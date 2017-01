+++ Der Morgen live +++ Laden in New York verkauft ungebackenen Keksteig

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Armin Himmelrath beim Start in den Tag - hier finden Sie den Autor bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Den Finger in den Keksteig tunken und dann einen dicken Batzen rohen Teig schlecken – nicht nur Kinder verbinden solche Vorstellungen mit wohligen Gefühlen. Eine New Yorker Existenzgründerin hat daraus eine Geschäftsidee gemacht: In ihrem Laden „Do“ (gesprochen wie das englische Wort „dough“, also Teig) verkauft Kristen Tomlan ungebackenen Keksteig seit gestern gleich kugelweise im Becher.

Rund 15 Sorten sind im Angebot, darunter der Klassiker mit Schokoladenstückchen, aber auch hauseigene Mischungen mit Karamell, Salz und Erdnussbutter. Wem ein Becher oder eine Waffel nicht reicht, kann sich mit Eiscreme, Streuseln - und eben rohem Teig ganze Dessert-Sandwiches zusammenstellen. Foto: dpa Stundenlang hat Kristen Tomlan früher ihrer Mutter, die Kochbücher schrieb und Kochkurse gab, beim Backen zugesehen. Die zündende Idee für die Produktion von Keksteig sei ihr auf einem Ausflug mit Freundinnen nach Philadelphia gekommen, wo sie einen eigentlich zum Backen gedachten, tiefgekühlten Becher Teig letztlich roh aßen.

Bei Eröffnung des Ladens standen Dutzende New Yorker Schlange. „Es liegt definitiv ein unbestreitbarer Kick darin, den geschmeidigen, süßen Geschmack direkt aus der Rührschüssel zu genießen“, so Tomlan. Sorgen über Bauchschmerzen und Infektionen durch Salmonellen oder andere Bakterien müssten Teig-Fans aber nicht haben: Weil Eier pasteurisiert und das Mehl hitzebehandelt würden, bestehe kein Risiko.

Außer vielleicht, sich schlicht zu überfressen.

Donald Trump spaltet weiter die Öffentlichkeit. Mexikanische Politiker reagieren erbost auf den angeschobenen Mauerbau, für Syrien fordert Trump die Einrichtung von Schutzzonen.

Das CSU-Lieblingsprojekt PKW-Maut, gestern vom Bundeskabinett beschlossen, stößt in den Nachbarländern weiter auf heftige Ablehnung.

Die SPD ist weiter in Jubelstimmung, Martin Schulz wird fast wie ein Heilsbringer gefeiert. Kann er die hohen Erwartungen einlösen? Mein Kollege Christoph Twickel über die gestrige Maischberger-SPD-Sendung.

Damit dieser Morgen mit seinen ganzen Nachrichten nicht zu schwermütig daherkommt, schauen wir einfach nochmal in die Sammlung skurriler Tierfilme, die da im Netz so feilgeboten werden. Kennen Sie diese quietschenden Hundespielzeuge, die einem den letzten Nerv rauben können? Sogar Pferde scheinen sich für diese Art von Unterhaltung zu begeistern.

Rückholung des deutschen Atommülls aus französischen und englischen Wiederaufarbeitungsanlagen beginnt wohl frühestens 2019. Das berichtete die "Neue Osnabrücker Zeitung". 26 Castorbehälter aus La Hague und Sellafield sollen nach ihrer Rückführung demnach in den Zwischenlagern an den Atomkraftwerken Philippsburg, Brokdorf, Biblis und Isar gelagert werden. Nach Angaben des Bundesumweltministeriums hätten die Lagerbetreiber bislang aber noch keine dafür notwendigen Änderungsanträge gestellt, berichtete die Zeitung. Neben den Castorbehältern muss Deutschland dem Bericht zufolge noch mehr als hundert Behälter mit mittelradioaktivem Abfall aus Frankreich zurücknehmen. "Diese können aus technischen Gründen voraussichtlich erst nach dem Jahr 2025 zurückgeführt werden", erklärte eine Ministeriumssprecherin.

Rechtsextremismus-Experte Fabian Virchow von der Hochschule Düsseldorf sieht eine gestiegene Bedrohung durch Rechtsextremisten. „Das Niveau rechtsextremer Gewalt hat definitiv zugenommen", sagte Virchow der Deutschen Presse-Agentur. Dabei gehe es um ein zahlenmäßiges Plus rechter Gewalttaten wie auch um den Einsatz von Sprengmitteln. „Es gibt in vielerlei Hinsicht eine Entgrenzung rechter Gewalt", so Virchow, der in Düsseldorf den Forschungsschwerpunkt Rechtsextremismus und Neonazismus leitet. Am Mittwoch hatte die Polizei bei Razzien gegen Rechtsextremisten in sechs Bundesländern Waffen, Munition und Sprengstoff sichergestellt und zwei Verdächtige vorläufig festgenommen.

Können Meerschweinchen existenzielle Lebenskrisen durchmachen? Ich fürchte: ja. Wenn Sie diesen Film gesehen haben, werden Sie mir zustimmen.

Nach dem Lawinenunglück in Italien sind alle noch Vermissten tot aus den Trümmern des Hotels in den Abruzzen geborgen worden. 29 Leichen seien insgesamt gefunden worden, teilte die Feuerwehr am frühen Morgen mit. Die Hoffnungen auf weitere Überlebende - elf Personen waren gerettet worden - haben sich damit leider nicht erfüllt.

Heute fällt wahrscheinlich das Urteil: Nach rund dreimonatigem Prozess will das Oberlandesgericht in Celle den Prozess gegen die mutmaßlich von der Terrormiliz 'Islamischer Staat' (IS) angestiftete Messerstecherin Safia S. verkünden. Die 16-Jährige hatte vor knapp einem Jahr einem Polizisten im Hauptbahnhof Hannover ein Messer in den Hals gerammt. Der Beamte wurde lebensgefährlich verletzt. Die Bundesanwaltschaft forderte für die Jugendliche eine sechsjährige Haftstrafe nach Jugendrecht wegen versuchten Mordes und anderer Delikte. Die Verteidigung beantragte eine geringere Strafe wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Öffentlichkeit ist vom Verfahren ausgeschlossen. Mit angeklagt ist ein 20-jähriger Bekannter von S. Er soll ihre Absichten gekannt haben.

Mexikanische Politiker sind richtig sauer – auf Donald Trump und sein Dekret zum Mauerbau.

Auch sonst trumpelt der US-Präsident weiter durch seine ersten Amtstage: So findet er zum Beispiel, dass Folter ein gutes Verhörmittel ist. "Ich finde, dass es funktioniert", sagte Trump gestern Abend dem Sender ABC im Hinblick auf das so genannte Waterboarding, bei dem Delinquenten das Gefühl haben, zu ertrinken.

Die Bundesregierung plant, an den Grenzen alle Kfz-Kennzeichen automatisch zu erfassen und die Daten mit den Fahndungsdateien abgleichen. Die Funke Mediengruppe meldet, der Bundestag solle ein entsprechendes Gesetz bereits Anfang März verabschieden.

und die Daten mit den Fahndungsdateien abgleichen. Die Funke Mediengruppe meldet, der Bundestag solle ein entsprechendes Gesetz bereits Anfang März verabschieden. Das in die Jahre gekommene Marine-Segelschulschiff „Gorch Fock“ soll nun doch repariert werden und weitersegeln – bis zum Jahr 2032. Foto: dpa

