+++ Der Morgen live +++ US-"Playboy" zeigt wieder Nackte

Da hat die Zurückhaltung nicht lange gehalten: Nach nur einem Jahr mit verhüllten Models kehrt der US-"Playboy" zu vollständiger Nacktheit zurück. Cooper Hefner, Sohn des Magazin-Gründers Hugh Hefner, bezeichnete die damalige Entscheidung auf Twitter im Rückblick als einen Fehler.

Fans des Magazins der Welt hatten es kaum glauben können, als die Redaktion im Februar 2016 verkündete: Wir werden in Zukunft jugendfrei sein. Seinerzeit hatte der "Playboy" die Entscheidung zur Verhüllung damit begründet, dass sich die Zeiten änderten, und vor allem auf eine gänzlich andere Mediennutzung durch das Internet verwiesen. Schon 2014 hatten die "Playboy"-Macher die US-Webseite jugendfreier gestaltet, um auch auf sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram und Twitter aktiv sein zu dürfen. Die züchtiger gekleideten Models gab es allerdings nur in den USA; in der deutschen Ausgabe war alles beim Alten geblieben.