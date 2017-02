+++ Der Morgen live +++ Yoko Ono <3 John Lennon

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Jule Lutteroth beim Start in den Tag - hier finden Sie die Autorin bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

John Lennon, Yoko Ono im Jahr 1968 (Foto: dpa)

Yoko Ono, einen Film über ihre Liebesbeziehung drehen. Wie das "Hollywood Reporter" berichtet, hat sie dafür den Star-Produzenten Michael De Luca ("Captain Phillips", "The Social Network") und den Autor Anthony McCarten ("Die Entdeckung der Unendlichkeit") gewinnen können. Über die mögliche Besetzung und einen Drehstart für den noch titellosen Film wurde zunächst nichts bekannt. 36 Jahre nach der Ermordung von John Lennon will seine Witwe, einen Film über ihre Liebesbeziehung drehen.



Was ist seit gestern Abend passiert? Hier die wichtigsten Neuigkeiten in aller Kürze



Gute Nachrichten für die SPD: Im Deutschlandtrend der ARD gewinnen die Sozialdemokraten durch die Nominierung von Martin Schulz rasante acht Prozent dazu. Im direkten Vergleich würden 50 Prozent der Deutschen für Martin Schulz stimmen und nur 34 für Angela Merkel.



Im Osten der Ukraine eskalieren die Kämpfe. Erstmals hat die Regierung von US-Präsident Donald Trump Stellung bezogen und angekündigt: Die Sanktionen gegen Moskau werden aufrecht erhalten.



Außenminister Sigmar Gabriel hat sich in Washington mit Vizepräsident Mike Pence und seinem Amtskollegen Rex Tillerson. Dabei riet er den USA von Strafzöllen ab. Nach seinem Treffen deutete Gabriel an, dass sich die USA an die Vereinbarungen der Welthandelsorganisation WTO halten müssten.



Für seine Satire-Sendung "Neo Magazin Royale" ist Jan Böhmermann mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet worden. Seine Dankesrede enthielt natürlich einen Verweis auf die Erdogan-Staatsaffäre. Der Ehrenpreis ging an Senta Berger.

