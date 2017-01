+++ Der Morgen live +++ Schneemann auf Gleisen sorgt für Vollbremsung - 5000 Euro Schaden

Guten Morgen, verehrte Leserin und lieber Leser! Es ist also tatsächlich vollbracht: „Elphi“ ist da. Für alle Nicht-Hamburger: Es handelt sich nicht um das aktuelle Tiefdruckgebiet, sondern um die Elbphilharmonie, die gestern Abend zur offiziellen Eröffnung als Konzerthaus jede Menge begeistertes Lob erntete. Schauen Sie mal rein - und drehen Sie den Ton auf! Auch dann, wenn noch jemand neben Ihnen im Bett schläft...

So gesehen starten wir mit einer guten Nachricht in diesen Donnerstag. Mein Name ist Armin Himmelrath, ich werde Sie in den kommenden drei Stunden mit allen wichtigen Neuigkeiten des Morgens versorgen und auch mit ein paar Seltsamkeiten, die gerade in der Welt passieren. Sollten Sie mich unterwegs erreichen wollen, gerne: am besten per Mail unter armin.himmelrath@spiegel.de oder bei Twitter unter @AHimmelrath.