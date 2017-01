+++ Der Morgen live +++ Moderne Dieselautos belasten Umwelt doppelt so stark wie Lkw

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Das ICCT gehörte zu den Forschungsinstituten, die VWs potemkinsche Abgaswerte entlarvt haben. Jetzt gehen die Umweltschützer mit einer neuen alarmierenden Studie an die Öffentlichkeit: Danach stoßen moderne Dieselautos mehr als doppelt soviel giftige Stickoxide (NOx) aus wie Laster oder Busse. Autos mit der neuen Euro-6-Schadstoffklasse bliesen im realen Betrieb im Schnitt etwa 500 Milligramm NOx pro Kilometer in die Atmosphäre. Bei Lastern und Bussen seien es mit 210 Milligramm weniger als die Hälfte. Messe man den Schadstoffausstoß am Spritverbrauch, seien die Autowerte sogar zehnmal so hoch. Grund sei, dass bei Lkw und Bussen bereits seit Jahren die Werte im realen Betrieb auf den Straßen gemessen würden und die Grenzwerte dort eingehalten werden müssten. Bei den Autos werden die Grenzwerte zwar bei präparierten Fahrzeugen auf Prüfständen meist eingehalten, die tatsächlichen Werte weichen davon aber weit ab. Dies soll ab Herbst geändert werden, wenn die EU ein neues Messverfahren für die Zulassung einführt, das sich am realen Betrieb orientieren soll.

Foto: dpa Hollywood nimmt Abschied von Debbie Reynolds und ihrer Tochter Carrie Fisher. Angehörige und Freunde sind am gestern noch einmal zusammengekommen, um gemeinsam über den Verlust der beiden verstorbenen Hollywood-Stars zu trauern. Die Schauspielerinnen Meryl Streep, Holly Hunter und Ellen Barkin zählten zu den Gästen der privaten Zeremonie in der luxuriösen Wohnanlage in Beverly Hills, in der Reynolds und Fisher Tür an Tür gewohnt hatten. Fisher, die vor allem als Prinzessin Leia in den "Star Wars"-Filmen bekannt wurde, war Ende Dezember gestorben. Die 60-Jährige hatte einige Tage zuvor einen Herzstillstand erlitten. Nur einen Tag nach dem Tod ihrer Tochter erlag Reynolds im Alter von 84 Jahren einem Schlaganfall. Beide sollten am Freitag auf dem Friedhof Forest Lawn Memorial Park in Hollywood beigesetzt werden, auf dem bereits Stars wie Bette Davis und Buster Keaton ihre letzte Ruhestätte haben.

Foto: dpa Über Jahre wurde in Deutschland zu wenig gebaut. Das Ergebnis: In vielen deutschen Städten suchen Mieter händeringend bezahlbare Wohnungen. Das wird sich auch so schnell nicht ändern. die offizielle Zielmarke von 400.000 neuen Wohnungen im Jahr ist in weiter Ferne. Wir gehen für 2016 insgesamt von etwa 300.000 Wohnungsfertigstellungen aus - davon 260.000 Einheiten in neu errichteten Wohngebäuden", sagte Ludwig Dorffmeister, der Wohnungsbaufachmann des Münchner ifo-Instituts. 2017, schätzen die Wissenschaftler, sei mit rund 325.000 neuen Wohnungen zu rechnen, 2018 mit etwa 335.000. Dorffmeister nennt mehrere Gründe für die Misere: zu wenig geeignete Grundstücke, Bürokratie und die Auslastung der Handwerker: "Der Mangel an Bauflächen, die diversen, zumeist kostentreibenden Vorschriften - auch in Bezug auf die eigentlich gewünschte Nachverdichtung - aber ebenso die Kapazitätsengpässe im Ausbaugewerbe haben eine enorm bremsende Wirkung auf die Wohnungsbautätigkeit", sagte der Wissenschaftler.



Der scheidende US-Vizepräsident Joe Biden und Donald Trump - die beiden werden in diesem Leben keine Freunde mehr. Beide lassen kaum eine Gelegenheit aus, schlecht übereinander zu reden. Diesmal war Biden am Zug. In einem Interview mit dem Sender PBS empfahl er Trump, ein besonneneres Verhalten an den Tag zu legen. "Werd erwachsen, Donald", sagte Biden. "Du bist Präsident. Du musst etwas tun. Zeig uns, was Du kannst", fügte der 74-Jährige hinzu, während er sich ein Grinsen nicht verkneifen konnte.



Die Journalistin Judy Woodruff hatte Biden auf jüngste Äußerungen Trumps angesprochen, in denen der designierte Präsident etwa einen führenden Demokraten als "Oberclown" bezeichnet hatte. Biden sagte, man werde Trump bald an konkreter Politik messen können. "Es wird sehr viel klarer sein, wofür er steht und wofür nicht (...), sobald wir erstmal über Detailfragen diskutieren, die das Leben der Menschen betreffen."

In Syrien gehen die Kämpfe ungeachtet der Feuerpause weiter. Die syrische Armee will dabei um jeden Preis ein Tal bei Damaskus zurückerobern, um Rebellen die Kontrolle über wichtige Süßwasserquellen zu entreißen. In den vergangenen 48 Stunden hätten das Militär und Hisbollah-Kämpfer das Gebiet verstärkt beschossen und aus der Luft bombardiert, sagten Bewohner und Rebellen am frühen Morgen. Entscheidend vorangekommen seien die Regierungskräfte jedoch bislang nicht bei ihrem Versuch, in das Tal vorzudringen. Ein Angebot der Regierung, das Gebiet zu verlassen und in die von Rebellen gehaltene Provinz Idlib abzuziehen, lehnten die Aufständischen ab.

Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum letzen "Morgen" von SPIEGEL ONLINE vor dem Wochenende. Heute wieder aus dem kälte-erstarrten Berlin - und mit Nachrichten aus aller Welt.