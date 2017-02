+++ Der Morgen live +++ 4600 Menschen treten seit Schulz-Kandidatur SPD bei

Nach SPD-Angaben lag die Zahl der Mitglieder zum 31. Dezember vergangenen Jahres bei 432.796, die der CDU dagegen bei 431.920. Damit sei die SPD schon Ende 2016 mit einem Vorsprung von 786 Mitgliedern stärkste Partei gewesen. "Wir sind begeistert", sagte SPD-Generalsekretärin Katarina Barley den Zeitungen. "Die Partei liebt Martin Schulz. Und viele steigen jetzt in den Schulz-Zug ein." Die SPD befindet sich seit der Nominierung von Schulz auch in einem Umfrage-Aufschwung, wie mehrere Umfragen der vergangenen Tage belegten.

Im Willy-Brandt-Haus in Berlin kommen sie im Moment wahrscheinlich gar nicht nach mit den neuen Mitgliedsbüchern: Die SPD registriert einem Medienbericht zufolge immer mehr Neueintritte seit der Nominierung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten. Innerhalb von zwei Wochen, vom Bekanntwerden der Kanzlerkandidatur am 24. Januar bis vorgestern, habe es allein 4613 Online-Eintritte gegeben, berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe heute unter Berufung auf die SPD-Zentrale. Die SPD habe sich damit auch wieder zur mitgliederstärksten Partei vor der CDU erklärt.

Was war in den vergangenen Stunden wichtig ?

Familienfehde mit Polizeieinsatz:haben sich gestern Abend auf einer Straße in Krefeldgeliefert. Dabei wurden sechs Menschen leicht verletzt, drei von ihnen kamen in ein Krankenhaus. Außerdem wurde ein Auto demoliert, wie die Polizei mitteilte . Wie viele Leute insgesamt beteiligt waren und wie es zu dem Vorfall kam, ist noch unklar - der Umfang allerdings beeindruckt: Die Personalien von 23 Menschen wurden aufgenommen. Jetzt laufen die Ermittlungen.

Guten Morgen, verehrte Leserin! Guten Morgen, lieber Leser! Vielleicht sitzen Sie schon in der Bahn auf dem Weg ins Büro oder zur Dienstreise; vielleicht lümmeln Sie noch im Bett herum. Vielleicht kommen Sie aber auch gerade erst von einer ausschweifenden Geburtstags- oder sonstigen Feier und freuen sich aufs Schlafen: Egal, ob Sie schon oder noch unterwegs sind - in den kommenden drei Stunden werde ich Sie hier im "Morgen" mit den wichtigsten Nachrichten und auch mit etwas weniger wichtigen Softnews versorgen. Einen Trump-freien Start in den Tag kann ich Ihnen dafür allerdings nicht versprechen, das schon mal als kleine Vorwarnung. Sollten Sie unterwegs irgend etwas auf dem Herzen haben, erreichen Sie mich unter amin.himmelrath@spiegel.de oder bei Twitter unter @AHimmelrath. Also, starten wir in diesen Donnerstag!