+++ Der Morgen live +++ Betrunken auf dem Segway - Führerschein weg

Foto: imago Ein Hamburger muss seinen Führerschein abgeben und eine saftige Geldstrafe bezahlen, weil er betrunken mit einem Segway gefahren ist - jenen etwas schrägen Gefährte, die durch Gewichtsverlagerung aktiviert werden. Wenn das Gleichgewicht aus dem Lot gerät, fahren sie los. Einmuss seinenund einebezahlen, weil ermit einemgefahren ist - jenen etwas schrägen Gefährte, die durch Gewichtsverlagerung aktiviert werden. Wenn das Gleichgewicht aus dem Lot gerät, fahren sie los. Nun ging es um die Frage, ob ein Segway wie ein Pedelec oder ein Fahrrad zu behandeln ist, oder wie ein Auto. Im ersten Fall liegt der Grenzwert für die absolute Fahruntauglichkeit nämlich bei 1,6 Promille, im zweiten bei 1,1. Der 50-Jährige hatte 1,5 Promille im Blut. Die Richter entschieden sich für die Version Kraftfahrzeug. Konsequenz für den Angeklagten: 30 Tagessätze à 10 Euro und Führerscheinentzug.

Autofahrer in fortgeschrittenem Alter müssen sich womöglich auf eine kritische Überprüfung ihrer Fahrkünste einstellen. Ein Initiative in dieser Richtung wollen jedenfalls Juristen auf dem am Donnerstag beginnenden 55. Verkehrsgerichtstag in Goslar starten. "Spätestens ab dem 75. Lebensjahr sollen Untersuchungen verpflichtend sein", sagte ein Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins. Bei den Tests müsse die Fähigkeit zum Autofahren ähnlich wie beim Erwerb des Führerscheins von neutralen Stellen überprüft werden. Die Gefahr, bei einem Unfall tödlich oder schwer verletzt zu werden, steige mit dem Alter.

Die feuchte Luft und der kalten Boden haben Straßen und Bürgersteige in Berlin zum Teil in gefährliche Rutschpisten verwandelt. Das wird in anderen Gegenden Deutschlands nicht anders sein.