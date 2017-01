+++ Der Morgen live +++ Marokko verbietet Produktion und Verkauf von Burkas

„Wir haben den Import, die Fertigung und den Handel mit diesem Kleidungsstück in allen Städten und Orten verboten“, zitiert die BBC eine marokkanische Nachrichtenseite le360.ma. Sie beruft sich auf einen „hochrangigen Verantwortlichen im Innenministerium“. Dabei handele es sich um eine „ Sicherheitsmaßnahme, da Kriminelle die Burka missbrauchen, um Verbrechen zu begehen “. Die Online-Zeitung „Al yaoum 24“ schreibt: „Bestimmte Extremisten nutzen die Burka für terroristische Attentate.“ Ob auch das Tragen der Burka untersagt wird, ist unklar. Mehrere Händler, so heißt es, seien bereits von Beamten aufgesucht oder angeschrieben worden, um ihnen mitzuteilen, dass sämtliche Bestände an Burkas binnen 48 Stunden zu vernichten seien.

Die Ungewissheit über die Wirtschaftspolitik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump hat die Weltbank zu einer leichten Senkung ihrer Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft veranlasst. In ihrem gestern veröffentlichten Halbjahresbericht geht die Washingtoner Institution davon aus, dass die weltweite Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 2,7 Prozent wächst. Im Juni war sie noch von 2,8 Prozent ausgegangen. "Es gibt eine wachsende Unsicherheit über die künftige haushalts- und handelspolitische Ausrichtung und über die Einwanderungs- und Außenpolitik der USA", erklärte die Weltbank. Einige Vorschläge Trumps könnten die Weltwirtschaft beflügeln wie seine Pläne für Investitionen in die Infrastruktur. Gleichzeitig könnten die von ihm angedrohten Handelsrepressalien das weltweite Wachstum "abbremsen".

Trump will heute (17 Uhr MEZ/11 Uhr Ortszeit) in New York eine Pressekonferenz geben. Neben zentralen Vorhaben seiner Präsidentschaft oder der Auswahl seines Kabinetts richten sich an Trump auch andere Fragen.