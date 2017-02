+++ Der Morgen live +++ "Breitbart"-Blogger Yiannopoulos verliert Buchdeal

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Die Tierärzte vom Zoo in Cincinnati haben sich für die Behandlung eines Hippo-Babys Hilfe von Kollegen aus einem nahe gelegenen Kinderkrankenhaus geholt. Das vier Wochen alte Nilpferd-Mädchen namens Fiona war stark dehydriert und den Veterinären gelang es nicht, eine Vene für einen Katheter zu finden. Die Kinderärzte rücken schließlich mit einem Ultraschallgerät an. Inzwischen geht es Fiona wieder besser.

Foto: dpa Die Königstochter, die der König nicht will - ein bisschen klingt es wie ein trauriges Märchen, was Delphine Boël über ihr Leben erzählt. Die Künstlerin, die am Mittwoch 49 Jahre alt wird, behauptet, die Tochter des ehemaligen belgischen Königs Albert II. zu sein. Jahrelang schwieg sie. Doch seit einigen Jahren kämpft sie darum, dass man ihre Geschichte glaubt.



Ein Gericht in Brüssel soll ab Dienstag klären, ob sie wirklich ein Kind des Königs ist. Das Verfahren läuft schon seit 2013, war aber monatelang unterbrochen. Das juristische Verfahren ist kompliziert. Nach belgischem Recht kann niemand gleichzeitig zwei Väter haben. Also muss erst einmal der offizielle Vater von Delphine, Jacques Boël, seine Vaterschaft formell aufgeben. Darüber wird das Gericht nach Angaben aus Verfahrenskreisen voraussichtlich bis Mitte März entscheiden. Ein DNA-Test hat schon belegt, dass er nicht der leibliche Vater ist.



Foto: AP Wegen Mangelernährung droht knapp 1,4 Millionen Kindern in den Ländern Nigeria, Somalia, Südsudan und Jemen der Tod. Im Jemen, in dem seit zwei Jahren Krieg herrscht, litten rund 462.000 Kinder unter akuter Mangelernährung - ein Anstieg von fast 200 Prozent seit 2014, teilte das Kinderhilfswerk Unicef mit. Im Nordosten Nigerias seien 450.000 Kinder betroffen. Im vom Bürgerkrieg zerrissenen Südsudan litten mehr als 270.000 Kinder unter schwerer Mangelernährung, in Somalia derzeit rund 185.000. Diese Zahl könne aber in den kommenden Monaten auf 270.000 steigen.



"Für mehr als eine Million Kinder läuft die Zeit ab", sagte Unicef-Geschäftsführer Anthony Lake. "Noch können wir Leben retten." Die schwere Mangelernährung und die sich abzeichnende Hungersnot seien von Menschen verschuldet. Die Menschlichkeit verlange schnellere Handlungen. Die Tragödie von 2011 mit der Hungersnot am Horn von Afrika dürfe sich nicht wiederholen.

SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz präsentiert sich derzeit gerne als volksnaher Tribun und geht mit sozialen Versprechen auf Stimmenfang. Einer eingehenden Überprüfungen halten sie nach Überzeugung von Arbeitgebern jedoch nicht stand. "Viele Vorschläge sind ohne präzise Kenntnis der Zahlen oder der Rechtslage in Deutschland formuliert", heißt es in einer Bewertung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), aus der die Zeitungen der Funke Mediengruppe zitieren. Eine Verlängerung des Arbeitslosengeld-I-Bezugs würde "eine schnelle Wiederaufnahme von Arbeit erschweren".



