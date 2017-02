+++ Der Morgen live +++ Johnny Depp angeblich pleite

Der 53-jährige Hollywoodstar Johnny Depp habe in den vergangenen zwei Jahrzehnten rund zwei Millionen Dollar (1,9 Millionen Euro) monatlich ausgegeben, heißt es in einer bei Gericht in Los Angeles eingereichten Klage von Depps ehemaliger Beratungsfirma The Management Group (TMG). TMG will den Star wegen unbezahlter Millionen-Rechnungen (genauer 4,2 Millionen) zur Rechenschaft ziehen.

Depp ist bekannt für seinen verschwenderischen Lebensstil. Demnach gab er allein für seine 14 Häuser rund 75 Millionen Dollar aus. Unter anderem besitzt er ein Schloss in Frankreich auf 18 Hektar Grund sowie Immobilien auf den Bahamas, in Los Angeles, einen Reiterhof im US-Bundesstaat Kentucky und mehrere Domizile in Hollywood.

Hinzu kommen offenbar etwa 18 Millionen Dollar für eine Jacht, 45 Luxusautos und monatlich rund 700.000 Dollar für Privatjet-Flüge, Wein und seine 40 Angestellten. Zudem besitze er etwa 200 Originale berühmter Künstler.

Auch seine kürzliche Scheidung von der Schauspielerin Amber Heard nach nur eineinhalb Jahren Ehe schlug teuer zu Buche: Nach einer außergerichtlichen Einigung muss der Star sieben Millionen Dollar an die 30-Jährige zahlen.

Depp hatte Mitte Januar bereits selbst TMG verklagt und 25 Millionen Dollar für schlechte Finanzberatung und Geschäftsführung gefordert.