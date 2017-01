Die Neuigkeiten aus der Nacht:

New York - Tausende Menschen haben in denerneutfür Bürger aus mehreren muslimischen Staaten protestiert. Demonstrationen wurden unter anderem aus New York, Washington und Boston sowie in mehreren Flughäfen des Landes gemeldet. Nach scharfer Kritik im In- und Ausland verteidigte Trump erneut seinen Erlass. Das Einreiseverbot richte sich nicht gegen Muslime, hieß es in einer vom Weißen Haus veröffentlichten Erklärung. "Es geht nicht um Religion - sondern um Terror und die Wahrung der Sicherheit unseres Landes". Unterdessen kündigten die Generalstaatsanwälte von 16 US-Bundesstaaten an, gegen Trumps "verfassungswidrigen, unamerikanischen und gesetzwidrigen Erlass" vorzugehen.