Zudem habe Schulz "viel zu hohe Zahlen" zu befristeten Beschäftigungsverhältnissen genannt, hieß es weiter. In der Altersgruppe zwischen 25 und 35 Jahren seien tatsächlich gut zwölf Prozent der Beschäftigten befristet tätig. Schulz hatte dagegen im Interview der "Bild"-Zeitung von knapp 40 Prozent gesprochen. Warnungen vor einer Aufweichung der Agenda 2010 kamen auch von Wirtschaftsexperten. "Die Politik sollte sich auch im Wahlkampfmodus erst einmal fragen, welche Grundpfeiler in den vergangenen Jahren die Stabilität des deutschen Arbeitsmarkts getragen haben", sagte der Chef der Wirtschaftsweisen, Christoph Schmidt, der "Rheinischen Post". "Ein wesentlicher Bestandteil waren die Reformen der Agenda 2010, die den beeindruckenden Abbau der Arbeitslosigkeit und gleichzeitigen Aufbau der Beschäftigung seit 2005 mitgetragen haben." Ifo-Instituts-Präsident Clemens Fuest sagte der Zeitung: "Bei undifferenzierter Rückabwicklung der Agenda drohen Gefahren für den Arbeitsmarkt und für das Wirtschaftswachstum in Deutschland."



Michael Hüther vom Institut der deutschen Wirtschaft warnte in der "Passauer Neuen Presse" ebenfalls vor einer verlängerten Bezugsdauer beim Arbeitslosengeld I. "Eine Ausdehnung der Zahlung führt nicht zu höherer Wiederbeschäftigung, das wissen wir aus vielen Studien und Befragungen. Es wäre reine Alimentierung." Ähnlich äußerte sich der Koblenzer Arbeitsmarktforscher Stefan Sell im MDR: "Das ist eine Korrektur, die dem Einzelnen dann ein, zwei, drei Monate hilft. Aber es ändert an dem Hartz-IV-System gar nichts."

Der Alltag einer Löwenmutter ist auch nicht gerade ein Zuckerschlecken, diese Erfahrung macht zurzeit auch Nairibi im Werribee Zoo in Victoria (Australien):

Im Wahlkampf lästerte Donald Trump über den "Golf-Urlauber" Barack Obama. Er würde das Weiße Haus vor lauter harter Arbeit nur selten verlassen, wenn er Präsident sei. Nun ist er gerade mal einen Monat im Amt und hat in dieser Zeit bereits drei Wochenenden in seinem Golfklub Mar-a-Lago in Florida verbracht. (Eines davon mit seinem Staatsgast, dem japanischen Regierungschef Shinzo Abe)



Der Aufenthalt in Mar-a-Lago habe nichts mit Ferienmachen zu tun, versicherte Sprecherin Stephanie Grisham der "Washington Post": Trump arbeite immer, auch wenn er nicht in Washington sei. "Der Präsident arbeitet jeden Tag in der Woche nonstop, egal, wo er sich aufhält." Also folglich wohl auch beim Golfen am vergangenen Sonntagvormittag in der warmen Sonne Floridas.



Nun braucht auch ein Präsident ab und zu Erholung, ob er nun Obama oder Trump heißt. Aber die sich abzeichnenden häufigen Flüge mit der Air Force One ins "Winter-Weiße-Haus" in Palm Beach sind sündhaft teuer. Zehn Millionen Dollar, so errechnete die "Washington Post", haben die drei Mar-a-Lago-Trips seit Trumps Vereidigung am 20. Januar die Steuerzahler bereits gekostet - hauptsächlich wegen der damit verbundenen Schutzmaßnahmen.

Die wachsende Zahl stationsunabhängiger Carsharing-Fahrzeuge in Großstädten ist aus Sicht der Deutschen Umwelthilfe ökologisch bedenklich. "Die Erfahrungen, die wir sehen, sind kontraproduktiv", sagte Geschäftsführer Jürgen Resch mit Blick auf die Angebote großer Autobauer wie Car2go, Drivenow und Multicity. Gäbe es sie nicht, würden viele Nutzer stattdessen mit Bus, Bahn oder Taxi fahren, erläuterte Resch. Resch warnte Kommunen davor, Carsharing-Angebote etwa durch kostenlose Parkplätze zu fördern. "Das ist eine Verkaufsförderung für die Autoindustrie." (Tatsächlich sind die Parkplätze gar nicht kostenlos. Die Carsharing-Anbieter gelten sie mit einer Pauschale ab. Gefördert werden hingegen die traditionellen Carsharer mit reservierten Parkplatzgruppen in Wohngebieten.)

