+++ Der Morgen live +++ Wengers Alptraum

Foto: Imago

Dashatte sich Arsenal-Trainer Arsene Wenger anders vorgestellt. Ein 5:1-Klatsche im Hinspiel gegen Bayern München - das war nach den durchwachsenen Leistungen des deutschen Rekordmeisters in der letzten Zeit kaum zu erwarten. Doch gestern Aben spielten sie wieder meisterlich. Bayern-Kapitänfand die zweite Hälfterühmte. Und auch der Trainer genoss das 5:1 gegen den Münchner Lieblingsgegner FC Arsenal. "Wir haben fantastischen Fußball gespielt", sagte Carlo Ancelotti an einem spektakulären Champions-League-Abend.. "Nach der Pause haben wir Koscielny verloren und dann auch noch zwei Tore in fünf Minuten bekommen. Danach haben wir komplett die Organisation verloren und waren mental niedergeschlagen. Wir hatten keine Antworten mehr. Es ist ein heftiger Rückschlag." Alle Details zum Spiel finden Sie übrigens hier