+++ Der Morgen live +++ Experten sehen Atomkriegsgefahr so groß wie in den 1950er-Jahren

Foto. dpa Mit der Wahl von Donald Trump ist die Menschheit der einem Atomkriegs wieder ein Stück näher gerückt. Atomwissenschaftler kalkulieren seit 1947 die Gefahr, der die Menschheit durch Nuklearwaffen ausgesetzt sind. Zu Beginn ihrer Untersuchungen setzten sie die "Doomsday"-Uhr auf sieben Minuten vor Zwölf. In den fünfziger und zu Beginn der sechziger Jahre (Test von Wasserstoffbomben, Kubakrise) Jahren stand der Zeiger auf knapp zwei Minuten vor Zwölf. Aktuell steht er auf zweieinhalb-Minuten. Man könnte die "vor-Zwölf"-Beschreibung auch als alarmistisch bezeichnen, doch der Kern der Aussage muss trotzdem Sorgen machen: Die Gefahr einer Apokalypse durch Nuklearwaffen werten die Experten derzeit so groß wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und das allein, weil ein Mann die Welt-Öffentlichkeit mit aggressiven Statement polarisiert.

Für Moskau ist Sigmar Gabriel als neuer Bundesaußenminister nach Einschätzung eines russischen Experten ein angenehmer Verhandlungspartner. "Gabriel geht nicht den Weg des Konflikts, sondern sucht nach Lösungen", sagte Wladislaw Below von der Akademie der Wissenschaften in Moskau. "Das wird in Russland geschätzt."



Die russische Führung solle sich aber keine falschen Hoffnungen etwa auf ein rasches Ende der EU-Sanktionen machen, meinte Below. Der Ukraine-Konflikt und die Lage im Donbass seien auch für Gabriel ein fester Faktor im Verhältnis zu Russland. Als Wirtschaftsminister hatte Gabriel zwar eine Lockerung der Strafmaßnahmen vorgeschlagen. "Doch auch er vertritt die Meinung, dass zunächst der Minsker Friedensplan umgesetzt werden muss", betonte der Deutschland-Experte.

Das Kraftfahrt-Bundesamt ist nach Angaben seines Präsidenten Ekhard Zinke von den Abgasmanipulationen bei VW ebenso überrascht worden wie die Öffentlichkeit. Es habe "keinerlei Verdachtsmomente" gegeben, dass irgendeine Täuschung betrieben worden sei, sagte Zinke gestern im Untersuchungsausschuss des Bundestags. Er verwahrte sich gegen Vorwürfe der Kungelei mit Autobauern bei Abgas-Nachmessungen als Konsequenz aus dem Skandal.

Tesla hat seinen ehemaligen Top-Manager Sterlijng Anderson verklagt. Anderson, der einst das Entwickler-Team für den Autopiloten geleitet hatte, soll vor seinem Abgang "hunderte Gigabyte" an Daten auf eine Festplatte geladen haben, um sie für sein eigenes Roboterwagen-Start-up zu nutzen.



Tesla verklagte zugleich auch den früheren Chefentwickler von Googles selbstfahrenden Autos, Chris Urmson, weil er mit Anderson in dem Start-up Aurora zusammenarbeite. Die junge Firma wies die Anschuldigungen in einer Erklärung beim Technologieblog "TechCrunch" zurück. Sie zeugten von "erschreckender Paranoia und ungesunder Angst vor Konkurrenz".

Foto. AP US-Präsident Donald Trump zeigte sich nach seinem ersten Flug angetan von der Präsidentenmaschine Air Force One. "Wunderschön, ein großartiges Flugzeug", sagte er zu Journalisten nach der Landung auf der Andrews-Luftwaffenbasis im Bundesstaat Maryland. Sein Privatjet, eine Boeing 757, sei zwar auch ein gutes Flugzeug, aber "das hier ist aus vielen Gründen ein sehr spezielles Flugzeug."



Den US-Präsidenten stehen seit den 90er Jahren zwei speziell für diesen Zweck umgebaute Maschinen vom Typ Boeing 747-200B zur Verfügung. Die Flugzeuge sind mit Schlafzimmern, einem Konferenzraum und sogar einem OP ausgestattet.



Trump hatte noch im Dezember per Twitter gedroht, den Auftrag für ein neues Präsidentenflugzeug zu stornieren: "Boeing baut eine brandneue 747 Air Force One für künftige Präsidenten, aber die Kosten sind außer Kontrolle, mehr als vier Milliarden Dollar. Streicht die Order!" Das Pentagon hatte Boeing im vergangenen Jahr mit dem Bau der neuen Air Force One beauftragt. Die neuen Jumbojets vom Typ 747-8 sollen die alternden Jets ablösen.