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel gibt sich fünf Wochen vor Beginn der neuen Formel-1-Saison selbstbewusst. "Das Team ist jetzt zu Beginn der neuen Saison viel weiter, als es viele Leute glauben. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass wir die von uns selbst erwünschten und vorgegebenen Ziele schaffen werden", sagte der viermalige Weltmeister der Tageszeitung "Die Welt". Dass das Projekt "Weltmeistertitel" kein Selbstläufer ist, ließ er auf Twitter durchblicken.

Der Bundesgerichtshof beschäftigt sich heute mit der Frage, ob Bausparkassen Altverträge kündigen dürfen, die für heutige Verhältnisse ungewöhnlich hohe Zinsen abwerfen. Wer vor Jahren so einen Vertrag abgeschlossen hat, kann davon profitieren, indem er ihn als reine Sparanlage möglichst lange laufen lässt und das Darlehen nicht in Anspruch nimmt. Für die Bausparkassen sind solche Altverträge zur Belastung geworden, die sie loswerden wollen. Die Richter verhandeln in letzter Instanz die Fälle zweier Bausparerinnern, die sich gegen die Kündigung ihrer Verträge durch Wüstenrot gewehrt haben. Das Oberlandesgericht Stuttgart hatte sich zuletzt auf ihre Seite gestellt. Allerdings urteilten andere Gerichte in vergleichbaren Fällen zugunsten der Institute. Die Klärung durch den BGH wird daher mit Spannung erwartet.

Die Generalstaatsanwaltschaft in Celle sieht keine Möglichkeit, gegen die zwei unter Terrorverdacht in Göttingen festgenommenen Mitglieder der radikal-islamistischen Szene vorzugehen. Für den Anfangsverdacht auf Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat gebe es nicht genug Beweise, sagte Oberstaatsanwalt Bernd Kolkmeier der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung".



Der 22 Jahre alte Nigerianer und der 27-jährige Algerier waren am 9. Februar bei einer Großrazzia in Göttingen festgenommen worden. Zwar hätten die Männer sich über die Idee eines Anschlags ausgetauscht, das seien aber lediglich "Frühüberlegungen". Für einen Haftbefehl und ein Verfahren brauche es konkrete Pläne und den festen Entschluss, einen Anschlag zu verüben. Daher erließ die Generalstaatsanwaltschaft keinen Haftbefehl. Die Männer sollen jetzt abgeschoben werden.

Streitende Funktionäre, verunsicherte Spieler - im Fußball würde man sagen: Dieser Verein ist untrainierbar. Volkswagen ist zwar kein Fußballklub, sondern ein Konzern mit 625.000 Beschäftigten. Dennoch kommt es bei Europas größtem Autobauer immer wieder zu Rudelbildung. Als gäbe es im Haus nicht ohnehin genug Probleme, keilt seit Kurzem der Betriebsrat immer wieder öffentlich gegen das Management der VW-Kernmarke aus. Heute dürfte es Betriebsratschef Bernd Osterloh einmal mehr krachen lassen: Im Stammwerk in Wolfsburg ist Betriebsversammlung. Osterloh wird erneut gegen seinen Lieblingsfeind wettern - den Chef der ertragsschwachen Kernmarke VW, Herbert Diess. Aber auch Diess will wohl vor den Werkern sprechen. Der Manager gilt als Kostenkiller, als beharrlicher Kämpfer, der nicht locker lässt. Schwer zu sagen, wer am Ende die Oberhand behält. Zunächst sickerten Notizen von Diess durch, wonach er sich nach der Gewerkschaftsmitgliedschaft von einigen Managern erkundigte. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann gab sich sofort alarmiert: Gewerkschaftsangehörigkeit dürfe nicht zum Hindernis für die Karriere werden. Diess wiederum sagte der "Bild"-Zeitung, womöglich komme bei VW besser voran, wer in der IG Metall sei - und das könne nun auch nicht sein. Über das Ergebnis der Betriebsversammlung berichtet SPIEGEL ONLINE heute Nachmittag.

