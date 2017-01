+++ Der Morgen live +++ TV-Kandidatin verklagt Trump wegen Verleumdung

Zervos' Anwältin Gloria Allred sagte am Dienstag, Zervos würde die Klage zurückziehen, wenn Trump seinen Vorwurf der Lüge zurücknehme.

Sie beschuldigt ihn, sie 2007 in einen Bungalow gelockt zu haben. Dort habe sie ihn nur mit Mühe von sich fernhalten können, erklärte sie im Oktober. Er habe sie gegen ihren Willen auf den Mund geküsst. Trump bestritt das vehement.

Trump hatte Summer Zervos im Oktober der Lüge bezichtigt, nachdem sie öffentlich gesagt hatte, Trump habe sie belästigt. Zervos war eine Teilnehmerin von Trumps Fernsehshow "The Apprentice".

Mehrere Frauen haben Donald Trump in den Wochen vor der Präsidentschaftswahl vorgeworfen, sie sexuell belästigt zu haben. Eine von ihnen hat nun eine Verleumdungsklage gegen den designierten US-Präsidenten eingereicht.

Die Offensive der irakischen Regierungskräfte gegen die IS-Hochburg Mossul kommt offenbar schneller voran als noch zu Beginn der Operation. Das Ostufer der nordirakischen Millionenstadt sei bereits zu rund 90 Prozent unter Kontrolle der Angreifer und werde "sehr bald" ganz befreit sein, sagte ein Sprecher des US-Militärs in Bagdad.



Luftangriffe der US-geführten internationalen Koalition hätten zudem die finanzielle Kraft der Terrormiliz IS geschwächt. "Wir haben auch ihre Fähigkeit zerstört, durch den Verkauf von Öl Geld zu machen", sagte der Sprecher zur Nachrichtenagentur dpa. "Wir bringen sie jeden Monat um Millionen Dollar an Einnahmen."