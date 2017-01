+++ Der Morgen live +++ US-Immobilienhändler bietet Villa für 250 Millionen Dollar an

Vielleicht schauen Sie mal kurz in Ihr Portemonnaie. Und in den Sparstrumpf unter der Matratze. Und auf den Kontoauszug. Und den Depotauszug. Und auf den Lottoschein. Und auf den Kontoauszug und den Depotauszug und in die Bargeldreserven und die Gehaltsabrechnungen Ihrer gesamten Verwandtschaft und aller Freunde. Und wenn Sie das dann alles zusammenrechnen - vielleicht reicht es ja dann für die vom Luxushändler und Projektentwickler Bruce Makowsky angebotene Immobilie:. "Nachdem ich mich lange Zeit mit Megayachten und großen Privatjets beschäftigt hatte, die zwischen 50 und 500 Millionen Dollar kosten, habe ich mich wirklich gewundert, dass niemand Luxusimmobilien auf diesem Niveau für die Superreichen im Angebot hat", schreibt der Mann in angenehmer Bescheidenheit auf seiner Webseite. Und hat deshalb eine Villa in Kalifornien ins Portfolio aufgenommen, die über alles verfügt, was man für 250 Millionen Dollar so erwarten kann: Bowlingbahn, Kino, gefühlte 90 Zimmer, Hubschrauberlandeplatz, Garage für mehrere Dutzend Fahrzeuge und sehr, sehr viele Sitzgelegenheiten auf sehr, sehr vielen Terrassen. Schauen Sie am besten einfach mal selbst, hier geht es zum Angebot - das Video vermittelt einen ganz guten Eindruck davon, was Makowsky mit "auf diesem Niveau" meint.