Ich denke, einige von Ihnen kennen Cassidy gar nicht. Er war Frontmann der Partridge Family. Hier ein Eindruck . . . (so war der Musikgeschmack damals eben :/)

David Cassidy ist nach eigenen Angaben an Demenz erkrankt. Der Teenie-Star der Siebziger erklärte sich nach einem missglückten Auftritt am Wochenende dem "People Magazin". Er habe schon länger gewusst, dass das Problem auf ihn zukommen werde, weil auch seine Mutter gegen Demenz zu kämpfen gehabt habe, erklärte Cassidy dem Magazin. Der 66-Jährige will nun seine Bühnenkarriere beenden.

Der angeschlagene Industriekonzern Toshiba will seine Chip-Sparte verkaufen. Einem Insider zufolge sollen dabei mindestens 8,35 Milliarden Euro herauskommen. Das Geld benötige Toshiba, um sich für künftige Finanzprobleme zu wappnen, weil es wegen eines Bilanzskandals keine neuen Aktien ausgeben könne, sagte eine mit den Plänen vertraute Person. Der Konzern kämpft mit Problemen seines US-Atomgeschäfts und ist zu Abschreibungen in Milliardenhöhe gezwungen.

In London haben erneut mehrere Tausend Menschen gegen einen für dieses Jahr geplanten Besuch des neuen US-Präsidenten Donald Trump in Großbritannien demonstriert. Die Menge versammelte sich gegenüber dem Parlament im Zentrum der britischen Hauptstadt. Auf Schildern war unter anderem zu lesen "Trump widerstehen" und "Migranten verteidigen, Trump festnehmen". Es war bereits die dritte Demonstration seit Ende Januar gegen den geplanten Besuch. Nach anfangs mehreren Zehntausend Teilnehmern ging die Beteiligung zuletzt jedoch zurück. Premierministerin Theresa May hatte Trump bei ihrem Besuch in Washington Ende Januar im Namen von Königin Elizabeth II. nach Großbritannien eingeladen. Eine Petition an das britische Parlament gegen den Staatsbesuch wurde mittlerweile von mehr als 1,8 Millionen Menschen unterzeichnet.

Foto: AP Kennen Sie Milo Yiannopoulos? Jenen neofaschistischen Schönling, der sich im Dunstkreis des Präsidentenberaters Steve Bannon tummelt? Den die Autorin Laurie Penny als "charmanten Teufel" und einen der "schlechtesten Menschen, den sie kenne", beschrieben hat? Yiannopoulos jedenfalls hat selbst nach den schmerzfreien Maßstäben der Mannschaft des rechtsradikalen Portals Breitbart die Grenzen überschritten. In einem Interview mit dem Podcast "Drunken Peasants" hatte er sich 2016 dafür ausgesprochen, dass 13-jährige Jungen mit älteren Herren sexuelle Erfahrungen sammeln sollten. Über (verbotene) Beziehungen zwischen Lehrerinnen und Schülern sagte er nur: "Der Junge ist das Raubtier in dieser Situation." Am Sonntag veröffentlichte das ebenfalls konservative Portal "The Reagan Battalion", die Sprüche. Und seitdem rebellieren Kollegen und Untergebene von Yiannopoulos. Außerdem kündigte der Verlag Simon & Schuster ein geplantes Buchprojekt mit Yiannopoulos auf. Für "Dangerous" - eine Art Essay zum Wert der freien Meinungsäußerung -, hatte Yiannopoulos gerüchteweise einen Vorschuss von 250.000 Dollar erhalten.