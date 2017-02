+++ Der Morgen live +++ Snowdens Liebes-Leaks aus Moskau

Nach einer abenteuerlichen Flucht war Snowden im Sommer 2013 im russischen Exil gelandet. 2014 erhielt der US-Whistleblower, dessen Dokumente vor allem Überwachungsmethoden des Geheimdienstes NSA offenlegten, eine dreijährige Aufenthaltsgenehmigung. Snowden, dessen Auslieferung die USA wegen Geheimnisverrats fordern und dem in seiner Heimat eine Haftstrafe droht, hat damit nun die Perspektive, über 2017 hinaus in Russland bleiben zu können.

Bei der Bewältigung des Abgasskandals in den USA sind Volkswagen und der Zulieferer Bosch einen weiteren großen Schritt vorangekommen. Ein Bundesrichter in San Francisco gab vorläufig grünes Licht für die in den vergangenen Monaten ausgehandelten Vergleichsvorschläge der beiden Unternehmen, wie die Anwälte der betroffenen Kunden mitteilten. Volkswagen hatte sich bereit erklärt, den knapp 80.000 Besitzern der von den Manipulationen betroffenen Drei-Liter-Fahrzeuge insgesamt bis zu 1,2 Milliarden Dollar (1,13 Milliarden Euro) zu zahlen. Für die ebenfalls betroffenen 500.000 Zwei-Liter-Wagen hatte der Richter bereits vor Monaten einen Vergleich im Volumen von 14,7 Milliarden Dollar abgesegnet.

In der Affäre um seine Moskau-Kontakte hat die US-Bundespolizei FBI laut einem Medienbericht bereits frühzeitig den inzwischen zurückgetretenen Nationalen Sicherheitsberater von US-Präsident Trump, Flynn, vernommen. Das berichtete die Zeitung "New York Times". Über den Inhalt der Vernehmung, die schon in den ersten Tagen nach Trumps Amtsantritt am 20. Januar stattgefunden habe, wurde jedoch nichts bekannt. Bereits am 26. Januar und damit kurz nach der Vernehmung Flynns habe die damalige kommissarische Justizministerin Yates das Weiße Haus gewarnt, dass Trumps Sicherheitsberater angesichts der Diskrepanzen zwischen seinen öffentlichen Äußerungen und den Tatsachen durch Russland erpressbar sein könnte, schreibt die Zeitung. Flynn war wegen Falschbehauptungen über Telefonate mit dem russischen Botschafter zurückgetreten.