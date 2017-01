+++ Der Morgen live +++ Kölner Polizei will Karneval mit Fahrzeugsperren sichern

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Katharina Blaß beim Start in den Tag - hier finden Sie die Autorin bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Nach den Lastwagen-Anschlägen von Nizza und Berlin wird es an Karneval in Köln Fahrzeugsperren geben. "Wir werden auch an Karneval wieder Fahrzeugsperren sehen. Zum Teil aus Beton, zum Teil aus anderen Fahrzeugen, etwa Lastwagen", sagte Polizeipräsident Jürgen Mathies.

Seit 17 Jahren reist Familie Zapp aus Argentinien bereits in einem Oldtimer Baujahr 1928 um die Welt. Dabei wollten sich die Eltern Herman (48) und Candelaria (46) ursprünglich nur sechs Monate Auszeit nehmen. Mittlerweile haben sie vier Kinder im Alter zwischen 14 und 7 Jahren, die von der Mutter privat unterrichtet werden. Die Familie lebt vom Bücherschreiben und hält Vorträge, als Unterkunft dienen die Gästezimmer großzügiger Menschen, die die Zapps zu sich nach Hause einladen.

"Wir hätten nie gedacht, dass sie hingegen so wunderschön ist. Statt sieben Weltwundern haben wir sieben Milliarden Wunder erlebt - die Menschen nämlich", sagen sie. Nun soll das Abenteuer bald ein Ende finden: Für dieses Jahr plant die Familie die Heimkehr nach Argentinien - wie gewohnt per Boot über den Atlantik. Foto: dpa

Donald Trump inszeniert sich nicht nur als kerniger Macher, sondern ist offenbar auch ein großer Visionär: Anscheinend fest überzeugt von seinem künftigen Erfolg und einer zweiten Amtszeit, hat Trump sich bereits den Slogan für seine Kampagne 2020 schützen lassen. Nach "Make America great again" soll es dann "Keep America great" lauten. Bereits zwei Tage vor seiner Amtseinführung am vergangenen Freitag beantragte Trump beim zuständigen Marken- und Patentamt die Markenrechte. Fragt sich, wer ihm den Satz hätte klauen wollen.

Michael Jacksons Tochter Paris wehrt sich gegen Zweifel an der Vaterschaft des King of Pop. "Er wird immer mein Vater sein, und es war nie anders", sagte das 18-jährige Model in einem gestern veröffentlichten Interview mit dem Magazin "Rolling Stone". Paris Jackson reagierte damit auf andauernde Spekulationen in Klatschmagazinen, denen zufolge Michael Jackson nicht ihr Vater sei. Ihr werde immer wieder gesagt, wie ähnlich sie in ihrem Verhalten ihrem Vater sei, berichtete sie. Außedem sei sie davon überzeugt, dass ihr Vater umgebracht wurde. wehrt sich gegendes King of Pop. "Er wird immer mein Vater sein, und es war nie anders", sagte das 18-jährige Model in einem gestern veröffentlichten Interview mit dem Magazin "Rolling Stone". Paris Jackson reagierte damit auf andauernde Spekulationen in Klatschmagazinen, denen zufolge Michael Jackson nicht ihr Vater sei. Ihr werde immer wieder gesagt, wie ähnlich sie in ihrem Verhalten ihrem Vater sei, berichtete sie. Außedem sei sie davon überzeugt, dass ihr Vater umgebracht wurde. Hier lesen Sie das Interview.

"Ozeanien ist nicht im Krieg mit Eurasien, Ozeanien ist im Krieg mit Ostasien!" Dieser Satz stammt aus der Dystopie "1984" von George Orwell. Die Amtssprache in Ozeanien ist Neusprech, eine Sprache, die aus politischen Gründen modofiziert wurde, um die Kommunikation der Bevölkerung einzuschränken und zu kontrollieren. Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? Politiker, die widerlegbare falsche Angaben als Fakten verkaufen, um ihre Ziele zu erreichen? Richtig, es erinnert schwer an die "alternativen Fakten" derer sich Donald Trumps Pressesprecher jüngst bediente. Das dachten sich wohl auch eine Menge Amazon-Kunden und kauften sich das Buch von 1950. Zack - landete das Werk nun auf Platz 1 der Bestseller-Liste.

Der Skisprung-Weltmeister Severin Freund hat sich im Training einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und fällt für den Rest der Saison aus. Damit verpasst der 28-Jährige auch die WM in Lahti (22. Februar bis 5. März), bei der er als Titelverteidiger an den Start gegangen wäre. Freund hatte bei einem Trainingssprung am Montag in Oberstdorf bei der Landung einen Stich verspürt und war daraufhin gestürzt. Zunächst konnte der Team-Olympiasieger zwar aufstehen, doch das Knie habe sich instabil angefühlt, erklärte er. Nach der Rückreise in seinen Wohnort München bestätigte sich der Verdacht, auch der Außenmeniskus ist gerissen. Bereits am Dienstagmorgen wurde Freund operiert.

Die US-Schauspielerin Meryl Streep hat einen Rekord aufgestellt. Sie wurde 20 Mal für einen Oscar nominiert - so oft wie niemand zuvor. Die Ausnahmedarstellerin wurde gestern für ihre Rolle in "Florence Foster Jenkins" nominiert. Seit ihrer ersten Nominierung 1979 wurde die mittlerweile 67-Jährige insgesamt 16 Mal als beste Hauptdarstellerin und vier Mal als beste Nebendarstellerin bei den begehrtesten Filmpreisen der Welt nominiert. Streep ist die am häufigsten ausgezeichnete Schauspielerin der Welt. Drei Oscars hat sie bereits bekommen, für ihre Rollen in "Kramer gegen Kramer" (1979) , "Sophies Entscheidung" (1982) und "Die Eiserne Lady" (2012), hinzu kommen zahlreiche Golden Globes. Foto: Reuters