Edelsteindesigner Hans-Peter Weyrich bekommt immer mal wieder Post von Angela Merkel. Die Kanzlerin bestelle bei ihm Halsketten handschriftlich, sagte der 59-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Sie hat schon eine ganze Menge. Ich zähle das nicht." Die bekannteste sei sicher die schwarz-rot-goldene "Deutschlandkette", die Merkel (CDU) im Bundestagswahlkampf 2013 trug. Zum Sortiment gehörten auch eine blauschimmernde Labradorit-Kette mit Perlen und andere Farbedelsteinketten. Das letzte Mal habe sie vergangenen Herbst ein Schmuckstück bestellt.

Beim Absturz eines Flugzeugs während der Feiern zum australischen Nationalfeiertag sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine - eine Grumman G-73 Mallard - stürzte gestern unter den Augen vieler Zehntausend Zuschauer in der westaustralischen Millionenmetropole Perth in einen Fluss. Die beiden Insassen - der 54 Jahre alte Pilot und seine 30-jährige Freundin - konnten nach Polizeiangaben vom Freitag nur noch tot geborgen werden. Auf den Videos ist zu sehen, wie die Maschine in relativ niedriger Höhe über dem Fluss Swan River vermeintlich sicher ihre Kreise zieht, dann aber plötzlich nach unten wegbricht und ins Wasser stürzt.



Ein geplantes Feuerwerk wurde nach dem Unfall abgesagt.



Die EU-Finanzminister treffen sich heute Vormittag in Brüssel, um über wirtschaftliche Ungleichgewichte in Europa zu beraten. Dabei liegen unter anderem die jüngsten Vorschläge der EU-Kommission für eine expansivere Haushaltspolitik auf dem Tisch.



Die Brüsseler Behörde hatte vorgeschlagen, dass Staaten, die in ihren Haushalten Spielraum haben - etwa Deutschland -, bis zu 0,5 Prozentpunkte der Wirtschaftsleistung zusätzlich investieren könnten. Im nun im Ministerrat vorliegenden Papier ist hingegen nur noch von einer "ausgewogenen" Mischung von wirtschaftlicher Nachhaltigkeit und der Notwendigkeit von Investitionen die Rede. Vor allem die Bundesregierung hatte den Kommissions-Vorschlag scharf kritisiert und auf Einhaltung der Stabilitätskriterien gepocht.

Geldfälscher richten jedes Jahr Schäden in Millionenhöhe an. Erste Erfolge verbuchten Notenbanken zuletzt mit dem überarbeiteten 20-Euro-Schein, der Kriminellen das Handwerk erschwerte. Im ersten Halbjahr 2016 wurden weniger Euro-Blüten in Deutschland und weltweit aus dem Verkehr gezogen als im Vorjahreszeitraum. Ob sich dieser Trend im Gesamtjahr 2016 fortgesetzt hat, will die Deutsche Bundesbank heute in Frankfurt mitteilen.

Das Lachen war dem sonst so gut gelaunten niederländischen Justizminister Ard van der Steur gründlich vergangen. Gegen massive Vorwürfe musste er sich gestern Abend im Parlament verteidigen. Am Ende der Diskussion blieb dem Rechtsliberalen nichts anderes als der Rücktritt. Kaum zwei Jahre war er im Amt und von einer Affäre zur anderen gestolpert - diese letzte war eine zu viel. Van der Steur hatte das Parlament belogen.



Anlass war ein dubioser Deal der Amsterdamer Justiz mit dem Drogenboss Cees H. vor 17 Jahren! Doch eigentlich ging es gar nicht um die 4,8 Millionen Gulden, die die Justiz damals bezahlt hatte. Es ging um Lügen und Vertuschung. Schon der vorige Minister und sein Staatsminister mussten wegen dieser Affäre zurücktreten. Alle gehören sie der rechtsliberalen Regierungspartei VVD an.



Ministerpräsident Mark Rutte muss nun den Schaden für seine Partei begrenzen. Die Zeit ist knapp. Am 15. März wird in den Niederlanden gewählt. Und die Lügen-Affäre um den Justizminister ist katastrophal für das Ansehen Ruttes und der Partei. Nutznießer ist Rechtspopulist Geert Wilders. Seine "Partei für die Freiheit" liegt in den Umfragen vorne und könnte mit gut 20 Prozent der Stimmen stärkste Kraft im Lande werden.