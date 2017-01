+++ Der Morgen live +++ Nur vier Prozent der Washingtoner stimmten für Trump

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

In der australischen Stadt Melbourne ist ein Autofahrer in eine Gruppe Fußgänger gerast und hat drei Menschen getötet sowie rund 20 weitere verletzt. Der Mann habe offenbar vorsätzlich gehandelt, einen terroristischen Hintergrund habe die Tat jedoch nicht, sagte der Polizeichef des Bundesstaates Victoria, Stuart Bateson, am Freitag. Der Verdächtige sei in Polizeigewahrsam. Es gebe vermutlich einen Zusammenhang mit einer vorherigen Messerstecherei in der U-Bahn der Stadt.

In Gambia haben Unterhändler mehrere afrikanischer Staaten einen letzten Versuch gestartet, den langjährigen Staatschef Yahya Jammeh zu überreden, die Regierung an Wahlsieger Adama Barrow friedlich zu übergeben. 7000 Soldaten aus dem Senegal, Nigeria, Ghana, Togo und Mali stehen für eine Intervention bereit, falls der Vermittlungsversuch scheitert. Barrow hatte die Wahl am 1. Dezember gewonnen. Sein Rivale Jammeh erkennt allerdings die Niederlage nicht an und will das Amt nicht aufgeben. Der Uno-Sicherheitsrat stellte sich hinter die westafrikanischen Staaten.

In Japan sorgt ein Skandal um staatliche Vermittlung von lukrativen Jobs für pensionierte Spitzenbeamte für Schlagzeilen. Die Regierung entließ heute Vize-Erziehungsminister Kihei Maekawa, nachdem bekanntgeworden war, dass sein Ministerium einem hohen Beamten zu einem "Pensions-Job" an einer Tokioter Elite-Universität verholfen haben soll. Das Ministerium soll laut Medienberichten versucht haben, die unerlaubte staatliche Einflussnahme zu vertuschen.



Der Fall zeigt, dass die traditionelle Praxis des "amakudari" (wörtlich: "vom Himmel herabsteigen"), also das Überwechseln von Beamten im höheren Staatsdienst in Privatunternehmen, trotz Reformmaßnahmen noch immer verbreitet ist. Regierungschef Shinzo Abe nahm den Skandal im Erziehungsministerium zum Anlass, alle Ministerien und Behörden überprüfen zu lassen.

Verkehrsexperten haben sich dafür ausgesprochen, Jugendlichen schon ab 16 das Autofahren zu erlauben. 2004 habe es in Niedersachsen den ersten Modellversuch für den Führerschein mit 17 gegeben, sagt der Vorsitzende der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände, Gerhard von Bressensdorf. Mittlerweile sei daraus bundesweit ein großer Erfolg geworden. "Wer mit 17 die Fahrerlaubnis erwirbt und zunächst nur in Begleitung eines Erwachsenen fahren darf, der baut später deutlich weniger Unfälle, wenn er ab 18 alleine unterwegs ist." Auch der Deutsche Verkehrssicherheitsrat steht dem Vorstoß positiv gegenüber, weil dadurch die Phase des begleitetes Fahrens verlängert werden könnte, sagt Sprecher Sven Rademacher. "Allerdings sollte eine solche Regelung nicht dazu führen, dass die jungen Menschen anschließend bereits ab 17 alleine fahren dürfen." Auch der Unfallforscher Siegfried Brockmann vom Gesamtverband der Versicherungswirtschaft sieht im Führerschein mit 16 eine gute Chance, die Zahl der Unfälle junger Autofahrer weiter zu verringern.

Man muss allerdings sagen, dass nicht alle Kritiker wirklich an Trump leiden. Der Schauspieler Alec Baldwin zum Beispiel hat durch ihn erst zur Rolle seines Lebens gefunden: In seinen Parodien nimmt der Trump auf Korn, wie kein zweiter.

Foto: Reuters Dass die US-Hauptstadt so schnell zur Ruhe kommen wird, ist wohl kaum zu erwarten. Für morgen, dem Tag nach der Vereidigung ist erstmal eine Großdemo geplant. Hunderttausende Menschen wollen auf die Straße gehen und für ihre Rechte demonstrieren. Die Organisatoren rechnen beim "Marsch der Frauen" mit mehr als 200.000 Teilnehmern, darunter auch viele Prominente. Der Protest richtet sich gegen Frauenfeindlichkeit, Gewalt, Rassismus, Homophobie und religiöse Intoleranz. Es dürfte eine der größten Demonstrationen werden, die das Land in den vergangenen Jahren gesehen hat. Eingeladen sind ausdrücklich auch Männer. US-weit sind 600 weitere Märsche geplant.

Doch Trump wird wohl den Schwerpunkt dieses "Morgens" bilden, da kommen wir nicht drum herum . . . Vielleicht ein ermutigendes Detail: Wenn der Milliardär künftig in Washington unterwegs ist, wird er auf Menschen treffen, die ganz anders denken als er. Das lässt sich auch an den Wahlergebnissen ablesen: Nur vier Prozent haben bei der Wahl am 8. November für den Republikaner gestimmt. Zu erwarten ist deshalb auch, dass unter den tausenden Zaungästen, die der Inauguration beiwohnen werden, kaum Einwohner aus Washington sein werden.