+++ Der Morgen live +++ US-Immigranten veranstalten Tag des Protests

Händler und Café-Besitzer haben am Donnerstag in den USA ihre Läden zum „Day Without Immigrants“ geschlossen um gemeinsam mit den bei ihnen angestellten Emigranten zu zeigen, wie wichtig diese für die Wirtschaft Amerikas sind. andere Läden mussten schließen, weil ihre Angestellten aus Protest nicht zur Arbeit erschienen waren. Der Boykott zielt auf die Bemühungen von Präsident Donald Trump, „illegale“ Einwanderer aus dem Land zu weisen, eine Mauer an der mexikanischen Grenze zu bauen und die Türen der Nation für viele Reisende zu schließen.

Es war unklar, wie viele Menschen teilnahmen, aber in vielen Städten, wirkten die Aktionen, wie die Protestler es vorausgesehen hatten: In den Innenstädten herrschte Ruhe wie an einem Feiertag. Der Protest erreichte sogar das Capitol, wo ein Senatscafé zu den Restaurants gehörte, die geschlossen wurden, als die Angestellten nicht bei der Arbeit auftauchten.