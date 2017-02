+++ Der Morgen live +++ Fahrschüler setzt Auto gegen Wand - Lehrer war betrunken

Hups: Ein Fahrschüler ist in Drensteinfurt in Nordrhein-Westfalen mit dem Auto gegen eine Hauswand geprallt - der Fahrlehrer saß betrunken daneben. Der 17-Jährige kam mit dem Wagen in einer Kurve von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrlehrer konnte nicht rechtzeitig eingreifen. Die beiden wurden nicht verletzt. Ein Alkoholtest verlief positiv, die Beamten stellten Führer- und Fahrlehrerschein des 57-Jährigen sicher.