+++ Der Morgen live +++ Millionen unterschreiben gegen Trump

“Dear Mr. Trump,



This is not what greatness looks like.” Größe sieht anders aus - So beginnt ein Offener Brief an den neuen US-Präsidenten Donald Trump. Bereits vier Millionen Menschen weltweit haben bisher unterzeichnet. Das Schreiben des Kampagnennetzwerks Avaaz stößt überall auf offene Ohren - und taucht in den Timelines der sozialen Netzwerke auf. Darin wird seine Politik kritisiert, aber auch seine allgemeine Haltung zu Themen wie Gewalt, Folter oder die Verunglimpfung von Frauen, Muslimen oder Mexikanern. Den genauen Wortlaut können ” Größe sieht anders aus - So beginnt ein Offener Brief an den neuen US-Präsidenten Donald Trump. Bereits vier Millionen Menschen weltweit haben bisher unterzeichnet. Das Schreiben desstößt überall auf offene Ohren - und taucht in den Timelines der sozialen Netzwerke auf. Darin wird seine Politik kritisiert, aber auch seine allgemeine Haltung zu Themen wie Gewalt, Folter oder die Verunglimpfung von Frauen, Muslimen oder Mexikanern. Den genauen Wortlaut können Sie hier nachlesen.

Noch ein Nachtrag zum Wetter: Glatteis hat in der Osthälfte Deutschlands viele Autofahrer rutschen lassen, in mehreren Bundesländern kam es zu Unfällen, meldete die dpa soeben. In Niederbayern zählte die Polizei in der Nacht zum Dienstag 40 Unfälle: Mehrere Autos kamen bei glatten Straßen von der Fahrbahn ab oder rutschten gegen andere Fahrzeuge. Fünf Menschen wurden dabei leicht verletzt. Die A3 musste in Richtung Regensburg wegen eines Lkw-Unfalls für mehr als eineinhalb Stunden gesperrt werden.



Der Deutsche Wetterdienst warnte auch für Dienstag vor Glatteis in Teilen Bayerns. In vielen Kreisen in Niederbayern, Oberbayern und in der Oberpfalz wurde der Unterricht abgesagt.

Kommen wir zum etwas Unerfreulichem, dem Wetter. Sehen Sie selbst, was Sie vor Ihrer Haustür erwartet. Reichlich Wolken - es sei denn, Sie wohnen im Nordosten oder Südwesten.

Brandenburgs AfD-Chef Alexander Gauland will im Frühjahr seine Spitzenämter im Land aufgeben, um sich auf die Bundestagswahl zu konzentrieren. "Beim Landesparteitag im April trete ich nicht mehr an", sagte er der "Bild"-Zeitung. Der 75-Jährige ist Vorsitzender von Landespartei und Landtagsfraktion. In beiden Ämtern will ihm dem Zeitung zufolge sein bisheriger Stellvertreter Andreas Kalbitz nachfolgen. Er wird zum rechtsnationalen Flügel der AfD gerechnet. Am vergangenen Wochenende hatte eine Mitgliederversammlung Gauland zum brandenburgischen Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl im September gewählt. Er ist auch stellvertretender Bundesvorsitzender seiner Partei.

In China feiern die Menschen noch immer das Neujahrsfest. Hier tanzen Künstler bei einem Festival in Wuhan den Drachentanz. (Foto: Getty)

Solche Nachrichten gehen angesichts der aktuellen US-Politik leider gerne unter - dabei sind sie so wichtig: Im Nordosten von Nigeria sind nach Angaben der Vereinten Nationen hunderttausende Menschen vom Hungertod bedroht. Wenn die internationale Gemeinschaft die Krise jetzt nicht entschlossen vor Ort bekämpfe, werde auch das Risiko einer großen Fluchtbewegung nach Europa steigen, erklärte Toby Lanzer, der UN-Koordinator für humanitäre Hilfe in der Sahel-Zone. In Folge des Konflikts mit der islamistischen Terrororganisation Boko Haram sind im Nordosten von Nigeria und angrenzenden Gebieten rund 2,5 Millionen Menschen auf der Flucht, mehr als sieben Millionen brauchen Nahrungsmittelhilfe.

Noch eine News aus der Kultur: Der spanische Filmemacher Pedro Almodóvar (67) wird neuer Jury-Präsident des Internationalen Filmfestivvals in Cannes. Das gaben die Organisatoren am Dienstag bekannt. "Ich freue mich sehr, das 70. Filmfestival von Cannes von dieser hervorgehobenen Position aus zu feiern", sagte der 67-Jährige laut einer Pressemitteilung. "Ich bin dankbar, fühle mich geehrt und bin ein wenig überwältigt." Er sei sich der Verantwortung der Aufgabe bewusst und werde sich voll und ganz der Aufgabe widmen - "mit Körper und Seele".

Und noch etwas Wissen am Morgen für Sie: An einem 31. Januar - also heute - können wir die Geburtsstunde eines Sportwettbewerbs feiern. 1882 fand am Holmenkollen in Norwegen der erste Skisprungwettkampf statt. Es siegte der Norweger Arne Ustvedt mit einer Weiter von 21,5 Metern.

