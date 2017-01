+++ Der Morgen live +++ Mehr Drogen an deutschen Schulen

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Katharina Blaß beim Start in den Tag - hier finden Sie die Autorin bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Auf dem Schulklo einen Joint drehen, unter dem Tisch ein Tütchen mit Marihuana gegen Bares tauschen - oder ein paar Pillen gleich gemeinsam in einer Ecke des Schulhofs einwerfen. Auf Deutschlands Schulhöfen hat die Rauschgiftkriminalität in den vergangenen Jahren teils drastisch zugenommen. In Baden-Württemberg etwa hat sich die Zahl der Drogendelikte am Tatort Schule fast verdreifacht. 2011 waren es noch 348, 2015 dagegen 939 Fälle - und das trotz eines flächendeckenden Suchtpräventionsprogramms.



Auch in Sachsen-Anhalt hat sich die Zahl der Delikte - wenn auch auf niedrigerem Niveau - verdreifacht und ist von 42 im Jahr 2011 auf 109 im Jahr 2015 gestiegen. Die Landeskriminalämter Nordrhein-Westfalen und Sachsen melden jeweils eine Verdoppelung der Fälle (in NRW von 443 auf 897 Delikte, in Sachsen von 69 auf 128), ähnlich stark sind auch die Zuwächse in Thüringen. In Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Hessen ist ein leichter Anstieg festzustellen.



In den meisten Fällen geht es dabei um den Besitz oder Kauf von Betäubungsmitteln, im Fokus steht die Droge Cannabis. In den meisten Fällen erwischt die Polizei dabei Jugendliche - deutlich seltener gehören Kinder unter 14 Jahren zu den Tätern.



Am Samstag hat Der Fußballklub AF Chapecoense seine erste Partie nach dem tragischen Flugzeugabsturz im November bestritten. Die drei überlebenden Spieler bekamen den Pokal für die Copa Sudaméricana 2016 überreicht. Der überlebende Torwart Jakson Follmann, dem ein Teil seines rechten Beins amputiert werden musste, nahm unter Tränen als erster den Pokal entgegen, hinter ihm standen die Witwen der bei dem Absturz gestorbenen Mitspieler und Betreuer mit ihren Kindern. In dem Stadion stimmten die in den grün-weißen Vereinsfarben gekleideten Fans die "Chape"-Gesänge an.

Bei verheerenden Tornados im Südosten der USA sind am Wochenende allein im Bundesstaat Georgia mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Für sieben Landkreise dort wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Zuvor waren bereits in Mississippi vier Einwohner bei Tornados ums Leben gekommen. Die Unwetter am Wochenende richteten außerdem schwere Schäden an. Es wird befürchtet, dass auch Florida und South Carolina noch von Tornados getroffen werden könnten.



Vier Tage nach dem Lawinenunglück in Italien haben die Helfer in dem zerstörten Berghotel Rigopiano ein weiteres Todesopfer gefunden. Das teilte die italienische Feuerwehr via Twitter mit. Damit erhöhte sich die Zahl der Toten auf sechs. 23 Menschen werden noch immer vermisst. Neun Menschen konnten bislang lebend aus Trümmern und Schnee gerettet werden. Eine gewaltige Lawine hatte am Mittwoch das Vier-Sterne-Hotel nach einer Erdbebenserie verschüttet und Teile mitgerissen. Foto: dpa

Die Woche startet im Norden und Nordwesten wolkig, oder wie wir Kölner sagen: woelki. Das verurusacht Nieselregen, Schneegriesel und Straßenglätte. Im Südwesten und Süden setzt sich die Sonne je nach Nebelauflösung durch, wobei sich später erneut Nebelzonen bilden. Mehr Informationen zum Wetter finden Sie hier.

Smartphone Galaxy Note 7 von Samsung sind dem Unternehmen zufolge fehlerhafte Akkus. Das hätten interne und unabhängige Untersuchungen gezeigt, teilte der südkoreanische Elektronikriese heute mit. Das habe zu den Explosionen des Note 7 geführt. "Wir haben verschiedene Korrekturmaßnahmen vorgenommen, um sicherzustellen, dass dies nicht mehr passiert", erklärte der Konzern, der sich zugleich bei den Kunden entschuldigte. Der Konzern musste Mitte Oktober die Produktion seines neuen Smartphones komplett einstellen, nachdem er Probleme mit explosionsgefährdeten Akkus nicht in den Griff bekam. Schuld am Debakel mit demsind dem Unternehmen zufolge. Das hätten interne und unabhängige Untersuchungen gezeigt, teilte der südkoreanische Elektronikriese heute mit. Das habe zu den Explosionen des Note 7 geführt. "Wir haben verschiedene Korrekturmaßnahmen vorgenommen, um sicherzustellen, dass dies nicht mehr passiert", erklärte der Konzern, der sich zugleich bei den Kunden entschuldigte. Der Konzern musste Mitte Oktober die Produktion seines neuen Smartphones komplett einstellen, nachdem er Probleme mit explosionsgefährdeten Akkus nicht in den Griff bekam. Hier lesen Sie unseren Bericht dazu.

deutsche Handballmannschft ist überraschend im Achtelfinale aus der Weltmeisterschaft geflogen. Mein Kollege Michael Wilkening sagt, die Spieler seien daran selbst Schuld. Dueist überraschend im Achtelfinale aus der Weltmeisterschaft geflogen. Mein Kollege Michael Wilkening sagt, die Spieler seien daran selbst Schuld. Lesen Sie hier seine Analyse.

Bei der ersten Runde der Präsidentschaftsvorwahl bei den französischen Sozialisten hat sich gestern der Parteilinke Benoît Hamon überraschend an die Spitze gesetzt. Er tritt damit in der Stichwahl gegen Ex-Premierminister Manuel Valls vom konservativen Parteiflügel an, der auf Platz zwei kam. Der zunächst als Außenseiter gehandelte Ex-Bildungsminister Hamon erhielt nach Teilergebnissen gut 36 Prozent der Stimmen. Nach Auszählung von gut 940.000 Stimmen erhielt Hamon 36,1 Prozent, Valls kam auf 31,2 Prozent. Die anderen fünf Kandidaten lagen weit abgeschlagen dahinter. Amtsinhaber Hollande tritt nicht mehr an.