+++ Der Morgen live +++ Brennender Weihnachtsbaum verursacht 250.000 Euro Schaden

Ein brennender Weihanchtsbaum hat ein Einfamilienhaus in Flammen gesetzt und Schäden in sechsstelliger Höhe verursacht. Der Baum geriet am Sonntagabend im baden-württembergischen Sersheim durch eine Kerze in Brand, wie die Polizei mitteilte. Weil es der Bewohnerin des Hauses nicht gelang, die Flammen zu löschen, griff das Feuer auf das Wohnhaus sowie eine angrenzende Gärtnerei über. Die Feuerwehr musste mit einem Großaufgebot anrücken. Die 75-jährige Frau, die alleine im Gebäude war, rettete sich selbst ins Freie und musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt etwa 250.000 Euro, das Haus ist nicht mehr bewohnbar.



Die tödliche Geisterfahrt bei Lorch in Baden-Württemberg gibt den Ermittlern weiter Rätsel auf. Ob die 72-jährige Falschfahrerin, die einen Mann mit in den Tod riss, ihren Wagen absichtlich oder aus Versehen in die verkehrte Richtung steuerte, war auch am frühen Montagmorgen noch unklar. "Die Ursache des Unfalls kennen wir nicht", sagte ein Polizeisprecher. Die 72-Jährige war am späten Sonntagnachmittag falsch auf die Bundesstraße 29 eingebogen, wo ihr Auto dann frontal mit einem anderen Fahrzeug kollidierte. Die Frau und der 20-jährige Fahrer des anderen Wagens starben. Ein 21 Jahre alter Beifahrer des 20-Jährigen wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus, wie der Sprecher sagte. Lebensgefahr bestehe bei ihm nicht.

Titelverteidiger Frankreich hat bei der Handball-WM im eigenen Land die erste schwere Prüfung gemeistert und sich bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Mit dem 31:28 (16:12) gegen Norwegen in Nantes feierte der Topfavorit den dritten Sieg im dritten Spiel.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat im zweiten Spiel bei der Handball-WM den zweiten Sieg gefeiert. Nach demTriumph zum Auftakt gegen Ungarn gewann das Team von Trainer Dagur Sigurdsson in Rouen gegen Chile 35:14 (17:6).

Die Pittsburgh Steelers und die Green Bay Packers komplettieren das Playoff-Halbfinale der National Football League. Die Steelers setzten sich mit 18:16 bei den Kansas City Chiefs durch und treten im Kampf um den Super Bowl bei den New England Patriots an. Die Packers siegten in ihrem Viertelfinale bei den Dallas Cowboys knapp mit 34:31 und spielen bei den Atlanta Falcons um den Finaleinzug.

In Kirgisien ist ein Frachtflugzeug der Gesellschaft Turkish Airlines abgestürzt. Zahlreiche Menschen kamen dabei ums Leben, laut Medienberichten starben zwischen 16 und 32 Menschen. Bei den meisten Opfern handelt es sich um Einwohner eines Dorfes, über dem die Boeing 747 verunglückte, wie Behördenvertreter sagten. Das Flugzeug war nach Angaben der Flughafengesellschaft auf dem Weg von Hongkong nach Istanbul und wollte auf dem Flughafen Manas in der Nähe der Hauptstadt Bischkek landen. Im dichten Nebel stürzte die Maschine über einer nahe gelegenen Ortschaft ab und zerstörte dabei 15 Gebäude. Mein Kollege arbeitet an der Meldung.

Wie steht es eigentlich um Ihre guten Vorsätze? Eine schwedische Apotheken-Kette nimmt sich in Stockholm nun die Raucher vor: Mit einem smarten Werbeplakat, das anfängt zu husten, wenn jemand mit einer Zigarette davorsteht.

Hier sehen Sie das Video - nicht unwitzig!

Das türkische Parlament hat in erster Lesung die geplante Verfassungsreform zur Einführung des Präsidialsystems verabschiedet. Die Abgeordneten in Ankara billigten gestern Abend die letzten beiden von insgesamt 18 Artikeln. In den vergangenen Tagen hatte das Parlament bereits die anderen Artikel gebilligt. Die Regierungspartei AKP erreichte die nötige Drei-Fünftel-Mehrheit, um ein Referendum über die Verfassungsreform anzusetzen. Die zweite Lesung im Parlament soll am Mittwoch beginnen. Erneut soll einzeln über die 18 Artikel beraten werden. Die Reform, mit der Präsident Erdogan seine Macht festigen will, ist äußerst umstritten. Der besonders kritisierte Artikel 8 legt fest, dass alle Befugnisse, die bisher beim Ministerpräsidenten lagen, auf den Präsidenten übergehen.

Der CDU-Abgeordnete Wolfgang Bosbach hat sich in einem Interview "überrascht" vom Austritt der langjährigen CDU-Abgeordneten Erika Steinbach aus der Partei gezeigt. "Ich habe sie immer als aufrechte, streitbare Demokratin kennengelernt, die für ihre Überzeugungen gekämpft hat", sagte Bosbach der "Rheinischen Post". Bosbach verwies darauf, dass Steinbach viel "Anerkennung und Respekt" in der Fraktion bekommen habe. "Sie hat sich oft durchgesetzt. Das Dokumentationszentrum als Mahnung gegen Flucht und Vertreibung hätte es ohne ihr Engagement nie gegeben." Steinbach hatte als Grund für ihren Parteiaustritt Unzufriedenheit mit der Politik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) genannt.

Bayerns Finanzminister hat sich gegen Steuererhöhungen ausgesprochen. "Die CSU ist gegen jegliche Steuererhöhungen", sagte Markus Söder (CSU) der "Süddeutschen Zeitung". Um im Wahlkampf glaubwürdig auftreten zu können, schließe seine Partei jede Form von Erhöhungen aus. "Wir können nicht versprechen, Steuern zu senken, und sie anderswo wieder erhöhen", sagte Söder. "Dieses Prinzip Rechte-Tasche-Linke-Tasche lehnen wir ab." Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hatte kurz vor der Klausur der CDU-Spitze im saarländischen Perl Steuererhöhungen in der kommenden Legislaturperiode nicht ausgeschlossen. Söder schlug dagegen vor, die in Aussicht gestellte Steuerentlastung vorzuziehen, "am besten noch vor der Bundestagswahl". Zugleich sollte nach 2019 der Solidaritätszuschlag abgeschafft werden.

Leider beginnt der Morgen blutig: Bei dem jüngsten Massaker in einer brasilianischen Haftanstalt sind mindestens 26 Menschen getötet worden. Das bestätigte der Minister für öffentliche Sicherheit im Bundesstaat Rio Grande do Norte, Bezerra. Zuvor war die Zahl Getöteten im Alcaçuz-Gefängnis von einem Polizeiermittler mit wahrscheinlich mehr als 30 angegeben worden. Auf Fotos waren mindestens drei abgeschlagene Köpfe zu sehen. Die Auseinandersetzungen vermutlich zwischen Mitgliedern rivalisierender Drogenbanden hatten am Samstagabend begonnen. Die für 620 Häftlinge ausgelegte Anstalt war mit mehr als tausend Insassen massiv überbelegt.