Eisstücke an einen Strand gespült, die wie Diamanten glitzern sollen, berichtet Haben Sie das gesehen? In Japan wurdenan einen Strand gespült, die wie Diamanten glitzern sollen, berichtet die "New York Times". Sieht auf jeden Fall toll aus.

Solche Fälle passieren immer wieder: Ein als falscher Polizist aufgetretener Trickbetrüger hat einer Seniorin mehrere Tausend Euro abgenommen. Der Mann brachte die Frau aus Stolberg bei Aachen in einem Telefongespräch dazu, das Geld von ihrem Konto abzuheben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er hatte der 78-Jährigen glaubhaft versichert, dass es sich um Falschgeld handle und sie sich strafbar mache, wenn sie es nicht der Polizei zur Prüfung überlasse. Anschließend holte er das Bargeld bei der Seniorin zuhause ab und machte sich mit der Beute davon. Nach Polizeiangaben handelte es sich um eine fünfstellige Summe.

Selfie vor dem Spektakel: Nur noch wenige Tage sind es bis zum Super Bowl 51 am Sonntag. Hier bereiten sich drei Spieler der New England Patriots schon mal medial vor. (Foto: AP)

In Neuseeland wird eine deutsche Urlauberin vermisst. Die 19-Jährige verschwand nach Angaben der Polizei in der Nähe des Mount Taranaki, eines 2518 Meter hohen Vulkans auf der neuseeländischen Nordinsel, wo sie mit einer Freundin wandern war. Die mit einem Hubschrauber unterstützte Suche brachte zunächst jedoch keinen Erfolg. Die Polizei appellierte an alle möglichen Zeugen, die die Frau gesehen haben könnten, sich sofort zu melden. Zur Identität der Urlauberin gab es zunächst keine näheren Angaben.

Eier und Speck oder Müsli und Obst? Wussten Sie, dass das Frühstück gerade im Büro eine Menge über Ihre Kollegen verrät? Auf jeden Fall, meint der Karriere-SPIEGEL. Diesen Text sollten Sie aber unbedingt vor dem Frühstück lesen.

Noch ein wenig Wissen für den Morgen will ich Ihnen mit auf den Weg geben: Heute vor 58 Jahren haben die Amerikaner ihren ersten Satelliten in die Umlaufbahn gebracht – „Explorer 1“. Der erste künstliche Erdsatellit nach dem "Sputnik" 1 und 2 der Russen war der dritte überhaupt. Er verglühte 1970 in etwa 100 Kilometern Höhe, hat aber viele wichtige Erkenntnisse gebracht.

Justizministerin und Generalstaatsanwältin, Sally Yates, wie das Weiße Haus mitteilte. Ausgetauscht wurde auch der kommissarische Leiter der Einwanderungs- und Zollbehörde. Von den Protesten und dem Chaos, das seine Einreiseverbote für Flüchtlinge und Bürger muslimischer Länder auslösten, zeigte sich Trump unbeeindruckt.Mehr dazu lesen Sie in unserer Donald Trump geht mit harter Hand gegen die Gegner seiner umstrittenen Einwanderungspolitik vor. Am Montag entließ er die kommissarische, Sally Yates, wie das Weiße Haus mitteilte. Ausgetauscht wurde auch der kommissarische Leiter der Einwanderungs- und Zollbehörde. Von den Protesten und dem Chaos, das seine Einreiseverbote fürundauslösten, zeigte sich Trump unbeeindruckt.Mehr dazu lesen Sie in unserer Meldung

Und noch einmal USA: Zusammen mit Israel wirft das Land Iran vor, eine Mittelstrecken-Rakete getestet zu haben. Nach Angaben der US-Regierung soll der Test Ende Januar passiert sein. "Wir wissen, dass der Iran diese Rakete abgefeuert hat", sagte der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer. Der Vorgang werde noch untersucht. Einzelheiten nannte Spicer nicht. Der UN-Sicherheitsrat setzte auf Antrag der USA für Dienstag eine Dringlichkeitssitzung an. Ein solcher Raketentest könnte eine Verletzung von UN-Resolutionen darstellen und neue Sanktionen gegen den Iran zur Folge haben. Eine UN-Resolution von 2015 verbietet es dem Iran, atomwaffenfähige Raketen zu entwickeln.

Einreiseverbot in den USA weiter beschäftigen, das Donald Trump erlassen hat. Die Demokraten planen bereits einen eigenen Gesetzentwurf zur Revision des Erlasses. Dazu ist eine Veranstaltung führender Demokraten mit Flüchtlingen vor dem Supreme Court geplant. Dazu später mehr. Immer auf dem Laufenden in Sachen US-Politik sind Sie in Sicher wird uns auch heute dasin den USA weiter beschäftigen, daserlassen hat. Die Demokraten planen bereits einen eigenen Gesetzentwurf zur Revision des Erlasses. Dazu ist eine Veranstaltung führender Demokraten mit Flüchtlingen vor dem Supreme Court geplant. Dazu später mehr. Immer auf dem Laufenden in Sachen US-Politik sind Sie in unserem Newsblog.

Beginnen wir mit etwas Besinnlichem: Einem Stück von Franz Schubert. Der Komponist wurde am 31. Januar 1797 geboren und hätte heute Geburtstag gehabt.