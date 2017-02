+++ Der Morgen live +++ Trump-Beraterin Conway wegen Ivanka-Werbung unter Druck

Am Sonntag darf das Volk an die Wahlurnen treten und offiziell zwischen neun Bewerbern für das Präsidentenamt entscheiden. Zur Wahl stehen neben einem Parlamentsabgeordneten auch Regionalpolitiker und Kandidaten zweier weiterer Parteien. Allerdings hat die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa noch nie eine Abstimmung in Turkmenistan als frei oder fair eingestuft. Beobachter gehen trotz der hohen Bewerberzahl nicht davon aus, dass sich das diesmal ändern könnte.

Dieser Schnulzensänger ist Präsident . Gurbanguly Berdimuhamedow regiert Turkmenistan, eines der ärmsten Länder der Welt, seit mehr als zehn Jahren mit harter Hand - wenn er der Volk gerade mal nicht als DJ am Mischpult unterhält, oder eben als Sänger am Klavier.

Kellyanne Conway, die Beraterin von Donald Trump, hat mit ihrem schrillen Werbeaufruf für die Modekollektion von Ivanka Trump im erzkonservativen Fernsehsender Fox offensichtlich auch eine für Republikaner geltende Grenze überschritten . Führende Republikaner und Demokraten des Abgeordnetenhauses schrieben einen Brief an die Behörde zur Einhaltung von Ethikstandards und rügten Conways Verhalten. Einer der Unterzeichner ist der Vorsitzende des Aufsichtsausschusses Jason Chaffetz - ein großer Trump-Anhänger. "

Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Der "Morgen" zum Wochenausklang kommt heute wieder aus Berlin. Ich begrüße Sie aus der eiskalten Hauptstadt, in der es, wie meine Kollegen vom Wissenschaftsressort herausgefunden haben, derzeit so kalt ist wie am Nordpol. Also: erstmal ein warmer Kaffee - und dann in Ruhe den "Morgen" lesen. . .