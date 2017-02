+++ Der Morgen live +++ Riesiger Lavastrom ergießt sich ins Meer

Die Bilder sind unglaublich und beeindruckend: ein breiter Lavastrom, der aus dem Felsen quillt und in hohem Bogen mehr als 20 Meter in die Tiefe stürzt. Da, wo die geschmolzene Gesteinsmasse ins Meerwasser eintaucht, ereignen sich ständige Explosionen und Erschütterungen. Das spektakuläre Naturschauspiel kann derzeit auf Hawaii beobachtet werden. An Silvester war ein großer Teil des Felsens abgesprengt worden und in den Pazifik gerutscht. Seither fließt die Lava – am Anfang noch zögerlich, mittlerweile als breiter Strom. Die Behörden warnen Schaulustige davor, sich dem Spektakel zu Fuß oder per Boot allzu sehr zu nähern, weil durch die Explosionen immer wieder Gestein in die Höhe geschleudert wird.