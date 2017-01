+++ Der Morgen live +++ Banker gibt Klempner Insidertipps - Haftstrafe

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Beim Brand eines Wohnhauses in Baltimore sind nach Medienberichten sechs Kinder ums Leben gekommen. Ihre Mutter und zwei weitere Kinder seien in kritischem Zustand in Krankenhäuser gekommen, berichtet die "Baltimore Sun". Das neunte Kind der Familie, ein achtjähriges Mädchen, half demnach ihrer Mutter, ihre vier- und fünfjährigen Brüder aus dem brennenden Haus zu ziehen. Für die übrigen sechs Geschwister im Alter zwischen neun Monaten und elf Jahren kam jede Hilfe zu spät. Der Vater der Familie war den Angaben zufolge nicht zu Hause, als das Feuer am gestern Morgen (Ortszeit) ausbrach. Die Brandursache war zunächst unklar.

Trotz eines Haushaltsüberschusses wehrt sich Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble gegen Forderungen nach sofortigen Steuersenkungen. "Aus dem Überschuss, der sich am Ende eines Jahres ergibt, können Sie nicht dauerhafte Steuersenkungen finanzieren. Das ist nicht seriös", sagte er der "Bild"-Zeitung. "Anstelle eines Schnellschusses brauchen wir eine umfassende Reform in der nächsten Wahlperiode - bei der Lohnsteuer und bei der Unternehmenssteuer."



Schäuble verteidigte seinen Plan, den kompletten Überschuss von 6,2 Milliarden Euro zur Schulden-Tilgung zu verwenden: "Wenn Sie in schlechten Zeiten Kredite aufnehmen, müssen Sie diese in guten Zeiten abbauen. Jetzt sind gute Zeiten." Der Bund sitzt auf einem Schuldenberg von gut 1,27 Billionen Euro. In der SPD sieht man das ganz anders. Der SPD-Haushaltsexperte Johannes Kahrs sagte dem Blatt: "Zu einer Steuerreform für kleine und mittlere Einkommen ist die SPD sofort bereit. Das Geld dafür ist da."

Nintendo bringt Anfang März seine neue Konsole namens Switch auf den Markt. Sie wird in etwa genauso viel kosten wie die aktuellen Konkurrenzgeräte von Sony und Microsoft. Die Konsole ist der große Hoffnungsträger für den Elektronik-Konzern, nachdem das jüngste Modell Wii U sich schlecht verkauft und für hohe Verluste gesorgt hatte.



Was die Switch von der Konkurrenz abhebt, ist der Touchscreen, der sie zum Reisebegleiter macht. Zuhause kann sie dann ebenso gut über eine Docking-Station an den Fernseher angeschlossen werden. Die Controller haben Bewegungs-Sensoren wie bei Nintendos Erfolgsmodell Wii, was zum Beispiel ein neues Box-Spiel ermöglicht.

Die russische Regierung ist offenbar bereit, Washington in die geplanten Gespräche über eine Friedenslösung für Syrien einzubinden. Russland sei einverstanden, die USA zu dem Treffen am 23. Januar einzuladen, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu gestern Abend in Genf. die Zeit drängt: Die Waffenruhe in Syrien wird immer fragiler. Die Hauptstadt Damaskus wurde von einem Selbstmordattentat sowie einem möglichen Luftangriff auf einem Militärstützpunkt erschüttert.

Foto: dpa Man mag es kaum glauben wenn man aus dem Fenster schaut: Aber der Rhein führt tatsächlich Niedrigwasser. Der Mangel ist sogar so extrem, dass die Schiffe kaum noch Ladung transportieren können. Die parallel fahrenden Güterzüge seien bereits voll ausgelastet, erklärte Günter Haberland vom Deutschen Speditions- und Logistikverband. Die übrigen Güter würden per Lkw befördert (was das Chaos auf den Straßen wieder ein wenig verschärft).

Die erste Nachricht kommt aus New York. Dort hat ein ehemaliger Investmentbanker von Barclays seinen Installateur mit interessanten Nachrichten aus der Welt des großen Geldes unterhalten. Aus der Sicht der Bankenaufseher waren das Insiderinformationen. Tatsächlich hat der Klempner damit auch richtig Geld verdient. Nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", die in ihrer Online-Ausgabe darüber berichtet, waren es zwischen Februar 2014 und September 2015 rund 76.000 Dollar. Der SEC fielen die ungewöhnlichen Handelsaktivitäten jedoch auf und brachten die beiden vor Gericht. Der Banker muss nun für fünf Monate in Haft. die Strafe für den Handwerker steht noch nicht fest.