etwas anderes als das, was vorne auf dem Etikett steht", sagte der für Sozialpolitik zuständige Geschäftsführer Karsten Tacke in Berlin. Gestern war ein Entwurf von Nahles bekannt geworden, nach dem Arbeitnehmer in Deutschland das Recht bekommen sollen, am Ende ihrer Teilzeit wieder ihre volle Stelle beanspruchen zu können.



"Die Fachleute des Ministeriums haben die befristete Teilzeit durch einen faktischen Anspruch auf vorzeitige Rückkehr in Vollzeit ausgehebelt", bemängelte Tacke. "Dem Arbeitgeber wird einseitig die volle Beweislast auferlegt, dass der Wunsch des Arbeitnehmers auf Verlängerung der Arbeitszeit vor Ablauf der vereinbarten Frist im Einzelfall nicht umsetzbar ist." Nach der bisher bekannten Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts werde daraus im Ergebnis eben doch ein Rückkehranspruch in Vollzeit - und nicht nur die angeblich angestrebte befristete Teilzeit.

Foto: dpa Die US-Kaufhauskette Macy's reagiert auf das überraschend schwache Weihnachtsgeschäft mit einem Jobkahlschlag. Mehr als 10.000 Stellen sollen gestrichen werden. Das Traditionsunternehmen machte einem Teil der betroffenen Mitarbeiter jedoch Hoffnung, ihnen neue Jobs anbieten zu können.



Im November und Dezember waren die Verkäufe in etablierten Macy's-Filialen im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 Prozent geschrumpft. Vorstandschef Terry Lundgren räumte ein, mit besseren Ergebnissen gerechnet zu haben. Macy's geht für 2017 nun von einem bereinigten Gewinn pro Aktie zwischen 2,95 und 3,10 Dollar aus. In der ursprünglichen Prognose waren es noch 3,15 bis 3,40 Dollar gewesen. Anleger reagierten geschockt. Die Aktie fiel nachbörslich um zehn Prozent.

Foto: AP Mehrere hundert Teilnehmer haben sich in der Budokan-Halle in Tokio zum alljährlichen Kalligraphie-Wettbewerb versammelt. Insgesamt waren haben allein in Japan in diesem Jahr rund 3000 Künstler und Hobbykünstler an dem Wettbewerb teilgenommen, der auch in anderen Ländern stattfindet.

Vier von fünf Deutschen wollen kein Plastik in Kosmetika haben. Die breite Mehrheit erwarte von den Herstellern, dass sie auf Kunststoffe in fester, flüssiger oder anderer Form in ihren Produkten verzichten. Das hat die Umweltorganisation in einer Emnid-Umfrage herausgefunden, die sie heute in Hamburg veröffentlicht. "Plastik belastet die Meere und hat in Kosmetika nichts verloren", sagte Greenpeace-Meeresexperte Thilo Maack. "Umweltministerin Hendricks muss für ein umfassendes Verbot sorgen." 1011 Menschen waren für die Greenpeace-Umfrage Ende November befragt worden.

Es ist nicht allein das ungemütliche Wetter, das einem in diesen Tagen zu schaffen macht. hinzu kommen Grippeviren, die sich bei diesem Temperaturen erst richtig wohl zu fühlen scheinen. Dazu gehört auch das Norovirus, das sich in diesem Winter besonders stark ausbreitet. Allein in der Woche vor Weihnachten wurden in Deutschland 5289 Erkrankungen gemeldet, wie aus einer neuen Statistik des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. In den vergangenen Jahren waren es in der Woche vor Weihnachten meist viel weniger Fälle. Das Virus löst starken Durchfall und Erbrechen aus.



Es sei nicht ungewöhnlich, dass dieser Erreger in manchen Jahren stärker auftrete als in anderen, sagte Susanne Glasmacher vom RKI. "Wir kennen das Phänomen, dass die Werte alle paar Jahre erhöht sind." Auch im Winter 2009/2010 wurden pro Woche oft mehr als 5000 Erkrankungen gemeldet worden - aber erst im Januar und Februar.

