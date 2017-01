+++ Der Morgen live +++ Pedelec-Unfälle erreichen neuen Rekordwert

Ronaldo ist Weltfußballer 2016 - Glücksspieler, die auf ihn gesetzt haben, dürften nur eine geringe Prämie kassiert haben. Viel spannender war die Wahl des Welttorschützen 2016. Sie fiel auf den Malaysier Mohd Faiz Subri - der anschießend einen geradezu rührenden Auftritt hinlegte: Nachdem er die Trophäe für das schönste Tor des vergangenen Jahres erhalten hatte, fingerte der international unbekannte Malaysier sichtlich nervös sein Mobiltelefon hervor. Sekundenlang suchte er fieberhaft, Moderator Marco Schreyl bot schon seine Hilfe an. Am Ende hatte Subri dann aber doch die in dem Handy gespeicherte Rede gefunden - und bedankte sich auf mühsam vorgetragenem Englisch.