+++ Der Morgen live +++ Jeder fünfte Jugendliche unterbricht seinen Schlaf für sozialen Netzwerke

Deutschlands Arbeitgeber warnen davor, dass ein weiteres Erstarken der AfD mit einem national-populistischen Kurs dem Land schaden würde. "Beleidigende, geringschätzende Meinungen anderen Ländern gegenüber" stünden "den Erfolgsaussichten der deutschen Wirtschaft diametral entgegen", sagte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer gestern Abend in Berlin. "Alles, was irgendwie fremd ist, läuft ja Gefahr, verbal vernichtend angegriffen zu werden."



Nicht nur die Wortwahl bei der AfD sei gefährlich. "Abgesehen davon sind die Inhalte (...) tödlich für unsere Volkswirtschaft", sagte der Präsident des Arbeitgeberverbands BDA. Denke man daran, was Deutschland 2030 brauche, so seien dies unter anderem ausländische Fachkräfte, Bildungsinvestitionen und offene Grenzen. Die EU-Integration müsse gefördert, nicht in Frage gestellt werden. "Die EU - wenn sie nicht erfunden worden wäre, müssten wir sie eigentlich erfinden", sagte Kramer. "Was ist das für eine geschichtsvergessene Gesellschaft geworden, die das vergessen hat."

Mit seinem Familienurlaub auf einer Privatinsel des Aga Khan hat sich Kanadas Premierminister Justin Trudeau eine Untersuchung der nationalen Ethikkommission eingehandelt. Es werde überprüft, ob Trudeau gegen Gesetze und von ihm selbst eingeführte Regeln zur Verhinderung von Interessenkonflikten verstoßen habe, bestätigte ein Sprecher der Kommission. Der liberale Premierminister hatte über die Feiertage mit seiner Frau und den drei Kindern auf Bell Island in den Bahamas geurlaubt. Die Insel gehört Karim Aga Khan IV., dem Oberhaupt der schiitischen Glaubensgemeinschaft der Ismailiten. Er gilt als einer der reichsten Männer der Welt und ist mit Trudeau befreundet. Zu der Insel flog die Familie mit dem Hubschrauber des Aga Khan, obwohl die Nutzung von Privatflugzeugen für Regierungsmitglieder gemäß der von Trudeau selbst eingeführten Regeln nur nach vorheriger Zustimmung der Ethikbehörde zulässig ist.

Serena Williams hat den ersten Schritt zum angestrebten siebten Australian-Open-Titel gemacht. Die an Position zwei gesetzte Amerikanerin bezwang in ihrem Auftaktmatch die Schweizerin Belinda Bencic mit 6:4, 6:3. In dem 79-minütigen Match in der Rod-Laver-Arena zeigte sich 35-jährige Williams gut erholt von ihre Achtelfinal-Aus in Auckland. Vor knapp zwei Wochen hatte sie sich beim K.o. gegen Madison Brengle unfassbare 88 leichte Fehler geleistet.

Foto: AP Tennis-Routinier Florian Mayer ist bei den Australian Open in der ersten Runde am ehemaligen Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal gescheitert. Der 33 Jahre alte Bayreuther unterlag dem Spanier am Dienstag in Melbourne 3:6, 4:6, 4:6. Der inzwischen auf Rang neun abgerutschte Nadal, der das Turnier 2009 gewinnen konnte, war in der Rod-Laver-Arena bei rund 35 Grad vor allem in den entscheidenden Momenten der bessere Spieler.

Es sind übrigens nicht allein die Älteren, für die Facebook und Co Neuland ist, besorgt über die Auswirkungen und das Suchtpotenzial der sozialen Netzwerke. Auch Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg kennt die Gefahren. Ihre Kinder seien neun und elf Jahre alt, erklärte sie der "Bild"-Zeitung. "Sie würden gerne, aber sie dürfen nicht, da sie nicht 13 sind." In diesem Punkt bleibe sie auch hart. "Sie wären wirklich gerne auf Instagram und Facebook, und es nervt sie ganz besonders, dass ihre Mutter dort arbeitet und sie es nicht nutzen können. Ich kann nicht gegen unsere eigenen Grundsätze verstoßen." Bei Facebook darf man sich frühestens mit 13 Jahren anmelden.

Wir beginnen den "Morgen" mit einer alarmierenden Studie des Wales Institute for Social & Economic Research. Dessen Forscher haben mal bei Jugendlichen zwischen 12 und 15 nachgehört, wie die es denn so mit den sozialen Netzwerken halten. Ergebnis: Viele opfern ihre Nachruhe, um ständig auf dem Laufenden zu sein. In der Umfrage gaben rund 20 der der Jugendliche an, sich mitten in der Nacht mindestens einmal einzuloggen, um Nachrichten von "Freunden" zu lesen. Unter den Hardcore-Usern war die Gruppe der Mädchen besonders stark vertreten. Die Konsequenzen erkannten viele Jugendliche übrigens selbst: Diejenigen, die ständig online sind, gaben wesentlich häufiger zu, in der Schule müde und unausgeschlafen zu sein - und weniger glücklich als ihre schlafenden Altersgenoss(inn)en.

